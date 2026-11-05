Cam Lâm rộn ràng nhịp ra khơi đêm

Rừng phòng hộ sau bão, bao giờ mới được phủ xanh? 31/10/2026 14:58 Hơn 800 ha rừng phòng hộ do Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Kỳ Anh (Hà Tĩnh) quản lý bị bão quật đổ trong năm 2025, đến nay, nhiều diện tích vẫn chưa được phục hồi...

Nông dân Tùng Lộc biến đất hoang thành trang trại bò 3B 31/10/2026 08:07 Từ vùng đất ruộng bỏ hoang, anh Hồ Văn Khoa ở thôn Phúc Thắng, xã Tùng Lộc (Hà Tĩnh) đã xây dựng trang trại chăn nuôi bò 3B theo hướng tập trung, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế.

Người dân chung tay giữ gìn những tuyến đường xanh - sạch - đẹp 30/10/2026 14:30 Để duy trì cảnh quan xanh - sạch - đẹp, người dân Hà Tĩnh thường xuyên chăm sóc, cắt tỉa và chỉnh trang những hàng rào xanh, tuyến đường hoa.

Khám phá trang trại nuôi gà Ai Cập quy mô lớn ở Hà Tĩnh 30/10/2026 10:27 Với tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ đồng, trang trại nuôi gà Ai Cập của anh Nguyễn Hữu Dũng (xã Toàn Lưu, Hà Tĩnh) đang cho sản lượng hơn 28.000 quả trứng mỗi ngày.

Nông nghiệp Hà Tĩnh (bài cuối): Kiến tạo động lực, nâng cao giá trị gia tăng 30/10/2026 08:38 Hà Tĩnh đang huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khơi thông nguồn lực, phát huy lợi thế 3 vùng sinh thái, từng bước đưa nông nghiệp sinh thái từ những mô hình tiên phong trở thành động lực tăng trưởng mới, hài hòa các giá trị kinh tế - xã hội - môi trường.

Nông nghiệp Hà Tĩnh (bài 2): Hành trình chuyển đổi còn nhiều thử thách 29/10/2026 09:05 Nông nghiệp sinh thái mở ra hướng đi tất yếu để Hà Tĩnh chuyển từ tăng trưởng dựa vào sản lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị và tính bền vững. Tuy nhiên, hành trình trở thành phương thức sản xuất phổ biến vẫn còn nhiều thách thức. Quy mô sản xuất manh mún, nguồn lực đầu tư hạn chế và liên kết chuỗi thiếu bền chặt đang là những điểm nghