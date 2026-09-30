Hà Tĩnh tập trung, tích tụ hơn 15.100 ha đất sản xuất nông nghiệp

Nhiều địa phương có diện tích chuyển đổi, tập trung ruộng đất lớn như Can Lộc hơn 990 ha, Yên Hòa hơn 605 ha, Xuân Lộc hơn 590 ha, Đức Minh hơn 410 ha, Kỳ Anh hơn 360 ha… Ảnh tư liệu

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo (Nghị quyết 06), Hà Tĩnh đã thực hiện chuyển đổi, tập trung, tích tụ ruộng đất trên 15.100 ha.

Nhiều địa phương đạt kết quả nổi bật như Can Lộc hơn 990 ha, Yên Hòa hơn 605 ha, Xuân Lộc hơn 590 ha, Đức Minh hơn 410 ha, Kỳ Anh hơn 360 ha…

Hạ tầng đồng ruộng được đầu tư đồng bộ tạo điều kiện thuận lợi để triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Ảnh tư liệu

Kết quả này từng bước khắc phục tình trạng ruộng đất phân tán, sản xuất nhỏ lẻ, manh mún; hình thành các cánh đồng lớn, tổ chức sản xuất tập trung theo hướng “một giống, một thời vụ, một quy trình canh tác”. Quy mô sản xuất được mở rộng tạo thuận lợi cho cơ giới hóa, ứng dụng đồng bộ tiến bộ khoa học kỹ thuật từ làm đất, tưới tiêu, chăm sóc đến thu hoạch; qua đó giảm chi phí, hạ giá thành, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm và giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích.

Quan trọng hơn, chuyển đổi, tập trung, tích tụ ruộng đất đã góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người dân, từ nhỏ lẻ sang tập trung, hàng hóa; tạo nền tảng thúc đẩy cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn.

Các địa phương tiếp tục thực hiện chuyển đổi, tập trung, tích tụ ruộng đất theo tinh thần Nghị quyết 06 trong giai đoạn 2026 - 2030.

Thời gian tới, trên cơ sở Nghị quyết 06, Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về tập trung, tích tụ ruộng đất trong sản xuất nông nghiệp.

Đồng thời, các địa phương tiếp tục quan tâm tổ chức lại sản xuất theo hướng tập trung, hiệu quả, phấn đấu đưa giá trị sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 112 triệu đồng/ha vào năm 2030, góp phần phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới bền vững.