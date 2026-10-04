Chủ động ứng phó thiên tai từ điều tiết nước hồ đập ở Hà Tĩnh

Hồ Đá Hàn được vận hành xả tràn trong đợt mưa lớn vào giữa tháng 9 vừa qua.

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh đã phát đi thông báo về việc sẽ vận hành tràn xả sâu hồ chứa nước Đá Hàn ở xã Hương Bình từ 8h ngày 5/10 với lưu lượng từ 5 m3/s đến 120 m3/s, tùy theo diễn biến thời tiết.

Việc xả tràn điều tiết nước xuất phát từ dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh khi từ đêm 4/10 tới ngày 6/10, khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trước thời điểm có thông báo xả tràn, mực nước hồ Đá Hàn ở cao trình 34,4/38,36m.

“Hồ Đá Hàn có dung tích thiết kế 19,75 triệu m3 nước. So với các hồ chứa trên địa bàn tỉnh, đây là hồ có dung tích trung bình. Tuy nhiên, lưu vực hồ rộng, lại có nhà máy thủy điện, mỗi khi có mưa lớn, lượng nước thượng nguồn đổ về lớn, mực nước hồ thường tăng nhanh nên để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, đơn vị chủ động vận hành điều tiết nước”, ông Phan Viết Liệu – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh thông tin.

Mực nước hồ Kẻ Gỗ đang ở cao trình 25,66/32,5m.

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh đang quản lý, vận hành 61 hồ đập lớn, nhỏ trên địa bàn toàn tỉnh. Sau các đợt mưa lớn vào tháng 8, tháng 9, mực nước các hồ chứa lớn địa bàn tỉnh như Kẻ Gỗ, Sông Rác, Bộc Nguyên, Thượng Sông Trí…, đã đạt từ 40% tới 70% dung tích thiết kế. Riêng hồ Kim Sơn, đạt trên 90% dung tích thiết kế. Trong khi đó, hồ chứa có dung tích nhỏ đã xấp xỉ ngưỡng tràn và tự chảy qua tràn khi có mưa lớn.

﻿ ﻿ ﻿ Hồ Bộc Nguyên được vận hành điều tiết qua tràn xả sâu do ảnh hưởng đợt mưa lớn giữa tháng 9.

Theo ghi nhận, trước khi dự báo mưa lớn, đơn vị quản lý đã triển khai nhiều đợt vận hành xả tràn điều tiết nước tại các hồ chứa như: Thượng Sông Trí, Kim Sơn, Đá Hàn, Tàu Voi, Bộc Nguyên, Khe Xai…

“Trước khi xả tràn, căn cứ vào mực nước hiện tại ở các hồ, dự báo lượng mưa, đơn vị tính toán lưu lượng xả phù hợp. Đồng thời, có thông báo gửi tới chính quyền địa phương, khu dân cư chịu ảnh hưởng trong hệ thống thực hiện các biện pháp an toàn”, ông Phan Viết Liệu - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh cho biết thêm.

Hồ chứa ở Nhà máy Thủy điện Hố Hô đang ở cao trình 66,66/70m.

Cùng với các hồ chứa thủy lợi, sự thay đổi tích cực trong công tác phối hợp vận hành xả tràn của các nhà máy thủy điện như Hố Hô, Hương Sơn 2 cũng đáng được ghi nhận. Hiện nay, quy trình vận hành liên hồ chứa và sự phối hợp giữa chính quyền địa phương với đơn vị quản lý nhà máy đã được triển khai chặt chẽ, phù hợp hơn.

Đặc thù của các hồ chứa ở nhà máy thủy điện thường có dung tích không lớn, trong khi lưu vực rộng, việc mưa kéo dài khiến mực nước hồ tăng nhanh. Vậy nên việc tuân thủ nghiêm ngặt các kịch bản ứng phó là hết sức cần thiết, quan trọng.

Theo ông Nguyễn Bá Tuấn – Phó Giám đốc Nhà máy Thuỷ điện Hố Hô, thông tin điều tiết xả tràn được đơn vị thông báo sớm giúp người dân vùng hạ du sẵn sàng ứng phó. Những ngày tới đây, đơn vị sẽ bám sát diễn biến thời tiết, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, địa phương trong điều tiết nước hồ chứa, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

Thực tế ghi nhận tại nhiều đợt mưa lớn thời gian qua, dù lưu lượng nước về hồ lớn, nhưng việc chủ động điều tiết hạ thấp mực nước, tăng dung tích phòng lũ ở các hồ đập, nhà máy thủy điện góp phần giúp hoạt động giao thông, sinh hoạt của người dân vùng hạ du giảm được nhiều sự xáo trộn.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 4/10 tới ngày 6/10, khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.

Ông Trần Đức Thịnh – Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng Thường trực phòng, chống thiên tai tỉnh khẳng định: Việc vận hành hồ đập trong mùa mưa lũ luôn là nội dung được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đặc biệt quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao.

Tỉnh yêu cầu các đơn vị được giao quản lý các công trình thủy lợi, thủy điện, đê điều trên địa bàn tỉnh tổ chức kiểm tra, rà soát và triển khai các phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều, hồ đập. Đối với các hồ có cửa van, đơn vị quản lý thực hiện nghiêm ngặt quy trình vận hành đã được phê duyệt, không để xảy ra bị động, bất ngờ, bảo đảm an toàn công trình, an toàn cho khu vực hạ du và dân cư chịu ảnh hưởng trong các tình huống thiên tai.

Mùa mưa bão vẫn còn diễn biến phức tạp. Vậy nên, việc duy trì nghiêm túc quy trình vận hành liên hồ chứa, tiếp tục nâng cao năng lực dự báo và phát huy tinh thần chủ động từ sớm sẽ tiếp tục là “lá chắn” tin cậy, giúp giảm thiểu tối đa thiệt hại, ảnh hưởng tới người dân và các công trình, hạ tầng kỹ thuật, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của Hà Tĩnh.