Xuất hiện 2 ổ dịch tả lợn châu Phi, xã Mai Phụ gấp rút ứng phó

Đàn lợn thịt của ông Nguyễn Văn Đàn ở thôn Ngọc Mỹ (xã Mai Phụ) bị chết vì bị dịch tả lợn châu Phi.

Ngày 8/9, hộ ông Lê Văn Tĩnh ở thôn Gia Mỹ có 5 con lợn với tổng trọng lượng 232 kg bị chết. Tiếp đó, ngày 20/9, hộ ông Nguyễn Văn Đàn ở thôn Ngọc Mỹ có 4 con lợn nặng 216 kg bị chết. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương I vừa gửi thông báo kết luận nguyên nhân lợn của 2 hộ chăn nuôi ở xã Mai Phụ bị chết là do mắc dịch tả lợn châu Phi.

Trên địa bàn xã Mai Phụ hiện có 550 hộ chăn nuôi lợn với tổng đàn khoảng 2.700 con. Trước nguy cơ dịch bệnh tiếp tục phát sinh, lây lan ra diện rộng, UBND xã Mai Phụ đã yêu cầu: các thôn khẩn trương rà soát, theo dõi tình hình dịch bệnh đến từng hộ chăn nuôi; khi phát hiện lợn ốm, chết không rõ nguyên nhân phải báo cáo ngay để kiểm tra, xử lý.

Lợn bệnh được bọc trong các loại bao để hạn chế lây lan và kiểm tra trọng lượng trước khi chôn lấp.

Để nhanh chóng kiểm soát, khống chế dịch bệnh, UBND xã Mai Phụ tập trung thông tin kịp thời về tình hình, diễn biến, nguy cơ, tác hại của dịch tả lợn châu Phi; vận động người dân không giấu dịch, bán, giết mổ lợn bệnh hoặc vứt xác lợn bệnh ra môi trường; yêu cầu các hộ chăn nuôi thường xuyên vệ sinh, khử trùng, tiêu độc chuồng trại, dụng cụ và khu vực liên quan bằng vôi bột, hóa chất.

Riêng thôn Gia Mỹ và thôn Ngọc Mỹ không tăng đàn, tái đàn trong thời gian có dịch. Hộ ông Lê Văn Tĩnh và Nguyễn Văn Đàn phải tiêu độc, khử trùng và không tái đàn khi chưa bảo đảm an toàn dịch bệnh.

Người chăn nuôi ở Mai Phụ rắc vôi bột trên đường vào chuồng trại để ngăn ngừa dịch bệnh.

UBND xã Mai Phụ cũng yêu cầu người dân đưa gia súc đến cơ sở giết mổ đúng quy định, không tự giết mổ tại nhà hoặc bày bán thịt tại địa điểm không được phép. Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm động vật; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là giết mổ và bán lợn bệnh.

Các hộ chăn nuôi xuất hiện dịch phun hóa chất, vệ sinh chuồng trại để hạn chế lây lan ra bên ngoài.

Ngoài ra, UBND xã Mai Phụ đã giao các phòng, ngành chức năng và các thôn khẩn trương hướng dẫn công tác phòng, chống dịch; tham mưu bố trí kinh phí và tổng hợp thiệt hại để thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định; phân công cán bộ bám sát địa bàn, nắm diễn biến dịch bệnh, kịp thời tham mưu, hướng dẫn xử lý; tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ trái quy định và vứt xác động vật ra môi trường.