Hà Tĩnh đang chú trọng quản lý đội tàu, truy xuất nguồn gốc thủy sản, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, quyết tâm khắc phục những tồn tại theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), góp phần cùng cả nước gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU.
Sau 3 tháng triển khai, mô hình nuôi cá nhụ bốn râu tại các địa phương ven biển Hà Tĩnh bước đầu cho kết quả tích cực, mở ra triển vọng đa dạng hóa đối tượng nuôi trồng thủy sản, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân.
Trước ảnh hưởng mưa lớn, 4 hồ chứa trên địa bàn Hà Tĩnh đã vận hành xả tràn. Nhà máy Thủy điện Hố Hô cũng sẽ điều tiết nước từ 17h ngày 9/11 với lưu lượng từ 50 đến 500 m3/giây, tùy thuộc lượng nước đổ về hồ.
Là một trong 3 địa phương thí điểm kê khai hoạt động chăn nuôi, cấp mã định danh cơ sở trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi và thú y, Hà Tĩnh đang tích cực rà soát, cập nhật, từng bước hình thành hệ thống dữ liệu đồng bộ.
Hội thảo về mô hình chứng chỉ FSC cho dịch vụ hệ sinh thái các-bon cung cấp thông tin về tiềm năng, cơ hội tiếp cận các nguồn tài chính xanh, kết nối các chủ rừng với các tổ chức tài trợ, góp phần nâng cao giá trị kinh tế từ rừng và thúc đẩy phát triển lâm nghiệp bền vững.
Trước nguy cơ dịch tả lợn châu Phi phát sinh, lây lan trên diện rộng tại Hà Tĩnh, cơ quan chuyên môn khuyến cáo các địa phương chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch nhất là trong những tháng cuối năm 2026.
Giai đoạn 2021 - 2025, sau quá trình thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất, Hà Tĩnh đã giảm hơn 70% số thửa đất trên các vùng chuyển đổi, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh cơ giới hóa, hình thành các vùng sản xuất tập trung, hướng tới phát triển nền nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, hiện đại.
Hà Tĩnh đang định hướng phát triển ngành hàng hươu sao trên nền tảng khoa học, công nghệ. Trong đó, các ngành, địa phương chú trọng phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương, viện nghiên cứu, chuyên gia nhằm bảo tồn nguồn gen, nâng cao chất lượng đàn hươu, chuẩn hóa quy trình chăn nuôi và đẩy mạnh chế biến sâu.
Dưới sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, sự đồng thuận của Nhân dân, việc chuyển đổi ruộng đất lần thứ 3 ở xã Gia Hanh (Hà Tĩnh) đang từng bước mở hướng sản xuất tập trung, tạo động lực phát triển nông nghiệp địa phương.
Những mùa vụ từng được tính toán theo diễn biến của thời tiết nay trở nên khó lường, tiềm ẩn nhiều rủi ro trước những biến động bất thường của khí hậu. Thế nhưng, bằng sự nhạy bén, linh hoạt và kinh nghiệm được tích lũy, người dân Hà Tĩnh đang từng bước thay đổi cách thức sản xuất, chủ động thích ứng với thiên nhiên để bảo vệ thành quả sản xuất, gìn giữ sinh kế.