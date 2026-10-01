Ngành NN&MT Hà Tĩnh đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của tỉnh

Thời gian qua, sản xuất nông nghiệp Hà Tĩnh tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn do thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá vật tư đầu vào tăng cao. Tuy vậy, nhờ chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, các lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản cơ bản duy trì sản xuất ổn định, một số chỉ tiêu tăng khá so với cùng kỳ.

Vụ hè thu đã hoàn thành thu hoạch trước mùa mưa bão với năng suất lúa đạt 46,42 tạ/ha, sản lượng hơn 203.000 tấn.



Sản xuất lúa đạt kết quả tích cực ở cả 2 vụ chính. Vụ xuân được mùa với năng suất bình quân trên 61 tạ/ha, sản lượng hơn 357.000 tấn, đạt 101,4% kế hoạch. Vụ hè thu đã hoàn thành thu hoạch trước mùa mưa bão với năng suất lúa đạt 46,42 tạ/ha, sản lượng hơn 203.000 tấn, tăng 62,21% so với cùng kỳ (do năm 2025 chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai - PV).

Cùng với duy trì sản lượng, tỉnh tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi phương thức sản xuất theo hướng giảm phát thải, tuần hoàn, nâng cao giá trị. Toàn tỉnh triển khai 4.500 ha sản xuất lúa giảm phát thải ứng dụng kỹ thuật tưới ngập - khô xen kẽ; duy trì các mô hình sản xuất hữu cơ, tuần hoàn.

Mô hình sản xuất lúa giảm phát thải ứng dụng kỹ thuật tưới ngập - khô xen kẽ bước đầu đạt kết quả tích cực.

Hoạt động thu hút doanh nghiệp đầu tư, liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản tiếp tục được đẩy mạnh với sự tham gia của các doanh nghiệp như Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm, Nafoods Group, Công ty CP Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao (DOVECO). Đặc biệt, Dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm được khởi công, mở thêm hướng phát triển các chuỗi giá trị nông nghiệp theo hướng hữu cơ, tuần hoàn.

Toàn tỉnh duy trì 254 trang trại quy mô lớn và vừa, 68 mô hình chăn nuôi theo hướng hữu cơ liên kết.

Lĩnh vực chăn nuôi tăng nhẹ so với cùng kỳ, duy trì 254 trang trại quy mô lớn và vừa, 68 mô hình chăn nuôi theo hướng hữu cơ liên kết với doanh nghiệp. Trước diễn biến phức tạp của một số loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi, công tác giám sát, tiêm phòng, tiêu độc khử trùng và kiểm soát dịch được các địa phương tập trung triển khai.

Lâm nghiệp ghi nhận mức tăng khá. Diện tích rừng trồng mới 9 tháng ước đạt hơn 6.000 ha, tăng 20,3% so với cùng kỳ; sản lượng khai thác gỗ rừng trồng ước đạt trên 551.500 m³, tăng 17,53%.

Các nhiệm vụ chống khai thác IUU, quản lý tàu cá và truy xuất nguồn gốc thủy sản tiếp tục được tập trung thực hiện.

Sản xuất thủy sản tiếp tục duy trì đà tăng với tổng sản lượng 9 tháng ước đạt hơn 51.400 tấn, tăng 3,05% so với cùng kỳ. Song song với phát triển sản xuất, các nhiệm vụ chống khai thác IUU, quản lý tàu cá và truy xuất nguồn gốc thủy sản tiếp tục được tập trung thực hiện.

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung triển khai tại các địa phương.

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung triển khai. Trong đó, Sở NN&MT xây dựng, hoàn thiện các văn bản để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 – 2030. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đạt được kết quả tích cực; đến nay có 216 sản phẩm còn hiệu lực chứng nhận OCOP, trong đó, 2 sản phẩm được phân hạng đạt “sản phẩm OCOP cấp quốc gia”.

Theo báo cáo của Cục Thống kê, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng ước đạt 3,7% trong 9 tháng đầu năm. Điều này tạo đà để ngành NN&MT hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản cả năm 2026 đạt trên 3%, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của tỉnh.

Nhiều mô hình ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất giúp nông dân gia tăng lợi nhuận trên đơn vị diện tích.

Thời gian tới, ngành NN&MT tiếp tục tập trung sản xuất vụ đông, kiểm soát dịch bệnh trên đàn vật nuôi; đẩy mạnh chuyển đổi, tích tụ ruộng đất, hình thành các vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn; mở rộng sản xuất theo hướng hữu cơ, tuần hoàn, giảm phát thải. Đồng thời, ngành tăng cường thu hút doanh nghiệp, thúc đẩy liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản, qua đó khai thác dư địa tăng trưởng, nâng cao giá trị sản xuất và tạo nền tảng cho phát triển nông nghiệp bền vững.