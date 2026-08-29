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Công nghệ

Viettel ra mắt gói cước GIGA và công nghệ Wi-Fi 7 chỉ từ 279.000 đồng/tháng

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(Baohatinh.vn) - Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) chính thức ra mắt gói cước Internet Viettel GIGA tích hợp công nghệ Wi-Fi 7 thế hệ mới nhất với mức giá chỉ từ 279.000 đồng/tháng. Đây là giải pháp kết nối đột phá, giúp người dùng phổ thông dễ dàng tiếp cận chuẩn internet siêu tốc Gigabit và truy cập internet mượt mà, không gián đoạn.

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Trang bị miễn phí thiết bị Wi-Fi 7 – Tốc độ đến 2 Gbps chỉ từ 279.000đ/tháng

Trước nhu cầu sử dụng Internet ngày càng cao của các gia đình hiện đại (nhiều điện thoại, smart TV, camera an ninh, thiết bị nhà thông minh cùng hoạt động trên một đường truyền), gói cước Viettel GIGA mang đến giải pháp toàn diện:

· Tốc độ cực nhanh: cam kết tốc độ từ 1 Gbps đến 2 Gbps (nhanh gấp nhiều lần các gói cước thông thường), giúp tải các tệp dữ liệu dung lượng lớn hay tải trọn bộ phim chất lượng cao chỉ trong vài giây.

· Miễn phí thiết bị Wi-Fi 7: khách hàng được trang bị miễn phí modem/router Wi-Fi 7 hiện đại nhất trong suốt thời gian sử dụng gói cước.

Chi phí tối ưu: mức giá dễ tiếp cận, chỉ từ 279.000 đồng/tháng, đưa công nghệ tiên tiến nhất về với từng ngôi nhà.

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Wi-Fi 7 mang lại lợi ích gì cho cuộc sống hàng ngày?

Công nghệ Wi-Fi 7 đi kèm gói cước Viettel GIGA giải quyết trực tiếp các vấn đề mạng mà người dùng thường gặp:

· Xem phim 4K/8K, họp online không giật lag: băng thông rộng gấp nhiều lần chuẩn cũ, video mở là phát ngay, không còn hiện tượng vòng xoay chờ tải hay hình ảnh bị mờ nhòe.

· Cả nhà dùng chung thoải mái: khả năng chịu tải vượt trội cho phép hàng chục thiết bị (laptop làm việc, điện thoại lướt mạng, smart TV xem bóng đá, camera an ninh...) kết nối cùng lúc vào giờ cao điểm mà không ai bị giảm tốc độ.

· Độ trễ siêu thấp: tín hiệu truyền đi tức thì, xóa bỏ độ trễ, giúp các game thủ chơi game mượt mà và các cuộc gọi video luôn liền mạch, rõ nét.

· Sóng khỏe, phủ rộng và ổn định: tự động tối ưu đường truyền và chống nhiễu sóng hiệu quả, đảm bảo kết nối ổn định ở mọi góc trong ngôi nhà.

"Viettel mong muốn mọi gia đình Việt Nam đều có thể trải nghiệm công nghệ Internet tốt nhất hiện nay với chi phí hợp lý nhất. Với Wi-Fi 7 và gói cước GIGA, người dùng chỉ cần bật mạng lên là cảm nhận ngay sự mượt mà, tiện lợi cho mọi nhu cầu học tập, làm việc và giải trí" - đại diện Viettel Telecom chia sẻ.

Gói cước Viettel GIGA cùng thiết bị Wi-Fi 7 chính thức mở đăng ký trên toàn quốc từ hôm nay qua ứng dụng My Viettel, tổng đài miễn phí 1800 8168 hoặc các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.

WI-FI 7: NÂNG CHUẨN CÔNG NGHỆ KẾT NỐI

Là thế hệ Wi-Fi tân tiến nhất hiện nay, Wi-Fi 7 mang đến cuộc cách mạng về hiệu năng mạng không dây nhờ những cải tiến vượt bậc được tối ưu hóa cho trải nghiệm thực tế của người dùng:

· Tốc độ siêu tốc 46 Gbps: nhanh gấp 4,8 lần so với Wi-Fi 6, cho phép tải các bộ phim chất lượng 8K hay tệp dữ liệu dung lượng lớn chỉ trong vài giây.

· Độ rộng kênh 320 MHz: mở rộng gấp đôi so với chuẩn cũ, tương tự như việc nâng cấp đường truyền từ 2 làn lên 4 làn xe, giúp dòng dữ liệu lưu thông thông suốt và không còn tình trạng nghẽn mạng giờ cao điểm.

· Công nghệ 4096-QAM (4K-QAM): tăng khả năng đóng gói và truyền tải dữ liệu thêm 20%, giúp việc xem video độ phân giải cao hay họp trực tuyến luôn sắc nét, liền mạch.

· Chịu tải tối đa với 16x16 MIMO: tăng gấp đôi luồng truyền dữ liệu, đảm bảo cả gia đình cùng lúc có thể livestream, chơi game hay kích hoạt toàn bộ hệ thống Smart Home mà mạng vẫn giữ vững độ ổn định.

Kết nối đa băng tần (MLO): cho phép thiết bị chạy song song trên nhiều băng tần cùng lúc để cộng dồn băng thông, đưa độ trễ về gần như bằng 0 - giải pháp lý tưởng cho game thủ và các ứng dụng thực tế ảo (VR/AR)

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Tags:

#Wi-Fi 7 #Viettel GIGA #tốc độ cao #Internet tốc độ #wifi miễn phí #công nghệ mạng

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