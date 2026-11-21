Trên địa bàn xã Lộc Hà, hoạt động thu mua, chế biến hải sản cùng mật độ dân cư đông khiến lượng nước thải phát sinh ngày càng lớn. Trong khi đó, hạ tầng thu gom chưa đồng bộ, phần lớn nước thải sinh hoạt và sản xuất vẫn theo các tuyến thoát nước tự nhiên chảy ra môi trường, thậm chí đổ trực tiếp ra biển. Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến hệ sinh thái, cảnh quan và đời sống người dân.

Xã Lộc Hà nơi mật độ dân cư đông đúc tạo áp lực xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất chế biến hải sản.

Trước thực tế đó, đầu năm 2026, xã Lộc Hà triển khai xây dựng tuyến đường giao thông kết hợp hệ thống thu gom, tiêu thoát nước thải dài hơn 1 km, nối từ thôn Xuân Phượng đến thôn Long Hải. Công trình có tổng mức đầu tư trên 20 tỷ đồng, vừa đáp ứng nhu cầu đi lại, vừa góp phần khắc phục tình trạng ngập úng, thu gom nước thải sinh hoạt và nước thải từ hoạt động chế biến hải sản trong khu dân cư. Hiện, công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Anh Nguyễn Bá Bình – Công ty TNHH Hợp Tiến (phường Thành Sen) - đơn vị thi công công trình cho biết: “Xác định đây là công trình trọng điểm của địa phương, trong quá trình thi công, chúng tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp với các bên liên quan, tập trung nhân lực, máy móc, tăng ca, tăng kíp để bảo đảm chất lượng và tiến độ. Đến nay, các hạng mục tiêu thoát nước thải cơ bản hoàn thành. Đơn vị đang chuẩn bị vật liệu, chờ thời tiết thuận lợi để thảm nhựa, dự kiến bàn giao công trình vào giữa tháng 12 năm nay”.

Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình giao thông gắn với thu gom tiêu thoát nước thải.

Trước đây, khi chưa có hệ thống thu gom đồng bộ, nước thải sinh hoạt và nước thải từ chế biến hải sản chủ yếu theo các tuyến thoát nước tự nhiên chảy ra biển. Vào mùa mưa, tình trạng ngập úng, nước thải tràn ra mặt đường càng làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm. Khi công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng, việc thu gom, tiêu thoát nước mưa và nước thải sẽ thuận lợi hơn, góp phần giảm áp lực môi trường tại khu vực.

Ông Hồ Văn Minh – Trưởng thôn Xuân Phượng, xã Lộc Hà cho biết: “Việc đầu tư hệ thống đường giao thông gắn với thu gom, tiêu thoát nước thải tạo thuận lợi cho sinh hoạt và đi lại của người dân. Khi công trình hoàn thành, tình trạng nước thải ứ đọng, chảy tràn trong khu dân cư cũng sẽ từng bước được khắc phục”.

Hệ thống tiêu thoát sau khi hoàn thành sẽ hạn chế tình trạng nước thải chảy tràn ra đường.

Cùng với công trình tại khu vực Xuân Phượng – Long Hải, xã Lộc Hà đang tập trung lồng ghép các nguồn lực để nâng cấp hệ thống thoát nước tại những khu dân cư ven biển. Một số tuyến mương, hạng mục thu gom và khu vực lắng lọc được đầu tư, cải tạo nhằm hạn chế tình trạng nước thải xả trực tiếp ra môi trường. Chỉ tính riêng 2 năm gần đây, địa phương đã đầu tư hơn 40 tỷ đồng xây dựng khoảng 5 km đường giao thông kết hợp hệ thống mương tiêu thoát nước tại các thôn.

Thực tế cho thấy, tại những địa bàn có mật độ dân cư cao, hoạt động chế biến hải sản phát triển như Lộc Hà, nếu không có hạ tầng thu gom phù hợp, nguy cơ ô nhiễm môi trường sẽ ngày càng gia tăng. Vì vậy, đầu tư hệ thống tiêu thoát, thu gom và lắng lọc nước thải không chỉ giải quyết những bất cập trước mắt mà còn là yêu cầu quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhiều công trình sau khi hoàn thành đã nâng cao khả năng xử lý nước thải ở các khu vực đông dân cư.

Ông Nguyễn Văn Thiều – Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Lộc Hà trao đổi: “Địa phương xác định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng, gắn trực tiếp với mục tiêu phát triển kinh tế biển và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Vì vậy, xã đang tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực để từng bước hoàn thiện hạ tầng thu gom, tiêu thoát nước thải; đồng thời tăng cường quản lý, kiểm tra và nâng cao ý thức chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường đối với hộ dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh”.

Từ những bất cập trong thu gom, tiêu thoát nước thải đến những chuyển biến bước đầu nhờ đầu tư hạ tầng, Lộc Hà đang từng bước tìm lời giải cho bài toán môi trường tại các khu dân cư ven biển. Tuy nhiên, hạ tầng chỉ phát huy hiệu quả khi được quản lý, vận hành đồng bộ và gắn với trách nhiệm của từng hộ dân, cơ sở sản xuất. Đây là điều kiện quan trọng để địa phương phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.