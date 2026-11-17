(Baohatinh.vn) - Thông qua buổi tập huấn, các hộ dân xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) có cơ hội chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong thực tế chăn nuôi, góp phần nâng cao hiệu quả từ mô hình giảm nghèo.
Chiều 17/11, UBND xã Thạch Xuân tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò, gà cho các hộ dân thuộc dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo bền vững năm 2026.
Lớp tập huấn có sự tham gia của 42 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ thực hiện mô hình cùng lãnh đạo, ban công tác mặt trận các thôn trên địa bàn xã.
Tại buổi tập huấn, các học viên được cán bộ chuyên môn hướng dẫn những kiến thức cơ bản và kỹ thuật cần thiết trong quá trình chăn nuôi bò, gà theo hướng an toàn, hiệu quả. Trong đó, tập trung vào kỹ thuật xây dựng, bố trí chuồng trại thông thoáng, sạch sẽ, bảo đảm vệ sinh môi trường; cách chăm sóc, nuôi dưỡng và xây dựng khẩu phần thức ăn phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển của vật nuôi.
Đối với chăn nuôi bò, các hộ dân được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc bò sinh sản, bò thịt; cách phối trộn, dự trữ nguồn thức ăn thô xanh, bổ sung dinh dưỡng và quản lý đàn vật nuôi. Đối với chăn nuôi gà, nội dung tập huấn chú trọng kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh, vệ sinh và khử trùng chuồng trại, bảo đảm các điều kiện về nhiệt độ, ánh sáng, nguồn nước và thức ăn trong từng giai đoạn phát triển.
Bên cạnh đó, học viên còn được phổ biến các biện pháp phòng, chống một số loại dịch bệnh thường gặp trên đàn gia súc, gia cầm; cách nhận biết sớm những dấu hiệu bất thường, thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng và chủ động tiêm phòng vắc-xin theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn. Qua đó, hạn chế nguy cơ dịch bệnh phát sinh, lây lan, giảm thiểu thiệt hại trong quá trình sản xuất.
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