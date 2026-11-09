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4 hồ chứa xả tràn, Thủy điện Hố Hô điều tiết nước từ chiều nay

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - Trước ảnh hưởng mưa lớn, 4 hồ chứa trên địa bàn Hà Tĩnh đã vận hành xả tràn. Nhà máy Thủy điện Hố Hô cũng sẽ điều tiết nước từ 17h ngày 9/11 với lưu lượng từ 50 đến 500 m3/giây, tùy thuộc lượng nước đổ về hồ.

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Hồ Bộc Nguyên đang xả tràn với lưu lượng 3 m3/giây

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh mạnh, từ tối ngày 8 tới trưa ngày 9/11, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Riêng từ 7h tới 13h ngày 9/11, lượng mưa đo được tại các trạm thủy văn dao động từ 25 - 64mm.

Dự báo trong những giờ tới, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, lượng mưa tích lũy phổ biến 40-80 mm, có nơi trên 100 mm.

Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh, để chủ động ứng phó với mưa lớn, thời điểm này, đơn vị đã vận hành xả tràn 4 hồ chứa lớn với lưu lượng từ 0,5 - 11,36 m3/giây.

Cụ thể, hồ Sông Rác xả tràn 5 m3/giây; hồ Khe Xai 0,5 m3/giây; hồ Bộc Nguyên 3 m3/giây và hồ Đá Bạc 11,36 m3/giây.

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Mực nước hồ chứa ở Nhà máy Thủy điện Hố Hô có cao trình 68,62m và sẽ xả tràn điều tiết nước từ 17h ngày 9/11.

Trong khi đó, tại Nhà máy Thủy điện Hố Hô, lúc 13h ngày 9/11, mực nước thượng lưu 68,62m, lưu lượng nước về hồ 36 m3/giây, mực nước hạ lưu 22,5m.

Do trong lưu vực mưa to đến rất to và dự báo mưa lớn còn kéo dài trong những giờ tới nên lưu lượng nước về hồ sẽ tăng nhanh. Để chủ động trong công tác điều tiết hồ chứa nhằm hạn chế ảnh hưởng do mưa lớn gây ra cho công trình và vùng hạ du, nhà máy sẽ điều tiết qua tràn vào lúc 17h ngày 9/11 với lưu lượng từ 50 m3/giây đến 500 m3/giây, tùy theo lưu lượng nước về hồ.

Đơn vị quản lý đề nghị các cấp chính quyền thông báo đến người dân vùng hạ du biết, chủ động và có kế hoạch bảo vệ người, tài sản, cây cối hoa màu, vật nuôi, thủy hải sản, nhà cửa, vật kiến trúc khác; đặc biệt lưu ý không đi lại, hoạt động ở những vùng có nguy cơ ngập lụt, nước chảy xiết, nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

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