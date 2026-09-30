Bảo vệ thi công dự án nâng cấp quốc lộ 1 qua khu vực trung tâm Hà Tĩnh

Sáng 30/9, UBND phường Thành Sen tổ chức bảo vệ thi công dự án chỉnh trang, nâng cấp tuyến quốc lộ 1, đoạn từ số nhà 111 đến số nhà 125, đường Hà Huy Tập.

Kế hoạch bảo vệ thi công được triển khai nghiêm túc, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn.

Dự án chỉnh trang, nâng cấp đường quốc lộ 1 đoạn từ đường vào Khu đô thị Green Eco đến đường Nguyễn Biểu được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt tại Quyết định số 2521/QĐ-UBND ngày 15/10/2025. Công trình có chiều dài khoảng 4,08 km, điểm đầu tại Km0+00 (Km509+405 quốc lộ 1) thuộc phường Trần Phú và điểm cuối Km4+80.37 (Km513+520 Quốc lộ 1) thuộc phường Thành Sen.

Dự án được triển khai nhằm đồng bộ hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại, sinh hoạt của Nhân dân; đồng thời tăng cường khả năng tiêu thoát nước và góp phần chỉnh trang, xây dựng đô thị phường Thành Sen ngày càng văn minh, hiện đại.

Lãnh đạo UBND phường Thành Sen, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị chỉ đạo triển khai các giải pháp thi công dự án.

Trong quá trình triển khai dự án, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường Thành Sen đã phối hợp với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh (đơn vị chủ đầu tư) tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Tuy nhiên, vẫn còn 4 hộ dân trên tuyến đường Hà Huy Tập, gồm các hộ tại số nhà 113, 115, 117 và 125 chưa phối hợp, không tạo điều kiện để chủ đầu tư và đơn vị thi công triển khai các hạng mục của dự án.

Ngoài ra, có 4 hộ đã chuyển nhượng đất cho người khác nhưng vẫn tiếp tục có ý kiến, gây trở ngại cho việc thi công.

Đúng 8h, công tác thi công bắt đầu được triển khai.

Trước đó, các nội dung kiến nghị về việc yêu cầu bồi thường đối với phần đất thuộc hành lang an toàn giao thông quốc lộ 1 đã được các cơ quan có thẩm quyền từ Trung ương đến địa phương nhiều lần rà soát, xem xét và giải quyết theo quy định.

Kết quả rà soát xác định, phạm vi chỉ giới 20,5m tính từ tim đường, không làm ảnh hưởng đến phần diện tích đất hợp pháp của các hộ đang sử dụng theo hồ sơ địa chính và các quyết định đã được cấp có thẩm quyền ban hành.

Nhà thầu huy động máy móc, lực lượng đẩy nhanh thi công các hạng mục của dự án.

UBND phường Thành Sen cũng phối hợp với chủ đầu tư kiểm tra thực tế, lập biên bản ghi nhận hiện trạng, tổng hợp ý kiến phản ánh, kiến nghị của các hộ dân. Đồng thời, địa phương tổ chức 3 cuộc tuyên truyền, vận động, tổ chức đối thoại để giải thích, làm rõ phạm vi thực hiện dự án, những nội dung liên quan đến đất đai, tài sản và các kiến nghị khác nhưng các hộ dân vẫn chưa thống nhất.

Cùng với thi công hạ tầng, cấu kiện cũng được tập kết tại các vị trí, đảm bảo đẩy nhanh tiến độ dự án.

Theo kế hoạch, các lực lượng sẽ bảo đảm an ninh, trật tự, tạo điều kiện để chủ đầu tư và nhà thầu thi công hoàn thành các hạng mục còn vướng mắc về mặt bằng tại đường Hà Huy Tập. Thời gian dự kiến 7 ngày, từ 30/9 đến 6/10.

Lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ bảng biển, mái che nằm trong phạm vi thực hiện dự án.

Các hạng mục thi công gồm: mương thoát nước, hào kỹ thuật; hoàn thiện lớp kết cấu phần đường mở rộng; di dời cây xanh; tháo dỡ, di chuyển biển hiệu, bảng quảng cáo, mái che, cọc chống và các vật cản lắp đặt, sử dụng không đúng quy định.

Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ phân luồn giao thông, đảm bảo an toàn, thông suốt cho người và phương tiện trong khu vực thi công.