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Cam Lâm rộn ràng nhịp ra khơi đêm

Anh Tấn
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(Baohatinh.vn) - Khi màn đêm buông xuống, ngư dân làng biển Cam Lâm thuộc xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) lại tất bật ra khơi, thả lưới gần bờ, bắt đầu một hành trình lao động mới.

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Khi màn đêm buông xuống, ngư dân thôn Cam Lâm bắt đầu chuẩn bị ngư cụ, nhiên liệu, sẵn sàng cho những chuyến đánh bắt. Với họ, đêm cũng là lúc một ngày lao động mới bắt đầu.
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Toàn thôn Cam Lâm hiện có 170 tàu thuyền, công suất từ 17-20CV. Những con thuyền nhỏ trở thành phương tiện mưu sinh gắn bó với nhiều thế hệ ngư dân nơi đây.
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Ngư dân Cam Lâm chủ yếu khai thác gần bờ, trong phạm vi khoảng 3 hải lý. Mỗi chuyến biển kéo dài chừng 5 tiếng đồng hồ.
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Đánh bắt gần bờ không đòi hỏi những chuyến đi dài ngày nhưng vẫn cần sự cần mẫn, nhạy bén. Mỗi tay lưới được thả xuống là một lần ngư dân gửi gắm hy vọng vào biển.
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Ngư dân Nguyễn Ngọc Quý (thôn Cam Lâm, xã Cổ Đạm) chia sẻ: "Ngư dân ở thôn Cam Lâm ra khơi lúc mặt trời lặn, khi trở về đất liền cũng tầm 20h. Để đánh được các loài cá gần bờ thì phải dựa vào kinh nghiệm và sự may mắn của từng ngư dân".
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Sau khoảng 5 tiếng đồng hồ lênh đênh trên biển, những con thuyền lần lượt trở về bờ. Thành quả lao động hiện hữu qua những mẻ cá tươi vừa được đưa lên từ khoang thuyền.
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Cá bạc má, cá trích, cá mòi... là những sản vật quen thuộc trong mỗi chuyến biển. Cá được đưa lên bờ, nhanh chóng phân loại, tạo nên không khí mua bán nhộn nhịp dưới màn đêm.
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Ngư dân Trần Hữu Huy (thôn Cam Lâm, xã Cổ Đạm) cho biết: "Những mẻ cá sau mỗi chuyến ra khơi không chỉ mang lại thu nhập mà còn tiếp thêm động lực để ngư dân tiếp tục gắn bó với nghề".
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Trên vùng biển gần bờ, sự gắn kết và tương trợ giữa các chủ thuyền, bạn nghề luôn được đề cao. Tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ số 3, xã Cổ Đạm đang phát huy vai trò kết nối, hỗ trợ ngư dân trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
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Nhịp lao động bắt đầu từ hoàng hôn buông xuống, kết thúc vào nửa đêm đã trở thành nét riêng của làng biển, được các thế hệ ngư dân nơi đây gìn giữ và tiếp nối.
Video: Cam Lâm – Nhịp sống làng biển bắt đầu từ đêm.

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Tags:

#Làng biển Cam Lâm #Nhịp sống ở làng biển Cam Lâm

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

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