Khám phá trang trại nuôi gà Ai Cập quy mô lớn ở Hà Tĩnh

Đức Đồng khai thác lợi thế, phát triển kinh tế từ nuôi ốc bươu đen 25/10/2026 14:05 Xã Đức Đồng (Hà Tĩnh) có diện tích rộng, địa hình đa dạng, sở hữu nhiều diện tích mặt nước tự nhiên thuận lợi để phát triển nuôi trồng thủy sản, trong đó có ốc bươu đen, mang lại nguồn thu nhập cao.

Vườn cam “cổ thụ” ở Đồng Lộc 25/10/2026 08:16 Tại thôn Thượng Lộc, xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh), 140 gốc cam chanh cổ thụ của gia đình ông Phan Văn Thanh góp phần gìn giữ và phát huy giá trị giống cam chanh truyền thống.

Người dân Kim Hoa làm giàu trên vùng đất khó 24/10/2026 15:49 Xã Kim Hoa (Hà Tĩnh) đang từng bước phát triển kinh tế trang trại, gia trại theo hướng xanh, sạch, góp phần nâng cao chất lượng và giá trị nông sản.

Ngư dân xã Thạch Lạc trúng đậm cá trích 24/10/2026 07:23 Những ngày này, ngư dân xã Thạch Lạc (Hà Tĩnh) liên tiếp trúng đậm cá trích. Sản lượng đánh bắt tăng, giá thu mua ổn định, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân.

Hà Tĩnh dự kiến triển khai 15.000 ha lúa theo công nghệ tưới ngập - khô xen kẽ 23/10/2026 13:01 Năm 2026, mô hình canh tác lúa áp dụng công nghệ tưới ngập - khô xen kẽ (AWD) được triển khai tại Hà Tĩnh đã góp phần giảm phát thải ước tính hơn 40.600 tấn CO2 tương đương; đồng thời nâng cao năng suất, giảm chi phí sản xuất.

Interactive: Kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030 23/10/2026 05:19 UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP giai đoạn 2026 - 2030, tập trung nâng hạng sản phẩm chủ lực, đặc trưng, gắn với vùng nguyên liệu, hợp tác xã, làng nghề và du lịch...

Nuôi hươu sao - hướng phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững ở xã Đức Đồng 22/10/2026 11:05 Với lợi thế về điều kiện tự nhiên, nguồn thức ăn sẵn có và kinh nghiệm chăn nuôi của người dân, mô hình nuôi hươu sao đang từng bước khẳng định hiệu quả kinh tế tại xã Đức Đồng (Hà Tĩnh).

Khí thế những ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới ở Trường Lưu 22/10/2026 08:35 Trong đợt cao điểm 90 ngày xây dựng nông thôn mới, người dân xã Trường Lưu (Hà Tĩnh) tập trung vào nhiều phần việc, góp phần xây dựng quê hương ngày càng khang trang, giàu đẹp.

Ngư dân Tiên Điền trúng đậm cá mòi 22/10/2026 05:15 Những ngày gần đây, vùng biển thôn Thống Nhất, xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) xuất hiện luồng cá mòi, ngư dân phấn khởi ra khơi đánh bắt.

Hà Tĩnh sôi nổi chuyển đổi ruộng đất, chuẩn bị sản xuất vụ xuân 2027 21/10/2026 13:01 Nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đang khẩn trương chuyển đổi ruộng đất, chuẩn bị sản xuất vụ xuân 2027, hướng tới mục tiêu tập trung, tích tụ 20.000 ha đất nông nghiệp giai đoạn 2026-2030, tạo nền tảng phát triển sản xuất tập trung, hiện đại, hiệu quả.

Hà Tĩnh triển khai chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hóa 21/10/2026 05:15 UBND tỉnh Hà Tĩnh đặt mục tiêu đến năm 2030, khoanh vùng và định vị các khu vực đất bị sa mạc hoá toàn tỉnh và theo các vùng kinh tế - xã hội ở các mức độ và nguyên nhân.

Triển vọng từ cây dó trầm ở bản Rào Tre 20/10/2026 11:01 Những vườn dó trầm ở bản Rào Tre, xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đang mở ra triển vọng phát triển kinh tế, giúp đồng bào dân tộc Chứt có thêm cơ hội cải thiện cuộc sống.

Thú vị nghề cất vó ven sông ở Hà Tĩnh 19/10/2026 16:13 Hiện nay, nghề cất vó ven sông ở xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) vẫn được nhiều người dân gìn giữ, vừa tạo nguồn thu nhập, vừa lưu giữ nét lao động truyền thống của vùng quê sông nước.

Nuôi chồn hương mở hướng đi mới ở Nghi Xuân 18/10/2026 11:00 Nhiều nông dân ở xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã mạnh dạn đầu tư nuôi chồn hương sinh sản, bước đầu mang lại hiệu quả cao, mở ra hướng phát triển kinh tế mới trên địa bàn.

