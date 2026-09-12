Hà Tĩnh phấn đấu tốc độ tăng doanh nghiệp bình quân 11 - 12%/năm

UBND tỉnh vừa ban hành Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030 với mục tiêu đánh giá toàn diện thực trạng và đề xuất hệ thống mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển doanh nghiệp thuộc các khu vực kinh tế trên địa bàn tỉnh. Qua đó, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nhanh, bền vững.

Đến hết năm 2025, Hà Tĩnh có 11.305 doanh nghiệp được cấp đăng ký, trong đó 10.850 doanh nghiệp đang hoạt động.



Theo đề án, đến hết năm 2025, toàn tỉnh có 11.305 doanh nghiệp được cấp đăng ký, trong đó 10.850 doanh nghiệp đang hoạt động. Bình quân giai đoạn 2021-2025, mỗi năm có khoảng 1.400 doanh nghiệp thành lập mới.

Tuy số lượng doanh nghiệp tăng khá, chất lượng và sức chống chịu vẫn là vấn đề đặt ra. Khoảng 98% doanh nghiệp thuộc nhóm nhỏ và vừa; năng lực quản trị, công nghệ, chuyển đổi số và khả năng liên kết chuỗi chưa đồng đều. Hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng chưa tương xứng với tốc độ tăng về số lượng; giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ doanh nghiệp có lãi chỉ đạt 43%.

Cùng với đó, khu vực hộ kinh doanh còn rất lớn với 45.870 hộ vào năm 2025. Giai đoạn 2021-2025 chỉ có 41 hộ thực hiện chuyển đổi lên doanh nghiệp, cho thấy dư địa để mở rộng khu vực doanh nghiệp từ nguồn hộ kinh doanh còn nhiều.

Hà Tĩnh phấn đấu giai đoạn 2026 – 2030, tốc độ tăng doanh nghiệp bình quân 11 - 12%/năm.

Từ thực trạng trên, đề án xác định yêu cầu phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030 cả về số lượng, chất lượng và quy mô, trong đó chú trọng nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh; xây dựng doanh nghiệp vững mạnh, có năng lực quản trị hiện đại, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Theo đó, Hà Tĩnh phấn đấu giai đoạn 2026 – 2030, tốc độ tăng doanh nghiệp bình quân 11 - 12%/năm. Đến năm 2030, toàn tỉnh có khoảng 18.000-20.000 doanh nghiệp đang hoạt động trong nền kinh tế; khoảng 60% doanh nghiệp hoạt động có lãi hoặc duy trì ổn định. Cùng đó, hình thành ít nhất 20 doanh nghiệp quy mô lớn, có vai trò dẫn dắt trong các ngành trọng điểm; 15 - 20 doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học – công nghệ hoặc doanh nghiệp đổi mới sáng tạo được công nhận.

Khu vực doanh nghiệp được kỳ vọng đóng góp khoảng 65% GRDP và 70% tổng thu ngân sách toàn tỉnh, giải quyết việc làm cho khoảng 84-85% tổng số lao động. Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt trên 40%; trên 60% doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản trị và sản xuất. Tỷ lệ lao động qua đào tạo trong khu vực tư nhân đạt 65 - 70%.

Ngoài ra, thu hút tối thiểu 10 dự án FDI hoặc dự án của nhà đầu tư chiến lược có công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao. Hình thành 20 doanh nghiệp nội tỉnh tham gia chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Hà Tĩnh đặt mục tiêu đến năm 2030, thu hút tối thiểu 10 dự án FDI hoặc dự án của nhà đầu tư chiến lược có công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao. Trong ảnh: Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Ảnh: Đình Nhất.

Đề án đưa ra định hướng cụ thể phát triển doanh nghiệp theo loại hình doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, định hướng phát triển doanh nghiệp theo lĩnh vực hoạt động gồm doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng; doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và doanh nghiệp trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản.

Hà Tĩnh đặt mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 18.000-20.000 doanh nghiệp đang hoạt động trong nền kinh tế.

Đề án cũng đưa ra các nhóm nhiệm vụ giải pháp gắn với đơn vị thực hiện, trọng tâm là hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chỉ số PCI; hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn, doanh nghiệp tạm ngừng, ngừng hoạt động và thúc đẩy phục hồi sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai, mặt bằng phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Nâng cao khả năng tiếp cận vốn và minh bạch tài chính doanh nghiệp; hỗ trợ chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, sở hữu trí tuệ và nâng cao năng suất sản xuất; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, mở rộng thị trường; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp; hỗ trợ hình thành doanh nghiệp mới, khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi hộ kinh doanh; hỗ trợ chuyển đổi xanh, phát triển bền vững theo các mô hình kinh tế tuần hoàn…