Sáng 18/11, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn thực hiện các nội dung về phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2026 – 2030. Tham dự có hơn 300 đại biểu là cán bộ phụ trách chương trình OCOP tại các xã, phường và đại diện các cơ sở sản xuất, kinh doanh có sản phẩm OCOP hoặc đăng ký tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2026.

Đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Trong 2 ngày 18 và 19/11, học viên được hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí, hồ sơ và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP theo Quyết định số 26/2026/QĐ-TTg ngày 22/05/2026 của Thủ tướng Chính phủ; công tác kiểm tra, giám sát sản phẩm OCOP theo Quyết định số 3485/QĐ-BNNMT ngày 07/09/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030.

Ông Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh hướng dẫn về bộ tiêu chí, quy trình đánh giá, phân hạng và công tác kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm OCOP.

Cùng với đó, các học viên được trang bị kiến thức về đăng ký, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; xây dựng nhãn hiệu, hoàn thiện bao bì, nhãn mác; các quy định về an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Lớp tập huấn cũng dành thời gian trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở.

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Thông qua tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ và các chủ thể OCOP, giúp các địa phương, cơ sở sản xuất nắm vững quy định, chủ động hoàn thiện hồ sơ, nâng cao và duy trì chất lượng sản phẩm. Qua đó, góp phần phát triển các sản phẩm OCOP theo hướng bền vững, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm địa phương trên thị trường.