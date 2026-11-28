Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số mô hình chăn nuôi theo hướng an toàn dịch bệnh. Trong đó, có 4 mô hình chăn nuôi an toàn sinh học do Cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) hỗ trợ; 25 hộ tham gia mô hình chăn nuôi không tiếp xúc tại các xã Trường Lưu, Thạch Lạc, được Sở NN&MT hướng dẫn kỹ thuật.

Đáng chú ý, toàn tỉnh hiện có 79 mô hình chăn nuôi liên kết theo chuỗi giá trị với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm, duy trì tổng đàn 290 con lợn nái và gần 2.100 con lợn thịt.

Ông Trần Bá Từ (xã Thạch Lạc) chăm sóc đàn lợn theo quy trình chuỗi liên kết với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm.

Thông qua triển khai các mô hình, người dân từng bước thay đổi tư duy sản xuất, chú trọng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào chăn nuôi, chủ động kiểm soát dịch bệnh, xử lý chất thải và nâng cao chất lượng sản phẩm. Các phương thức chăn nuôi mới bước đầu cho thấy hiệu quả kinh tế, đồng thời góp phần giảm nguy cơ phát sinh dịch bệnh, hạn chế ô nhiễm môi trường tại khu dân cư. Đặc biệt, liên kết theo chuỗi giá trị giúp người chăn nuôi có thêm cơ hội ổn định đầu ra, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, từ đó yên tâm đầu tư phát triển sản xuất.

Đàn lợn tham gia mô hình chăn nuôi không tiếp xúc tại các xã Trường Lưu, Thạch Lạc phát triển tốt.

Thời gian tới, Hà Tĩnh tiếp tục nhân rộng các mô hình chăn nuôi an toàn, chăn nuôi không tiếp xúc; đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân tăng cường liên kết trong toàn bộ quá trình sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, từng bước phát triển ngành chăn nuôi theo hướng hiện đại, an toàn và bền vững.