Hà Tĩnh thu hoạch gần 10.000 tấn dứa liên kết với doanh nghiệp 18/10/2026 09:47 Sau hơn 2 năm triển khai liên kết sản xuất với doanh nghiệp, Hà Tĩnh thu hoạch được 9.800 tấn dứa, năng suất bình quân 46,3 tấn/ha, từng bước hình thành vùng nguyên liệu tập trung, nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người dân.

Vựa hoa ở Hà Tĩnh tất bật sản xuất phục vụ Tết 17/10/2026 06:43 Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, người trồng hoa ở thôn Xuân Sơn (xã Toàn Lưu, Hà Tĩnh) khẩn trương xuống giống hoa cúc phục vụ Tết Nguyên đán.

Kinh tế vườn đồi mở hướng giảm nghèo ở Trường Lưu 15/10/2026 14:00 Khai thác hiệu quả lợi thế vườn đồi, người dân Trường Lưu (Hà Tĩnh) phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi phù hợp, tạo nguồn thu ổn định, mở hướng nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững.

Tỷ lệ tàu cá thực hiện thủ tục eCDT trên địa bàn Hà Tĩnh tăng nhanh 15/10/2026 13:30 Sau khi triển khai 9 điểm lên cá tạm thời trực thuộc 3 cảng cá, tỷ lệ tàu cá thực hiện thủ tục trên hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT) tại Hà Tĩnh tăng lên 57,35%.

Chuẩn hóa quy trình sản xuất, nâng tầm giá trị cam Vũ Quang 15/10/2026 08:43 Người trồng cam xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang chuẩn hóa quy trình chăm sóc, sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường.

Giữ màu xanh trên những cánh đồng rau vụ đông 14/10/2026 12:01 Nhằm đảm bảo năng suất, chất lượng nông sản trước tác động của thời tiết, nông dân Hà Tĩnh triển khai nhiều giải pháp chăm sóc, bảo vệ rau vụ đông, hạn chế ngập úng, sâu bệnh.

Từ cây keo đến viên nén gỗ FSC xuất khẩu sang Nhật Bản 14/10/2026 10:47 Từ những vùng rừng trồng được cấp chứng chỉ FSC đến dây chuyền hiện đại, Công ty TNHH MTV VBE Hà Tĩnh đang phát triển chuỗi sản xuất viên nén gỗ xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản.

Phát huy giá trị sản phẩm OCOP, thúc đẩy kinh tế xã Xuân Lộc phát triển 14/10/2026 09:32 Chương trình OCOP tạo động lực để người dân Xuân Lộc (Hà Tĩnh) phát huy lợi thế địa phương, nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, tạo sinh kế bền vững.

Để nông dân Hà Tĩnh thực sự là chủ thể của nông nghiệp hiện đại 14/10/2026 05:15 Từ đổi mới tư duy sản xuất đến làm chủ khoa học, công nghệ, phát triển thương hiệu và liên kết chuỗi giá trị, nông dân Hà Tĩnh đang từng bước chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, khẳng định vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện đại, bền vững.

Nông dân Hà Tĩnh tất bật xuống giống, chăm sóc rau vụ tết 13/10/2026 16:43 Còn gần 4 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 nhưng bà con nông dân Hà Tĩnh đã bắt đầu xuống giống, chăm sóc rau màu, chủ động nguồn cung phục vụ thị trường cuối năm.

Quyết liệt triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU 13/10/2026 12:19 Hà Tĩnh đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản; quyết liệt khắc phục những tồn tại, hạn chế theo nhóm khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Gia Hanh đẩy mạnh chuyển đổi ruộng đất, hướng tới sản xuất tập trung 13/10/2026 04:00 Xã Gia Hanh (Hà Tĩnh) phấn đấu chuyển đổi gần 300 ha đất sản xuất trước vụ xuân năm 2027, góp phần nâng cao hiệu quả canh tác và phát triển nông nghiệp bền vững.

2 doanh nhân Hà Tĩnh nhận danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới" 12/10/2026 22:20 Hà Tĩnh có 2 cá nhân được vinh danh “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới” là bà Đặng Thị Luận (phường Hải Ninh) và bà Chu Thị Hồng Hà (xã Sơn Giang).

Hợp tác xã nỗ lực nâng tầm giá trị hạt gạo quê 12/10/2026 11:25 Từ mong muốn lập nghiệp trên quê hương, tạo đầu ra ổn định cho nông sản địa phương, HTX Nông nghiệp sạch Trường Lưu (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đang từng bước đầu tư nâng cao chất lượng gạo, mở rộng thị trường tiêu thụ.

"Thủ phủ" chăn nuôi gà ở Hà Tĩnh vào vụ sản xuất cuối năm 12/10/2026 05:15 Là vùng chăn nuôi gà quy mô lớn của Hà Tĩnh, người dân xã Yên Hòa đang chủ động vào đàn, tính toán thời điểm xuất bán, đáp ứng nhu cầu thị trường dịp cuối năm.