Xã Tứ Mỹ vừa tiến hành tiêu hủy 34 con lợn của 3 hộ tại 2 thôn Sơn Mỹ và Long Thượng với tổng trọng lượng 960 kg. Đây là ổ dịch mới xuất hiện vào ngày 20/11 vừa qua.

Khu vực chôn lấp lợn buộc phải tiêu huỷ.

Từ đầu tháng 10 đến nay, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại các thôn Sơn Mỹ và Long Thượng (xã Tứ Mỹ). Theo số liệu báo cáo đến ngày 20/11, toàn xã đã phải tiêu hủy 55 con lợn, với tổng trọng lượng 2.828 kg. Trong đó, hộ bà Lương Thị Thanh Hà, thôn Sơn Mỹ có số lượng lợn tiêu hủy nhiều nhất, với 19 con lợn thịt, tổng trọng lượng 457 kg.

Từ đầu tháng 10 đến nay, toàn xã Tứ Mỹ đã phải tiêu hủy 55 con lợn.

Hiện tại, thôn Sơn Hà cũng đã xuất hiện tình trạng lợn chết chưa rõ nguyên nhân. Địa phương đã lấy mẫu gửi cơ quan chuyên môn cấp tỉnh để xét nghiệm, xác định nguyên nhân.

Trong khi chờ kết quả, để tránh nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh, xã tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh tại các thôn, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp phát sinh; hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp vệ sinh, khử trùng chuồng trại, không chủ quan, giấu dịch và không mua bán, vận chuyển lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh.

Trong đợt này, địa phương sử dụng 3.500 kg vôi bột và 200 lít hóa chất phục vụ công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, góp phần hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.