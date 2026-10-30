Khám phá trang trại nuôi gà Ai Cập quy mô lớn ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Với tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ đồng, trang trại nuôi gà Ai Cập của anh Nguyễn Hữu Dũng (xã Toàn Lưu, Hà Tĩnh) đang cho sản lượng hơn 28.000 quả trứng mỗi ngày.
Gà được chăm sóc từ khi mới một ngày tuổi, theo quy trình phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Trong khi đàn gà trưởng thành đang khai thác trứng, các lứa gà hậu bị cũng được chuẩn bị để thay thế, bảo đảm duy trì sản xuất liên tục.
Trứng gà Ai Cập có vỏ màu trắng hồng nhạt, hai đầu tròn đều, lượng dinh dưỡng khá cao.
"Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng quy mô chuồng trại; đồng thời tích cực ứng dụng công nghệ, đầu tư trang thiết bị để kiểm soát tốt hơn các yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe đàn gà, tăng năng suất trứng" - anh Nguyễn Hữu Dũng cho biết.
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