Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Nông nghiệp

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo tăng cường kiểm soát dịch tả lợn châu Phi

Thái Oanh
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Trước nguy cơ dịch tả lợn châu Phi phát sinh, lây lan trên diện rộng tại Hà Tĩnh, cơ quan chuyên môn khuyến cáo các địa phương chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch nhất là trong những tháng cuối năm 2026.

Theo nhận định của ngành chuyên môn, nguy cơ dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) phát sinh và lây lan trên diện rộng trong thời gian tới ở mức rất cao. Kết quả giám sát chủ động của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy mầm bệnh vẫn lưu hành với tỷ lệ tương đối cao, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các ổ dịch mới và lây lan nhanh giữa các cơ sở chăn nuôi nếu không được phát hiện, kiểm soát và xử lý kịp thời. Trong khi đó, thời tiết diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến sức đề kháng của vật nuôi, tạo điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh phát triển.

bqbht_br_1783506264429-1974838326301631428-1974838326301631428-0e53aed3ada86216d371d37376be3342.jpg
Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng III vừa phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh, phường Hà Huy Tập và xã Cẩm Trung lấy mẫu giám sát vi-rút dịch tả lợn châu Phi (ASFV) tại các cơ sở giết mổ trên địa bàn vào tháng 7/2026.

Đồng thời, hoạt động chăn nuôi, vận chuyển, buôn bán động vật và sản phẩm động vật dự báo gia tăng để phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Đặc biệt, tình hình DTLCP diễn biến phức tạp tại Lào tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập vào Hà Tĩnh thông qua hoạt động thu gom, vận chuyển, tiêu thụ lợn mắc bệnh, thịt lợn không bảo đảm yêu cầu kiểm dịch qua cửa khẩu, đường mòn, lối mở.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi và bảo đảm nguồn cung thực phẩm cho thị trường, cơ quan chuyên môn khuyến cáo các địa phương, lực lượng chức năng liên quan tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan trên diện rộng.

bqbht_br_1790670390901-771250889871552024-771250889871552024-602d640382ac3a3c390f6c093e0a6bde.jpg
Các địa phương đang có ổ dịch cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan trên diện rộng.

Những địa phương đang có ổ dịch cần huy động nguồn lực kiểm soát chặt chẽ các ổ dịch; kịp thời tiêu hủy lợn mắc bệnh, chết do bệnh, bảo đảm chính xác về số lượng, khối lượng và đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định. Đồng thời, tăng cường phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi mua bán, vận chuyển động vật mắc bệnh, vứt xác động vật chết gây lây lan dịch bệnh và ô nhiễm môi trường.

Tại các xã biên giới, lực lượng chức năng chú trọng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn tình trạng buôn bán, vận chuyển lợn trái phép qua biên giới. Các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không tham gia, tiếp tay cho hoạt động vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc; rà soát số lượng, kiểm soát đàn lợn để kịp thời phát hiện sự biến động, tăng số lượng đột biến do có sự cấu kết, hợp thức hóa nguồn gốc lợn được vận chuyển, nhập lậu.

Các lực lượng của địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ tại các cơ sở buôn bán, thu gom, giết mổ động vật, sản phẩm động vật; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, truy xuất nguồn gốc đối với việc buôn bán, vận chuyển, nhất là lợn tiêu thụ tại địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật.

bqbht_br_img-7804-1579.jpg
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành tiêm vắc-xin phòng bệnh đợt 2 năm 2026.

Ngoài ra, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành tiêm vắc-xin phòng bệnh đợt 2 năm 2026, bảo đảm tối thiểu 80% đàn vật nuôi nằm trong diện tiêm phòng được tiêm đủ, đúng loại vắc-xin tại thời điểm tiêm phòng.

Cơ quan chuyên môn cũng khuyến cáo người chăn nuôi cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phòng, chống dịch bệnh; thường xuyên vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi; tuyệt đối không giấu dịch, không tự ý giết mổ, mua bán, vận chuyển lợn mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh, không vứt xác động vật chết ra môi trường. Khi phát hiện đàn lợn có dấu hiệu bất thường, người chăn nuôi phải kịp thời khai báo với chính quyền địa phương hoặc cơ quan chuyên môn để được hướng dẫn xử lý, hạn chế thấp nhất nguy cơ dịch bệnh lây lan.

Từ đầu năm đến nay, DTLCP đã xảy ra tại một số xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, làm hơn 2.000 con lợn mắc bệnh, chết và buộc phải tiêu hủy với tổng khối lượng hơn 163 tấn. Hiện nay, toàn tỉnh còn 17 xã có ổ dịch DTLCP chưa qua 21 ngày; các ổ dịch chủ yếu xuất hiện nhỏ lẻ, phân tán tại các hộ chăn nuôi.

