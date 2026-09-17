Kết nối chuyên gia, nhà đầu tư với startup Hà Tĩnh

Sáng ngày mai (18/9), diễn đàn “Từ ý tưởng đến thị trường - Kết nối chuyên gia, nhà đầu tư với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh năm 2026” sẽ diễn ra tại phường Thành Sen. Chủ nhân của các ý tưởng khởi nghiệp sẽ có dịp trực tiếp trao đổi với chuyên gia, nhà đầu tư.

Hà Tĩnh chuẩn bị tổ chức diễn đàn kết nối chuyên gia, nhà đầu tư với khởi nghiệp ĐMST.

Anh Trương Quang Xuân (SN 1994) ở phường Trần Phú cho rằng, diễn đàn là dịp để anh được trực tiếp trao đổi với các chuyên gia, tìm thêm hướng hoàn thiện dự án khởi nghiệp. Sau thời gian nghiên cứu, anh Trương Quang Xuân đã chế tạo thành công chiếc máy kéo giãn cột sống. Qua sử dụng thử, máy cho thấy hiệu quả tích cực trong cải thiện sức khỏe bản thân.

Tuy nhiên, trong quá trình hoàn thiện sản phẩm, anh Xuân còn thiếu thông tin và kinh nghiệm về các yêu cầu pháp lý đối với sản phẩm liên quan đến lĩnh vực y tế. Vì vậy, anh đang rất cần được kết nối với những chuyên gia có kinh nghiệm để hiểu rõ các yêu cầu cần đáp ứng, tiếp tục hoàn thiện sản phẩm và từng bước đưa sản phẩm ra thị trường.

Anh Xuân chia sẻ: “Chúng tôi đã chuẩn bị khá kỹ các câu hỏi dự kiến và rất mong chờ sự kiện. Bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, mẫu mã và tìm hiểu các yêu cầu pháp lý cần đáp ứng, khó khăn lớn nhất mà chúng tôi băn khoăn là đầu ra sản phẩm. Tôi mong qua diễn đàn có thể được trao đổi trực tiếp với các chuyên gia, nhà đầu tư, qua đó nhận được những góp ý cụ thể về sản phẩm, thị trường cũng như định hướng phát triển bền vững”.

Tại Diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 diễn ra vào cuối tháng 5, Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh ký biên bản ghi nhớ hợp tác với CLB Doanh nhân Sao Đỏ và CLB Sao Vàng đất Việt.

Bài toán của anh Xuân cũng là vấn đề mà nhiều dự án khởi nghiệp ở Hà Tĩnh đang phải đối mặt. Khi sản phẩm đã hình thành, câu chuyện tiếp theo là tìm thị trường, xây dựng mô hình kinh doanh, tiếp cận khách hàng và bổ sung những nguồn lực để phát triển. Với những nhóm khởi nghiệp còn ít kinh nghiệm, đây không phải những bài toán dễ tìm lời giải.

Đó cũng là lý do mà nội dung tư vấn, kết nối được đặt ở vị trí quan trọng tại diễn đàn lần này. Ông Bùi Phong An - Phó Giám đốc Sở KH&CN cho biết: “Diễn đàn không chỉ là nơi giới thiệu các ý tưởng mà quan trọng hơn là để các dự án nhận diện được mình đang ở đâu, đang cần gì và có thể kết nối với ai. Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, Sở KH&CN đã tham mưu UBND tỉnh mời các chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nghiệp, lựa chọn các dự án tham gia tham vấn và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để diễn đàn diễn ra thuận lợi. Chúng tôi kỳ vọng những trao đổi trực tiếp tại sự kiện sẽ giúp các "startup" có thêm những gợi mở thiết thực để hoàn thiện sản phẩm, tìm hướng phát triển. Đồng thời, mong muốn sau diễn đàn sẽ có những mối liên hệ tiếp tục được duy trì, để các dự án có thêm cơ hội hoàn thiện và tiếp cận thị trường”.

Diễn giả Bùi Đức Anh trên sân khấu FES (ảnh: Vtv.vn)

Được biết, một trong những chuyên gia tham gia trực tiếp vào các phiên trao đổi là anh Bùi Đức Anh - Giám đốc Đầu tư (KBTG), chuyên gia đầu tư tập trung vào lĩnh vực khởi nghiệp công nghệ, trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng; top 30 người trẻ có tầm ảnh hưởng nhất châu Á - lĩnh vực tài chính công nghệ.

Anh Bùi Đức Anh cho hay: “Qua tìm hiểu, tôi rất ấn tượng với tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của các bạn trẻ ở Hà Tĩnh và rất vui khi có dịp được chia sẻ, trao đổi tại sự kiện lần này. Tôi sẵn sàng chia sẻ những yếu tố quyết định khả năng thương mại hóa một ý tưởng, dự án khởi nghiệp; các tiêu chí nhà đầu tư thường quan tâm khi đánh giá dự án; những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng gọi vốn cũng như những nguyên nhân phổ biến khiến "startup" gặp khó khăn trong quá trình này. Bên cạnh đó, tôi cũng sẽ nêu những khuyến nghị về tư duy, năng lực cần chuẩn bị khi "startup" tiếp cận khách hàng, doanh nghiệp lớn và nhà đầu tư”.

Diễn đàn cũng sẽ xây dựng không gian giới thiệu và trải nghiệm công nghệ.

Không chỉ các dự án khởi nghiệp tìm kiếm thị trường và nguồn lực, diễn đàn còn xây dựng không gian giới thiệu và trải nghiệm công nghệ để các đại biểu có thể trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm sản phẩm và trao đổi với đơn vị cung cấp về khả năng ứng dụng. Với các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất đang có nhu cầu đổi mới công nghệ, đây cũng là dịp tiếp cận trực tiếp những giải pháp công nghệ tiên tiến nhất hiện nay.

Ông Lê Văn Đức - Giám đốc Dự án của Tổng Công nghệ Thiết kế Xây dựng Việt Nam (Hà Nội) cho biết: "Bên cạnh việc tham gia chia sẻ trực tiếp tại sự kiện của lãnh đạo công ty, chúng tôi cũng sẽ mang đến sự kiện một số thiết bị, giải pháp như: flycam, thiết bị bay không người lái, hệ thống camera ATL (Autotimelapse), trình diễn ứng dụng AI vào nhận diện dữ liệu công trình xây dựng (phục vụ giám sát tiến độ công trình). Qua trao đổi trực tiếp, doanh nghiệp cũng có thể hiểu rõ hơn nhu cầu thực tế của khách hàng, từ đó tiếp tục hoàn thiện, cải tiến sản phẩm và tìm kiếm cơ hội hợp tác".

Diễn đàn “Từ ý tưởng đến thị trường - Kết nối chuyên gia, nhà đầu tư với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh năm 2026” dự kiến thu hút 350 - 400 đại biểu, khách mời. Đến nay, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng mở ra không gian để các "startup" tìm kiếm giải pháp, kết nối nguồn lực và từng bước đưa sản phẩm khởi nghiệp ra thị trường.