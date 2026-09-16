Hà Tĩnh chuẩn bị tổ chức diễn đàn kết nối chuyên gia, nhà đầu tư với khởi nghiệp ĐMST

Diễn đàn “Từ ý tưởng đến thị trường - Kết nối chuyên gia, nhà đầu tư với khởi nghiệp ĐMST Hà Tĩnh năm 2026” do UBND tỉnh tổ chức, hướng tới chào mừng Ngày hội ĐMST Việt Nam (1/10), Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Chương trình dự kiến thu hút 350-400 đại biểu tham dự.

Ảnh: Sở KH&CN.

Đây là diễn đàn nhằm trao đổi, tư vấn chuyên sâu giữa chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân, nhóm tác giả có dự án khởi nghiệp ĐMST; nhận diện cơ hội, khó khăn, vướng mắc và các yếu tố cần thiết để hoàn thiện ý tưởng, dự án, sản phẩm, tiếp cận thị trường và phát triển doanh nghiệp.

Các dự án khởi nghiệp ĐMST trên địa bàn tỉnh sẽ được tư vấn trực tiếp về mô hình kinh doanh, sản phẩm, công nghệ, sở hữu trí tuệ, thị trường và khả năng huy động nguồn lực; qua đó nâng cao tính khả thi và khả năng thương mại hóa dự án.

Diễn đàn cũng sẽ thúc đẩy kết nối các dự án khởi nghiệp ĐMST có tiềm năng với chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nghiệp và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp để tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư, hỗ trợ về công nghệ, vốn và thị trường.

Đặc biệt, tại diễn đàn, các chuyên gia, nhà đầu tư sẽ chia sẻ góc nhìn về công nghệ, sản phẩm nông nghiệp, mô hình kinh doanh, chiến lược tiếp cận thị trường và phương án gọi vốn. Trong đó, TS. Ngô Đắc Thuần - Chủ tịch Hội đồng quản trị IP Group, thành viên Ban Cố vấn Trung tâm ĐMST Quốc gia (NIC) sẽ trao đổi về những điểm cần lưu ý đối với các dự án khởi nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; trong quá trình chuyển hóa ý tưởng, sáng chế hoặc công nghệ thành sản phẩm có khả năng thương mại hóa.

Ông Bùi Đức Anh - Giám đốc đầu tư KBTG, chuyên gia đầu tư trong lĩnh vực khởi nghiệp công nghệ, trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng, sẽ chia sẻ góc nhìn của nhà đầu tư về những yếu tố quyết định một ý tưởng, dự án khởi nghiệp có thể phát triển thương mại hóa, tiến tới hình thành và phát triển thành doanh nghiệp tăng trưởng nhanh.

Trong khuôn khổ sự kiện còn giới thiệu, trải nghiệm một số công nghệ, sản phẩm và giải pháp ĐMST, công nghệ số phù hợp với nhu cầu ứng dụng công nghệ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; góp phần lan tỏa tinh thần ĐMST và khởi nghiệp sáng tạo.