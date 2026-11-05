Cam Lâm rộn ràng nhịp ra khơi đêm

Hà Tĩnh đang huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khơi thông nguồn lực, phát huy lợi thế 3 vùng sinh thái, từng bước đưa nông nghiệp sinh thái từ những mô hình tiên phong trở thành động lực tăng trưởng mới, hài hòa các giá trị kinh tế - xã hội - môi trường.
Nông nghiệp sinh thái mở ra hướng đi tất yếu để Hà Tĩnh chuyển từ tăng trưởng dựa vào sản lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị và tính bền vững. Tuy nhiên, hành trình trở thành phương thức sản xuất phổ biến vẫn còn nhiều thách thức. Quy mô sản xuất manh mún, nguồn lực đầu tư hạn chế và liên kết chuỗi thiếu bền chặt đang là những điểm nghẽn cản bước quá trình chuyển đổi xanh của ngành nông nghiệp...
Từ cánh đồng lúa giảm phát thải, làng nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn đến những cánh rừng được quản lý bền vững, nông nghiệp sinh thái đang hiện hữu trên nhiều vùng đất Hà Tĩnh. Đằng sau những chuyển động ấy là sự đổi thay trong nếp nghĩ, cách làm của người nông dân, từng bước nâng cao giá trị kinh tế gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường và gìn giữ hệ sinh thái tự nhiên.
Hà Tĩnh đang đẩy mạnh chuẩn hóa thông tin trên hệ thống truy xuất nguồn gốc của tỉnh, hướng tới kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống của Bộ NN&MT. Đây là bước đi quan trọng nhằm minh bạch thông tin, nâng cao uy tín và sức cạnh tranh của sản phẩm địa phương trên thị trường.
Việc sớm hoàn thành các dự án, công trình khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn Hà Tĩnh góp phần đảm bảo đời sống dân sinh, nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó với thời tiết ngày càng cực đoan, khó lường.
Năm 2026, mô hình canh tác lúa áp dụng công nghệ tưới ngập - khô xen kẽ (AWD) được triển khai tại Hà Tĩnh đã góp phần giảm phát thải ước tính hơn 40.600 tấn CO2 tương đương; đồng thời nâng cao năng suất, giảm chi phí sản xuất.
Nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đang khẩn trương chuyển đổi ruộng đất, chuẩn bị sản xuất vụ xuân 2027, hướng tới mục tiêu tập trung, tích tụ 20.000 ha đất nông nghiệp giai đoạn 2026-2030, tạo nền tảng phát triển sản xuất tập trung, hiện đại, hiệu quả.
Sau hơn 2 năm triển khai liên kết sản xuất với doanh nghiệp, Hà Tĩnh thu hoạch được 9.800 tấn dứa, năng suất bình quân 46,3 tấn/ha, từng bước hình thành vùng nguyên liệu tập trung, nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người dân.