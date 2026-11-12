Hướng dẫn Bộ tiêu chí xã nông thôn mới cho gần 300 lãnh đạo, công chức

(Baohatinh.vn) - Gần 300 đại biểu là lãnh đạo, công chức xã phụ trách lĩnh vực nông thôn mới được hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026 – 2030.
Sáng 12/11, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 – 2030.
Tham dự có gần 300 đại biểu là lãnh đạo UBND, các phòng chuyên môn và công chức phụ trách xây dựng nông thôn mới của các xã trên địa bàn.
Đại biểu tham dự lớp tập huấn.
Trong thời gian 2 ngày, các đại biểu được hướng dẫn về nội dung, yêu cầu và cách thức thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới hiện đại theo quy định mới của tỉnh.
Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực như thủy lợi, phòng chống thiên tai, phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng vùng nguyên liệu tập trung; ứng dụng công nghệ cao, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; nước sạch, môi trường, cảnh quan nông thôn; hạ tầng thương mại, chuyển đổi số, giảm nghèo đa chiều, văn hóa, y tế, bình đẳng giới và tiếp cận pháp luật.
Bên cạnh việc phổ biến, hướng dẫn các tiêu chí, lớp tập huấn còn dành thời gian để đại biểu trao đổi, thảo luận, giải đáp các khó khăn, vướng mắc và làm rõ những nội dung về xây dựng nông thôn mới cần tiếp tục triển khai thực hiện tại cơ sở.
Ông Trần Văn An – Chi cục Thuỷ lợi, Sở NN&MT Hà Tĩnh hướng dẫn tiêu chí thuỷ lợi.
Bà Đặng Thị Lệ Thuỷ - Chi cục Thuỷ lợi, Sở NN&MT Hà Tĩnh hướng dẫn tiêu chí về bảo đảm yêu cầu chủ động phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”.
Thông qua lớp tập huấn giúp đội ngũ cán bộ cấp xã nắm vững các quy định, yêu cầu của bộ tiêu chí mới, thống nhất cách hiểu và phương pháp triển khai thực hiện. Đây cũng là cơ sở để các địa phương rà soát, đánh giá đúng thực trạng, xác định nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí, thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2026 – 2030.
Trước nguy cơ dịch tả lợn châu Phi phát sinh, lây lan trên diện rộng tại Hà Tĩnh, cơ quan chuyên môn khuyến cáo các địa phương chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch nhất là trong những tháng cuối năm 2026.
Giai đoạn 2021 - 2025, sau quá trình thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất, Hà Tĩnh đã giảm hơn 70% số thửa đất trên các vùng chuyển đổi, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh cơ giới hóa, hình thành các vùng sản xuất tập trung, hướng tới phát triển nền nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, hiện đại.
Hà Tĩnh đang định hướng phát triển ngành hàng hươu sao trên nền tảng khoa học, công nghệ. Trong đó, các ngành, địa phương chú trọng phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương, viện nghiên cứu, chuyên gia nhằm bảo tồn nguồn gen, nâng cao chất lượng đàn hươu, chuẩn hóa quy trình chăn nuôi và đẩy mạnh chế biến sâu.
Dưới sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, sự đồng thuận của Nhân dân, việc chuyển đổi ruộng đất lần thứ 3 ở xã Gia Hanh (Hà Tĩnh) đang từng bước mở hướng sản xuất tập trung, tạo động lực phát triển nông nghiệp địa phương.
Những mùa vụ từng được tính toán theo diễn biến của thời tiết nay trở nên khó lường, tiềm ẩn nhiều rủi ro trước những biến động bất thường của khí hậu. Thế nhưng, bằng sự nhạy bén, linh hoạt và kinh nghiệm được tích lũy, người dân Hà Tĩnh đang từng bước thay đổi cách thức sản xuất, chủ động thích ứng với thiên nhiên để bảo vệ thành quả sản xuất, gìn giữ sinh kế.
Từ mong muốn lập nghiệp trên quê hương, tạo đầu ra ổn định cho nông sản địa phương, HTX Nông nghiệp sạch Trường Lưu (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đang từng bước đầu tư nâng cao chất lượng gạo, mở rộng thị trường tiêu thụ.
Hà Tĩnh đang huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khơi thông nguồn lực, phát huy lợi thế 3 vùng sinh thái, từng bước đưa nông nghiệp sinh thái từ những mô hình tiên phong trở thành động lực tăng trưởng mới, hài hòa các giá trị kinh tế - xã hội - môi trường.
Nông nghiệp sinh thái mở ra hướng đi tất yếu để Hà Tĩnh chuyển từ tăng trưởng dựa vào sản lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị và tính bền vững. Tuy nhiên, hành trình trở thành phương thức sản xuất phổ biến vẫn còn nhiều thách thức. Quy mô sản xuất manh mún, nguồn lực đầu tư hạn chế và liên kết chuỗi thiếu bền chặt đang là những điểm nghẽn cản bước quá trình chuyển đổi xanh của ngành nông nghiệp...
Từ cánh đồng lúa giảm phát thải, làng nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn đến những cánh rừng được quản lý bền vững, nông nghiệp sinh thái đang hiện hữu trên nhiều vùng đất Hà Tĩnh. Đằng sau những chuyển động ấy là sự đổi thay trong nếp nghĩ, cách làm của người nông dân, từng bước nâng cao giá trị kinh tế gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường và gìn giữ hệ sinh thái tự nhiên.
Hà Tĩnh đang đẩy mạnh chuẩn hóa thông tin trên hệ thống truy xuất nguồn gốc của tỉnh, hướng tới kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống của Bộ NN&MT. Đây là bước đi quan trọng nhằm minh bạch thông tin, nâng cao uy tín và sức cạnh tranh của sản phẩm địa phương trên thị trường.
Việc sớm hoàn thành các dự án, công trình khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn Hà Tĩnh góp phần đảm bảo đời sống dân sinh, nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó với thời tiết ngày càng cực đoan, khó lường.