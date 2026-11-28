(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đang chú trọng chuyển đổi phương thức chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, tuần hoàn, gắn với liên kết chuỗi giá trị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và bảo vệ môi trường.
Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số mô hình chăn nuôi theo hướng an toàn dịch bệnh. Trong đó, có 4 mô hình chăn nuôi an toàn sinh học do Cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) hỗ trợ; 25 hộ tham gia mô hình chăn nuôi không tiếp xúc tại các xã Trường Lưu, Thạch Lạc, được Sở NN&MT hướng dẫn kỹ thuật.
Đáng chú ý, toàn tỉnh hiện có 79 mô hình chăn nuôi liên kết theo chuỗi giá trị với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm, duy trì tổng đàn 290 con lợn nái và gần 2.100 con lợn thịt.
Thông qua triển khai các mô hình, người dân từng bước thay đổi tư duy sản xuất, chú trọng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào chăn nuôi, chủ động kiểm soát dịch bệnh, xử lý chất thải và nâng cao chất lượng sản phẩm. Các phương thức chăn nuôi mới bước đầu cho thấy hiệu quả kinh tế, đồng thời góp phần giảm nguy cơ phát sinh dịch bệnh, hạn chế ô nhiễm môi trường tại khu dân cư. Đặc biệt, liên kết theo chuỗi giá trị giúp người chăn nuôi có thêm cơ hội ổn định đầu ra, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, từ đó yên tâm đầu tư phát triển sản xuất.
Thời gian tới, Hà Tĩnh tiếp tục nhân rộng các mô hình chăn nuôi an toàn, chăn nuôi không tiếp xúc; đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân tăng cường liên kết trong toàn bộ quá trình sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, từng bước phát triển ngành chăn nuôi theo hướng hiện đại, an toàn và bền vững.
Từ lợi thế về điều kiện tự nhiên và nhu cầu thị trường, nuôi hươu sao đang mở ra hướng phát triển kinh tế mới ở xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh), góp phần đa dạng hóa vật nuôi, tạo sinh kế và nâng cao đời sống cho người dân.
Chú trọng nâng cao chất lượng, đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc và đa dạng hóa các kênh tiêu thụ, Hà Tĩnh đang nỗ lực nâng tầm giá trị, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường, đưa trái cam đặc sản quê hương đến gần hơn với người tiêu dùng.
Hà Tĩnh đang chú trọng quản lý đội tàu, truy xuất nguồn gốc thủy sản, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, quyết tâm khắc phục những tồn tại theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), góp phần cùng cả nước gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU.
Sau 3 tháng triển khai, mô hình nuôi cá nhụ bốn râu tại các địa phương ven biển Hà Tĩnh bước đầu cho kết quả tích cực, mở ra triển vọng đa dạng hóa đối tượng nuôi trồng thủy sản, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân.
Trước ảnh hưởng mưa lớn, 4 hồ chứa trên địa bàn Hà Tĩnh đã vận hành xả tràn. Nhà máy Thủy điện Hố Hô cũng sẽ điều tiết nước từ 17h ngày 9/11 với lưu lượng từ 50 đến 500 m3/giây, tùy thuộc lượng nước đổ về hồ.
Là một trong 3 địa phương thí điểm kê khai hoạt động chăn nuôi, cấp mã định danh cơ sở trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi và thú y, Hà Tĩnh đang tích cực rà soát, cập nhật, từng bước hình thành hệ thống dữ liệu đồng bộ.
Hội thảo về mô hình chứng chỉ FSC cho dịch vụ hệ sinh thái các-bon cung cấp thông tin về tiềm năng, cơ hội tiếp cận các nguồn tài chính xanh, kết nối các chủ rừng với các tổ chức tài trợ, góp phần nâng cao giá trị kinh tế từ rừng và thúc đẩy phát triển lâm nghiệp bền vững.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!