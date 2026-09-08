Nhà khoa học hàng đầu OpenAI kêu gọi 'hết sức thận trọng' với tốc độ phát triển AI

Theo nhà khoa học Jakub Pachocki tại OpenAI, trong khoảng thời gian tương đối ngắn, các mô hình AI đã có thể vận hành máy tính, phối hợp với con người cũng như các hệ thống AI khác và thực hiện dự án nghiên cứu.

Biểu tượng ChatGPT của Công ty OpenAI tại một văn phòng ở Washington D.C. Ảnh: philstar.com/TTXVN

Ông cho biết sẽ không còn lâu nữa trước khi AI có thể tự cải thiện mà không cần sự can thiệp của con người. Đây được gọi là quá trình tự cải tiến đệ quy. Ông Pachocki lưu ý: “Đây là lúc cần hết sức thận trọng. Tôi lo rằng không ai thực sự sẵn sàng cho những hệ quả của việc trí tuệ máy móc tiếp tục phát triển nhanh chóng”.

Ông khẳng định rằng các nhà phát triển có thể tìm cách định hướng AI để phù hợp hơn với lợi ích của con người, hoặc giảm quá trình phát triển trong tương lai khi cần thiết. “Tôi kỳ vọng và hy vọng việc tự nguyện giảm tốc độ phát triển sẽ trở nên phổ biến cho đến khi các tiêu chuẩn an toàn chung được thiết lập”, ông Pachocki lưu ý.

Nhận định của ông Pachocki cũng tương đồng với dự báo đầy lo ngại từ của lãnh đạo trong ngành công nghệ AI. Giám đốc điều hành Anthropic PBC, ông Dario Amodei, từng cảnh báo rằng AI có thể thay thế một nửa số lượng việc làm ở cấp độ khởi điểm.

Giám đốc điều hành OpenAI, ông Sam Altman, cũng từng đưa ra dự báo tương tự. Tuy nhiên gần đây, ông cho rằng ngành AI vẫn chưa nỗ lực đủ mức để truyền tải những lợi ích tiềm năng mà công nghệ này mang lại cho nhân loại.

Song song đó, các công ty vẫn đang đẩy mạnh phát triển những mô hình AI với năng lực ngày càng vượt trội.

Trong một diễn biến khác, ngày 7/9, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk cảnh báo AI có thể gây ra mối đe dọa hiện hữu đối với nhân loại, đồng thời yêu cầu hành động ngay lập tức để giảm thiểu rủi ro.

Phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC), ông Turk nhắc tới việc dù nhu cầu quản trị AI được thừa nhận rộng rãi nhưng đến nay vẫn chưa có hành động nào và cảnh báo: "Sự trì hoãn chỉ có lợi cho các công ty công nghệ khổng lồ, chủ sở hữu và những người tiếp tay cho họ".

Ông kêu gọi nỗ lực toàn diện để thiết lập các đảm bảo chắc chắn về an toàn và bảo mật của AI trước khi quá muộn. Ông cho biết sẽ viết thư cho các công ty AI trong những ngày tới để hối thúc họ thực hiện các bước để giảm thiểu rủi ro ngay bây giờ.