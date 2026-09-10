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iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max: Kích thước màn hình có phải khác biệt duy nhất?

P.V
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iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max không chỉ khác nhau ở màn hình 6,3 inch và 6,9 inch. Bản Pro Max còn lớn, nặng, có thời lượng pin dài hơn và giá khởi điểm cao hơn.

Trong khi đó, phần lớn nền tảng Pro vẫn tương đồng, nên lựa chọn thực tế chủ yếu nằm ở cách cầm máy, nhu cầu pin và ngân sách.

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18 Pro và 18 Pro Max khác nhau ở đâu ngoài kích thước màn hình?

Màn hình là khác biệt dễ nhận ra nhất, nhưng chưa phải toàn bộ câu chuyện. Kích thước thân máy, khối lượng, thời lượng pin và mức giá tạo ra những đánh đổi trực tiếp khi mang máy, dùng lâu trong ngày và cân đối chi phí.

Kích thước tạo ra trải nghiệm cầm nắm khác biệt

Chiếc iPhone 18 Pro mang đến một trải nghiệm cầm nắm thoải mái nhờ sở hữu màn hình 6.3 inch cùng khối lượng chỉ 211g. Phiên bản gọn nhẹ này đặc biệt phù hợp với những người thường xuyên bỏ máy vào túi quần, hay cầm một tay khi di chuyển và sử dụng điện thoại liên tục lâu dài.

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18 Pro mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái.

Đổi lại, mẫu iPhone 18 Pro Max được trang bị màn hình lên tới 6.9 inch cùng khối lượng 249g, nặng hơn bản Pro khoảng 38g. Sự đánh đổi về khối lượng này mang lại một không gian hiển thị rộng lớn, cực kỳ tối ưu cho các tác vụ xem tài liệu, hình ảnh hay video chuyên nghiệp.

iPhone 18 Pro Max có lợi thế rõ rệt về thời lượng pin

Theo công bố từ Apple, chiếc iPhone 18 Pro mang lại thời lượng sử dụng pin ấn tượng. Thiết bị có thể đạt mức tối đa 24 giờ khi thao tác các tác vụ thông thường và kéo dài lên đến 36 giờ nếu bạn chỉ xem video liên tục.

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Sự chênh lệch về dung lượng pin mang lại lợi thế lớn.

Trong khi đó, mẫu iPhone 18 Pro Max lại thể hiện sự vượt trội mạnh mẽ khi đạt 30 giờ sử dụng cơ bản và 45 giờ phát video. Dù đây chỉ là số liệu lý tưởng, lợi thế về thời lượng sử dụng này vẫn khá đáng giá với người dùng thường xuyên di chuyển, ít có thời gian để sạc pin.

Giá bán giữa 18 Pro và 18 Pro Max chênh bao nhiêu?

Tại thị trường Việt Nam, chiếc iPhone 18 Pro phiên bản 256GB tiêu chuẩn được chào bán với mức giá khởi điểm từ 38.999.000 đồng. Nếu bạn không có nhu cầu khắt khe về thời lượng pin hay màn hình hiển thị, đây là một lựa chọn tuyệt vời giúp tối ưu hóa chi phí mà vẫn giữ nguyên được giá trị cốt lõi.

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Phiên bản tiêu chuẩn của 18 Pro Max hơn 18 Pro đến 3 triệu.

Trong khi đó, siêu phẩm iPhone 18 Pro Max lại có mức giá khởi điểm là 41.999.000 đồng, tạo ra khoản chênh lệch đúng 3 triệu đồng. Số tiền đầu tư tăng thêm này chủ yếu để đổi lấy không gian màn hình rộng rãi hơn và thời lượng pin bền bỉ hơn, đáp ứng cho các nhu cầu sử dụng với cường độ cao.

18 Pro và 18 Pro Max giống nhau ở những điểm nào?

Hai máy cùng dùng chip A20 Pro, hệ thống camera 48MP Pro Fusion với camera biến thiên, Dynamic Island và tần số quét 120 Hz. Apple cũng cung cấp cùng các mức lưu trữ 256GB, 512GB, 1TB và 2TB. Vì vậy, người mua không cần chọn Pro Max chỉ để có chip mạnh hơn hoặc hệ camera cao cấp hơn.

Khác biệt thực tế vì thế nghiêng về kiểu sử dụng hơn là cấp độ cấu hình. Với người dùng thường đọc tài liệu, xem nội dung dài và ưu tiên pin thì phiên bản Pro Max sẽ là sự lựa chọn phù hợp. Đối với dùng người muốn thân máy dễ mang theo nhưng vẫn giữ cùng nền tảng hiệu năng và camera thì có thể lựa chọn phiên bản Pro.

Mua iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max ở đâu uy tín?

Người mua nên ưu tiên nơi công bố rõ nguồn gốc, giá và chính sách bảo hành, đồng thời so sánh đúng dung lượng. Apple cho biết bộ đôi bắt đầu nhận đặt trước tại Việt Nam từ ngày 12/9/2026 và có hàng từ ngày 18/9/2026, nên trạng thái bán cần được kiểm tra theo đúng thời điểm.

Tại ngày 10/9/2026, CellphoneS đã có trang sản phẩm cho cả hai mẫu nhưng vẫn hiển thị “sắp về hàng”. Khi máy chính thức mở bán, người dùng có thể tham khảo giá, dung lượng và tình trạng hàng tại hệ thống này trước khi quyết định đặt hàng.

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