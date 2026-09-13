Hà Tĩnh: Mưa lớn gây thiệt hại tại một số địa phương

Chính quyền xã Mai Hoa kiểm tra vị trí sạt lở đất trên tuyến đường giao thông.

Theo báo cáo từ Văn phòng Thường trực phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh: Lượng mưa đo được tại các trạm thủy văn trên địa bàn tỉnh từ ngày 19h ngày 10/9 đến 16h ngày 13/9 phổ biến từ 100 - 231mm, có nơi trên 280mm, như Hòa Duyệt 286mm, Hương Trạch 292mm.

Tại thời điểm 16h ngày 13/9, mực nước trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố, sông La đang ở dưới mức báo động 1.

Mực nước một số hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh vào lúc 17h ngày 13/9 như sau: hồ Ngàn Trươi ở cao trình 38,32/52m, đạt 40,37% dung tích thiết kế (tăng 26cm so với thời điểm lúc 7h cùng ngày); hồ Kẻ Gỗ ở cao trình 22,42/32,5m, đạt 32,6% dung tích thiết kế (tăng 33cm so với thời điểm lúc 7h cùng ngày); hồ Sông Rác ở cao trình 17,2/23,2m, đạt 39% dung tích thiết kế (tăng 50cm so với thời điểm lúc 7h cùng ngày); hồ Thượng Sông Trí ở cao trình 28,05/32m, đạt 48,2% dung tích thiết kế (tăng 17cm so với thời điểm lúc 7h cùng ngày); hồ Kim Sơn ở cao trình 95,4/97m, đạt 84,2% dung tích thiết kế (tăng 18cm so với thời điểm lúc 7h cùng ngày).

Hồ Bộc Nguyên được vận hành xả tràn từ 9h ngày 13/9 với lưu lượng 5m3/s.

Để đảm bảo an toàn công trình, chủ động đón lũ, một số hồ chứa đã chủ động điều tiết, như: Đá Hàn 49m3/s, Đá Bạc 4,84m3/s, Khe Xai 10m3/s; Thượng Sông Trí 36m3/s, Kim Sơn 15m3/s, Bộc Nguyên 5m3/s. Nhà máy Thủy điện Hố Hô cũng đang điều tiết xả tràn với lưu lượng 20m3/s.

Mưa lớn đã gây thiệt hại tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, 1 nhà dân tại thôn Liên Minh, xã Gia Hanh bị hư hỏng; tại xã Hương Đô có đoạn đường dài 80m ở thôn Hồng Hà bị ngập; xã Mai Hoa xảy ra sạt lở, ảnh hưởng tuyến đường, đất sạt sát nhà dân, làm hư hỏng một chuồng chăn nuôi; xã Vũ Quang có 4 ha mía bị đổ, ngã.

Thuyền đánh cá của ngư dân ở xã Kỳ Xuân được giằng néo an toàn trên bờ, tránh ảnh hưởng từ sóng to, gió lớn.

Theo dự báo, từ chiều tối 13/9 đến ngày 15/9, khu vực tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 200 - 400mm, có nơi trên 450mm, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại các địa phương. UBND tỉnh, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để ứng phó kịp thời, đảm bảo an toàn về người và tài sản cho Nhân dân.