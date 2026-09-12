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Hà Tĩnh phấn đấu gieo trồng hơn 11.860 ha cây vụ đông

Thái Oanh
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(Baohatinh.vn) - Trước những yếu tố bất lợi của thời tiết, Hà Tĩnh xác định vụ đông năm nay sẽ tổ chức sản xuất theo hướng chủ động, an toàn, linh hoạt, nâng cao hiệu quả.

Theo đề án sản xuất vụ đông năm 2026, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng hơn 11.860 ha cây trồng các loại với tổng sản lượng đạt gần 97.130 tấn. Trong đó, ngô lấy hạt hơn 4.950 ha, ngô sinh khối 1.000 ha, rau, củ, quả và hoa các loại hơn 4.950 ha, khoai lang hơn 960 ha.

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Toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng hơn 11.860 ha cây trồng các loại với tổng sản lượng đạt gần 97.130 tấn.

Trước những yếu tố bất lợi của thời tiết, Hà Tĩnh xác định tổ chức sản xuất theo hướng chủ động, an toàn, linh hoạt, nâng cao hiệu quả và giá trị gia tăng để vừa đáp ứng nhu cầu thực phẩm của thị trường vừa chủ động nguồn thức ăn phục vụ chăn nuôi.

Các địa phương cùng người dân dân phải căn cứ khung thời vụ, thời gian sinh trưởng của từng giống, diễn biến thời tiết để bố trí lịch gieo trồng phù hợp; chủ động né tránh, giảm thiểu rủi ro do thiên tai, khai thác tối đa quỹ đất. Cùng với đa dạng hóa cây trồng, ngành nông nghiệp định hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ và chuyển đổi số nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị trên đơn vị diện tích.

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Rau, củ, quả là một trong những nhóm cây trồng chủ lực trong vụ đông, có diện tích sản xuất lớn, chủng loại đa dạng và thị trường tiêu thụ khá ổn định.

Tại các vùng sản xuất tập trung, nhất là vùng trồng rau, ngô lấy hạt, ngô sinh khối và hệ thống nhà lưới, các địa phương tiếp tục tổ chức theo hướng chuyên canh, ưu tiên giống năng suất, chất lượng cao và áp dụng đồng bộ quy trình kỹ thuật. Đồng thời, xây dựng vùng nguyên liệu, hoàn thiện các điều kiện để tiến hành cấp mã số vùng trồng gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Trước mắt, tỉnh định hướng thí điểm tại HT Farm (xã Thạch Lạc), Tổ hợp tác sản xuất rau, củ, quả MIEUFarm (xã Đồng Tiến), Tổ hợp tác sản xuất dưa leo số 1 (xã Mai Hoa), vùng trồng hành tăm (xã Can Lộc) và vùng trồng dưa chuột (xã Hương Đô).

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Các địa phương phát triển sản xuất theo hướng chuyên canh, ưu tiên giống năng suất, chất lượng cao và áp dụng đồng bộ quy trình kỹ thuật.

Các HTX, tổ hợp tác và người dân cần chú trọng bám sát nhu cầu thị trường, tăng cường liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, xây dựng thương hiệu; từng bước sản xuất “theo đơn đặt hàng” nhằm ổn định đầu ra, nâng cao giá trị và thu nhập.

Trên cơ sở đề án sản xuất của tỉnh, các địa phương cần sớm cụ thể hóa kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế từng vùng, tập trung triển khai theo phương châm “chủ động từ sớm - linh hoạt thời vụ - tập trung vùng lợi thế - sản xuất theo nhu cầu - lấy hiệu quả làm mục tiêu” góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho người dân.

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Tags:

#Hà Tĩnh #vụ đông #gieo trồng #nông nghiệp #thời tiết #sản lượng

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

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