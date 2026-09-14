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iPhone 18 Pro Max trở nên hot khi iPhone 16 dần cạn kiệt hàng mới

P.V
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iPhone 16 đang dần ít hàng mới khi thị trường chuyển sang thế hệ iPhone mới. Trong khi đó, iPhone 18 Pro Max nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ loạt nâng cấp đáng giá.

Điều này khiến người dùng có thêm lý do cân nhắc giữa việc tiết kiệm với iPhone bản 16 và nâng cấp lên thế hệ mới.

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iPhone 16 và iPhone 18 Pro Max đang đổi vị thế trên thị trường

Thị trường đang có sự thay đổi đáng chú ý khi iPhone 18 Pro Max bước vào giai đoạn mới, trong khi iPhone dòng 16 dần không còn là tâm điểm. Sự khác biệt về vòng đời và trải nghiệm khiến lựa chọn của người dùng cũng bắt đầu thay đổi.

iPhone 16 vẫn còn hàng mới nhưng lựa chọn không còn là tâm điểm

Apple Việt Nam hiện vẫn niêm yết iPhone 16 với giá khoảng 25 triệu đồng cho bản 256GB do đó chưa thể khẳng định mẫu máy này đã hết hàng trên toàn thị trường. Tuy nhiên, khi đã bước qua giai đoạn sản phẩm mới nhất, người mua nên kiểm tra kỹ màu sắc, dung lượng và tình trạng tồn kho tại từng hệ thống.

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Giá bản 16 tăng so với thời điểm trước

Nếu ưu tiên ngân sách và chỉ cần một chiếc iPhone chính hãng đáp ứng các tác vụ cơ bản thì dòng 16 vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc. Trong khi đó, những người cần màn hình lớn, camera Pro và thời lượng pin cao cấp sẽ có thêm lý do để chuyển sự quan tâm sang 18 Pro Max.

iPhone 18 Pro Max tạo sức hút nhờ thời điểm ra mắt và nâng cấp mới

So với iPhone 16, 18 Pro Max sở hữu màn hình 6,9 inch, chip A20 Pro cùng hệ thống camera 48MP Pro Fusion. Những nâng cấp này hướng nhiều hơn đến người dùng thường xuyên xem nội dung trên màn hình lớn, chơi game hoặc quay chụp với nhiều tiêu cự.

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Thu hút người dùng nhờ trải nghiệm cao cấp

Apple công bố iPhone 18 Pro Max có khả năng phát video liên tục trong tối đa 43 giờ. Tuy nhiên, đây là mức thời lượng được ghi nhận trong điều kiện thử nghiệm của Apple, không phản ánh 43 giờ sử dụng thực tế với nhiều tác vụ khác nhau.

Vì sao iPhone 18 Pro Max trở thành lựa chọn “hot” thay cho iPhone 16?

iPhone 16 vẫn đáp ứng tốt các nhu cầu sử dụng phổ biến nhưng 18 Pro Max tạo sức hút nhờ mang đến trải nghiệm mới mẻ và toàn diện hơn. Đây là lựa chọn phù hợp với người dùng muốn nâng cấp thiết bị và ưu tiên những trải nghiệm cao cấp. Vì vậy, iPhone bản 16 dần nhường sự chú ý cho thế hệ mới trên thị trường.

Sức hút của iPhone 18 Pro Max còn đến từ thời điểm ra mắt, khi người dùng có xu hướng quan tâm đến những sản phẩm mới nhất. Trong khi đó, iPhone dòng 16 phù hợp hơn với khách hàng muốn tối ưu chi phí nhưng vẫn cần một thiết bị chính hãng chất lượng.

Ai nên chọn mua iPhone 18 Pro Max?

iPhone 18 Pro Max phù hợp với người dùng muốn nâng cấp lên thế hệ mới và ưu tiên trải nghiệm cao cấp. So với iPhone 16, mẫu máy mới hướng đến nhóm khách hàng đề cao trải nghiệm và muốn sử dụng thiết bị lâu dài.

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Dành cho người yêu thích trải nghiệm flagship mới

Với người dùng thường xuyên di chuyển, làm việc trên điện thoại hoặc tiêu thụ nhiều nội dung cũng có thể hưởng lợi từ những nâng cấp trên thế hệ mới. Bên cạnh đó, sản phẩm phù hợp với khách hàng muốn sở hữu một mẫu flagship mới thay vì lựa chọn thiết bị đã bước qua một phần vòng đời.

Mua iPhone 16 và iPhone 18 Pro Max ở đâu uy tín?

CellphoneS là địa chỉ đáng cân nhắc khi mua iPhone 16 và 18 Pro Max chính hãng, với thông tin sản phẩm và chính sách mua hàng rõ ràng. Đặc biệt, chương trình đặt trước iPhone 18 Pro/Pro Max chính hãng giá tốt đã chính thức mở từ 19h ngày 12.09, nhận hàng từ 8:00 ngày 18.09.

Người mua có thể chọn thu cũ lên đời trợ giá đến 5 triệu đồng hoặc ưu đãi thanh toán 2 triệu đồng, kèm trả góp 0% không phụ phí, không trả trước. Bên cạnh đó, CellphoneS còn triển khai S-Buyback, đảm bảo thu lại tối thiểu 65% giá trị máy trong vòng 15 tháng.

Số lượng ưu đãi có hạn, người mua có thể đặt ngay hoặc gọi 1800.2097 để được tư vấn và giải đáp thắc mắc. Đây là lựa chọn phù hợp nếu bạn muốn mua iPhone thế mới chính hãng và tận dụng thêm các ưu đãi khi lên đời thiết bị.

iPhone 18 Pro Max đang dần trở thành tâm điểm khi iPhone 16 bước sang giai đoạn ít hàng mới hơn trên thị trường. Nếu bạn đang tìm nơi mua iPhone 18 chính hãng, CellphoneS là địa chỉ có thể tham khảo để theo dõi thông tin mới về giá bán cũng như các chương trình ưu đãi.

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