Tin liên quan

Tags:

#dịch tả lợn châu Phi #Hà Tĩnh #phòng chống dịch #tiêm vắc xin #chăn nuôi lợn

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Người dân Hà Tĩnh chủ động thích ứng trước những bất thường của thời tiết

Người dân Hà Tĩnh chủ động thích ứng trước những bất thường của thời tiết

Những mùa vụ từng được tính toán theo diễn biến của thời tiết nay trở nên khó lường, tiềm ẩn nhiều rủi ro trước những biến động bất thường của khí hậu. Thế nhưng, bằng sự nhạy bén, linh hoạt và kinh nghiệm được tích lũy, người dân Hà Tĩnh đang từng bước thay đổi cách thức sản xuất, chủ động thích ứng với thiên nhiên để bảo vệ thành quả sản xuất, gìn giữ sinh kế.
Nông nghiệp Hà Tĩnh (bài 2): Hành trình chuyển đổi còn nhiều thử thách

Nông nghiệp Hà Tĩnh (bài 2): Hành trình chuyển đổi còn nhiều thử thách

Nông nghiệp sinh thái mở ra hướng đi tất yếu để Hà Tĩnh chuyển từ tăng trưởng dựa vào sản lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị và tính bền vững. Tuy nhiên, hành trình trở thành phương thức sản xuất phổ biến vẫn còn nhiều thách thức. Quy mô sản xuất manh mún, nguồn lực đầu tư hạn chế và liên kết chuỗi thiếu bền chặt đang là những điểm nghẽn cản bước quá trình chuyển đổi xanh của ngành nông nghiệp...
Nông nghiệp Hà Tĩnh: từ những “mầm xanh” đến hệ sinh thái bền vững

Nông nghiệp Hà Tĩnh (bài 1): Đồng sâu, đại ngàn "kể" câu chuyện chuyển đổi xanh

Từ cánh đồng lúa giảm phát thải, làng nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn đến những cánh rừng được quản lý bền vững, nông nghiệp sinh thái đang hiện hữu trên nhiều vùng đất Hà Tĩnh. Đằng sau những chuyển động ấy là sự đổi thay trong nếp nghĩ, cách làm của người nông dân, từng bước nâng cao giá trị kinh tế gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường và gìn giữ hệ sinh thái tự nhiên.
Mùa vàng trên những đồi cam chanh ở Kim Hoa

Mùa vàng trên những đồi cam chanh ở Kim Hoa

Những ngày này, người dân xã Kim Hoa (Hà Tĩnh) đang rộn ràng bước vào mùa thu hoạch cam chanh. Cam chín đến đâu được thương lái thu hái đến đó, mang đến niềm vui vào vụ của người dân.
Chuẩn hóa thông tin truy xuất nguồn gốc nông sản

Chuẩn hóa thông tin truy xuất nguồn gốc nông sản

Hà Tĩnh đang đẩy mạnh chuẩn hóa thông tin trên hệ thống truy xuất nguồn gốc của tỉnh, hướng tới kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống của Bộ NN&MT. Đây là bước đi quan trọng nhằm minh bạch thông tin, nâng cao uy tín và sức cạnh tranh của sản phẩm địa phương trên thị trường.
Vườn cam “cổ thụ” ở Đồng Lộc

Vườn cam “cổ thụ” ở Đồng Lộc

Tại thôn Thượng Lộc, xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh), 140 gốc cam chanh cổ thụ của gia đình ông Phan Văn Thanh góp phần gìn giữ và phát huy giá trị giống cam chanh truyền thống.
Ngư dân xã Thạch Lạc trúng đậm cá trích

Ngư dân xã Thạch Lạc trúng đậm cá trích

Những ngày này, ngư dân xã Thạch Lạc (Hà Tĩnh) liên tiếp trúng đậm cá trích. Sản lượng đánh bắt tăng, giá thu mua ổn định, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân.
Triển vọng từ cây dó trầm ở bản Rào Tre

Triển vọng từ cây dó trầm ở bản Rào Tre

Những vườn dó trầm ở bản Rào Tre, xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đang mở ra triển vọng phát triển kinh tế, giúp đồng bào dân tộc Chứt có thêm cơ hội cải thiện cuộc sống.
Thú vị nghề cất vó ven sông ở Hà Tĩnh

Thú vị nghề cất vó ven sông ở Hà Tĩnh

Hiện nay, nghề cất vó ven sông ở xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) vẫn được nhiều người dân gìn giữ, vừa tạo nguồn thu nhập, vừa lưu giữ nét lao động truyền thống của vùng quê sông nước.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!