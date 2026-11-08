Đẩy nhanh tiến độ kê khai, cấp mã định danh cơ sở chăn nuôi

Từng bước số hóa dữ liệu chăn nuôi từ cơ sở

Bộ NN&MT đã đưa vào vận hành Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi và thú y tại địa chỉ csdlchannuoi.mae.gov.vn. Hà Tĩnh cùng với Quảng Ninh và Tây Ninh là 3 địa phương được lựa chọn thí điểm triển khai hệ thống trên phạm vi toàn tỉnh. Quá trình thực hiện không chỉ dừng lại ở khâu kê khai, cấp mã định danh ban đầu mà còn hướng tới hình thành cơ sở dữ liệu tập trung, được cập nhật thường xuyên, phản ánh sát thực tế hoạt động chăn nuôi.

Sở NN&MT vừa triển khai hội nghị hướng dẫn thực hiện thí điểm quy trình kê khai hoạt động chăn nuôi, cấp mã định danh cơ sở trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia trong năm 2026 và 2027.

Thực hiện Kế hoạch số 695/KH-UBND ngày 4/10/2026 của UBND tỉnh, Sở NN&MT Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị hướng dẫn thực hiện quy trình kê khai hoạt động chăn nuôi, cấp mã định danh cơ sở trên hệ thống. Hiện nay, các địa phương đã tập huấn, hướng dẫn; rà soát cơ sở chăn nuôi, điều tra, thu thập thông tin; kê khai, cấp mã định danh; kiểm tra, chuẩn hóa dữ liệu.

Cán bộ chuyên môn xã Trường Lưu hỗ trợ người chăn nuôi kê khai thông tin trên hệ thống.

Tại xã Trường Lưu, với tổng đàn khoảng 1.100 con trâu, bò; 35.000 con lợn và 200.000 con gia cầm, công tác kê khai hoạt động chăn nuôi đang được địa phương chú trọng thực hiện, trước mắt tập trung vào các trang trại quy mô lớn. Là chủ cơ sở chăn nuôi khoảng 25.000 con gà, anh Trần Văn Huỳnh (thôn Thường Nga) cho biết: “Sau khi được cán bộ chuyên môn hướng dẫn, tôi đã nắm rõ quy trình và nhận thấy các thao tác kê khai khá đơn giản, thuận tiện. Thông tin về cơ sở chăn nuôi của chúng tôi đã được cập nhật trên hệ thống”.

Là chủ cơ sở chăn nuôi khoảng 25.000 con gà, anh Trần Văn Huỳnh (thôn Thường Nga, xã Trường Lưu) đã hoàn thành kê khai thông tin lên hệ thống.

Cùng với việc hướng dẫn các chủ cơ sở thực hiện, cán bộ chuyên môn cấp xã cũng chú trọng kiểm tra, đối chiếu thông tin nhằm nâng cao chất lượng dữ liệu. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - cán bộ Phòng Kinh tế, UBND xã Trường Lưu cho biết: “Địa phương đã sớm thông tin, hướng dẫn các chủ trang trại quy mô lớn thực hiện kê khai; đồng thời tiếp tục rà soát, lập danh sách cơ sở theo từng thôn, phân loại theo quy mô và loài vật nuôi để triển khai đúng đối tượng, bảo đảm tiến độ”.

Tại xã Thiên Cầm, nhiều cơ sở chăn nuôi quy mô lớn cũng đang chủ động tiếp cận quy định về kê khai, cấp mã định danh. Ông Trần Nghệ Tĩnh - chủ cơ sở chăn nuôi gần 1.000 con lợn cho biết: “Với quy mô đàn lớn, cơ sở đã sớm hoàn thành kê khai. Việc cập nhật đầy đủ thông tin tổng đàn, hoạt động trên hệ thống sẽ giúp chúng tôi thuận tiện hơn trong quản lý; tạo điều kiện để cơ quan chức năng theo dõi tình hình sản xuất và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh”.

Theo số liệu từ Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi, hiện nay, 69/69 xã, phường đã cử cán bộ đầu mối tham gia tập huấn và được cấp tài khoản; 188 cơ sở chăn nuôi của 48/69 xã, phường thực hiện kê khai trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi và thú y.

Đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng dữ liệu

Qua thống kê bước đầu, toàn tỉnh có gần 20.000 hộ nuôi lợn, hơn 10.000 hộ nuôi hươu sao, chưa kể các loại vật nuôi khác. Tuy nhiên, hiện nay, 21/69 xã, phường vẫn chưa thực hiện kê khai trên hệ thống. Với số lượng cơ sở chăn nuôi lớn, phân bố rộng khắp, khối lượng công việc rà soát, phân loại, kê khai và cập nhật thông tin trên hệ thống còn lại khá nhiều. Điều này đòi hỏi chính quyền cơ sở phải chủ động hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp đến từng thôn, tổ dân phố để bảo đảm tiến độ và chất lượng dữ liệu kê khai.

Với số lượng cơ sở chăn nuôi lớn, phân bố rộng khắp các địa phương, khối lượng công việc rà soát, phân loại, hướng dẫn kê khai và cập nhật thông tin trên hệ thống rất lớn.



Trong năm 2026, Hà Tĩnh phấn đấu hoàn thành kê khai, cấp mã số cơ sở đối với 100% trang trại quy mô lớn; 70% trang trại quy mô vừa; 60% trang trại quy mô nhỏ và các cơ sở, hộ nuôi hươu sao, lợn thuộc diện phải kê khai; tối thiểu 50% các nông hộ thuộc diện phải kê khai. Việc triển khai sẽ tiếp tục được thực hiện theo lộ trình, hoàn thành trước ngày 30/6/2027. Đối với chó, mèo, trước mắt tập trung đối soát dữ liệu quản lý đàn, tiêm phòng dại và hướng dẫn kê khai, không giao chỉ tiêu cấp mã riêng trong năm 2026.

Cán bộ Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi rà soát dữ liệu trên hệ thống.

Theo ông Lê Đình Huệ - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng miền Trung (Cục Chăn nuôi và Thú y), để thực hiện hiệu quả việc kê khai, cấp mã định danh, đội ngũ cán bộ phụ trách cần nắm vững chuyên môn chăn nuôi, thú y, đồng thời thành thạo các thao tác trên hệ thống để hướng dẫn người dân. Cùng với đó, các địa phương cần chú trọng chất lượng thông tin kê khai, bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác, phục vụ hiệu quả công tác quản lý và khai thác, sử dụng trong thực tế.

Nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra, ngành chuyên môn đang tập trung hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện phù hợp với thực tế, tăng cường rà soát, theo dõi tiến độ trên hệ thống để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Các địa phương ưu tiên hoàn thành kê khai trước đối với các trang trại quy mô lớn.

Ông Phan Quý Dương - Trưởng phòng Chăn nuôi, Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi (Sở NN&MT Hà Tĩnh) cho biết: “Thời gian tới, trên cơ sở hướng dẫn của ngành chuyên môn, UBND các xã, phường cần trực tiếp chỉ đạo triển khai, giao bộ phận chuyên môn phụ trách nông nghiệp làm đầu mối; phân công cán bộ theo từng địa bàn, nhóm vật nuôi; huy động lực lượng ở thôn, tổ dân phố phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi. Trong đó, ưu tiên hoàn thành kê khai trước đối với trang trại quy mô lớn, mở rộng đến trang trại quy mô vừa, nhỏ và các hộ chăn nuôi thuộc diện kê khai; theo dõi tình hình, tiến độ thực hiện, báo cáo ngành chuyên môn để xem xét, xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh".