Chuyển đổi ruộng đất ở Gia Hanh – thuận ý Đảng, hợp lòng dân

Đồng thuận từ cơ sở, tháo gỡ bài toán ruộng đất manh mún

Những ngày qua, công tác san gạt mặt bằng, xoá bờ vùng, bờ thửa đang được triển khai khẩn trương tại xứ đồng Cửa Đình, thôn Yên Huy (xã Gia Hanh).

Trên diện tích 92 ha với khoảng 2.000 thửa, phương án chuyển đổi ruộng đất được xây dựng dự kiến giảm xuống còn khoảng 600 thửa. Những bờ vùng, bờ thửa nhỏ dần được xoá bỏ, đường nội đồng từng bước mở rộng, tạo diện mạo mới cho vùng sản xuất.

Khí thế ra quân chuyển đổi ruộng đất ở thôn Yên Huy.

Là địa bàn đầu tiên của xã Gia Hanh triển khai chủ trương chuyển đổi ruộng đất lần thứ 3, Yên Huy đã tạo tiền đề để việc tổ chức lại đồng ruộng lan tỏa ra nhiều thôn. Từ thực tế sản xuất và lợi ích thiết thực mang lại, chủ trương này đang dần nhận được sự đồng thuận của người dân. Tại thôn Khánh Lộc, ruộng đất manh mún từ lâu đã gây khó khăn cho người trồng lúa. Nhiều gia đình có tổng diện tích khá lớn nhưng nằm rải rác ở nhiều xứ đồng, khiến việc cơ giới hóa, chăm sóc và thu hoạch tốn nhiều thời gian, công sức.

Ông Trần Văn Sâm ở thôn Khánh Lộc chia sẻ: “Hiện, gia đình tôi có 3 mẫu ruộng, nằm rải rác tại nhiều xứ đồng nên rất khó khăn trong việc đưa máy móc vào sản xuất, thu hoạch. Trong lần chuyển đổi này, diện tích ruộng của gia đình sẽ được quy về một xứ đồng, chỉ còn khoảng 1-2 thửa, điều đó sẽ giúp tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí sản xuất, chăm bón rất nhiều. Bà con chúng tôi ai cũng phấn khởi, đồng tình với chủ trương lớn của xã, của thôn”.

Lãnh đạo địa phương tặng quà, động viên cán bộ, bà con thôn Hồng Lam trong đợt chuyển đổi ruộng đất.

Từ mong muốn tháo gỡ bất cập trong sản xuất, người dân Khánh Lộc đang tích cực tham gia chuyển đổi ruộng đất. Tại thôn Hồng Lam, công tác tuyên truyền, vận động cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực.

Ông Trần Hậu Đức - Trưởng thôn Hồng Lam thông tin: “Qua công tác tuyên truyền, vận động và các cuộc họp bàn bạc, lấy ý kiến, người dân trong thôn đều đồng tình, hưởng ứng chủ trương chuyển đổi ruộng đất. Bà con mong muốn sau chuyển đổi, đồng ruộng được quy hoạch thuận lợi hơn, tạo điều kiện đưa máy móc vào canh tác, giảm công sức và chi phí. Theo kế hoạch, thôn dự kiến chuyển đổi khoảng 50 ha đất lúa, giảm số thửa từ khoảng 2.000 xuống còn 600, đồng thời mở rộng một số tuyến đường nội đồng lên 7-10 m”.

Với mong muốn khắc phục tình trạng ruộng đất manh mún, tạo thuận lợi cho canh tác, người dân các thôn Yên Huy, Khánh Lộc, Hồng Lam… đều tích cực hưởng ứng chủ trương chuyển đổi. Đây là tiền đề để Gia Hanh đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung.

Chuyển đổi ruộng đất, hình thành cánh đồng lớn, tạo điều kiện thuận lợi để áp dụng cơ giới hoá vào sản xuất.

Theo kế hoạch, địa phương dự kiến triển khai tại 6 thôn với gần 300 ha, gồm: Yên Huy 92 ha, Đại Bản 42 ha, Khánh Lộc 34 ha, Hồng Lam 50 ha, Thống Nhất 30 ha và Đại Thành 41 ha. Việc xác định cụ thể địa bàn, diện tích và lộ trình giúp xã chủ động tổ chức thực hiện, huy động nguồn lực, đồng thời tạo điều kiện để người dân nắm rõ phương án, phối hợp triển khai.

Từ nghị quyết đến chuyển động trên đồng ruộng

Gia Hanh hiện có 1.665 ha đất sản xuất nông nghiệp. Dù đã trải qua nhiều lần chuyển đổi ruộng đất, nhưng tình trạng manh mún tại một số địa bàn vẫn gây khó khăn cho cơ giới hóa, tưới tiêu, vận chuyển nông sản và tổ chức sản xuất hàng hóa. Thực tế này đặt ra yêu cầu tổ chức lại đồng ruộng, nâng cao hiệu quả khai thác quỹ đất nông nghiệp.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Gia Hanh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định: phát triển nông nghiệp toàn diện, hiện đại gắn với tái cơ cấu ngành là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể hóa định hướng đó, trên cơ sở Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 18/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng nông thôn mới, xã đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi giai đoạn 2026-2030, xác định lộ trình và giải pháp phù hợp.

Việc thực hiện chủ trương chuyển đổi ruộng đất được địa phương triển khai qua nhiều cuộc họp, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Chủ trương từng bước được cụ thể hóa bằng những kết quả thực tế. Vụ xuân năm 2026, ngay sau sáp nhập, Gia Hanh đã triển khai chuyển đổi, tập trung ruộng đất trên diện tích hơn 150 ha tại các địa bàn Phong Sơn, Quần Ngọc và Hòa Bình cũ, tạo tiền đề để tiếp tục mở rộng chuyển đổi ruộng đất lần thứ ba. Trong quá trình thực hiện, Đảng ủy, UBND xã xác định tuyên truyền, vận động và phát huy dân chủ ở cơ sở là khâu quan trọng. Các chi bộ, ban công tác mặt trận và tổ chức liên quan tổ chức họp dân, kê khai theo sổ đất, khảo sát hiện trạng, xây dựng phương án chuyển đổi. Những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân như diện tích, vị trí đất, giao thông nội đồng, thủy lợi, san gạt và kinh phí đều được công khai để cùng trao đổi, thống nhất.

Cán bộ, đảng viên phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, giải thích chủ trương, lắng nghe tâm tư và tháo gỡ vướng mắc. Bởi chuyển đổi ruộng đất liên quan trực tiếp đến quyền sử dụng đất và tập quán canh tác, thế nên sự đồng thuận chỉ có thể hình thành khi người dân được thông tin đầy đủ, tham gia bàn bạc và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp.

Ông Bùi Văn Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Trưởng ban Chỉ đạo cho biết: “Quá trình triển khai, địa phương chú trọng phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đồng thời đề cao vai trò chủ thể của Nhân dân. Gia Hanh đặt mục tiêu phấn đấu tối thiểu 75% số hộ sau chuyển đổi được sản xuất trên một thửa ruộng. Địa phương cũng sẽ quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ đất dôi dư, đất hành lang giao thông và hoàn thiện hồ sơ theo quy định”.

Từ việc chuyển đổi ruộng đất, Gia Hanh hướng tới mục tiêu đổi mới phương thức canh tác, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, hình thành vùng sản xuất tập trung và nâng cao giá trị nông sản. Mô hình sản xuất lúa DT39 theo phương pháp canh tác cải tiến SRI tại thôn Hồng Phong là một minh chứng thực tiễn cho định hướng này.

Mô hình liên kết sản xuất với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm tại Gia Hanh đã mang về cho người dân một mùa bội thu, được giá.

Vụ hè thu năm 2026, mô hình được triển khai trên diện tích 10 ha tại xứ đồng Nhà Tai, với sự liên kết giữa người dân và Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm. Sau thu hoạch, lúa được doanh nghiệp thu mua ngay tại ruộng với giá 8.500 đồng/kg, cao gấp đôi giá lúa sản xuất thông thường. Việc áp dụng phương pháp canh tác cải tiến gắn với liên kết tiêu thụ mở ra hướng nâng cao giá trị hạt lúa, tạo thêm động lực để người dân đổi mới tư duy sản xuất trên cánh đồng lớn. Những chuyển biến cụ thể ấy cũng cho thấy nghị quyết của Đảng đang từng bước đi vào cuộc sống, được hiện thực hóa bằng những việc làm thiết thực, mang lại lợi ích cho người dân.

Từ những cánh đồng được quy hoạch lại đến các mô hình sản xuất gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật và liên kết tiêu thụ, Gia Hanh đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển nông nghiệp hiện đại. Quá trình ấy cho thấy, khi nghị quyết được cụ thể hóa bằng những giải pháp phù hợp, sát thực tiễn và đặt người dân vào vị trí chủ thể, chủ trương của Đảng sẽ tạo sức lan tỏa, khơi dậy nguồn lực trong Nhân dân, mở ra hướng phát triển bền vững cho nông nghiệp địa phương.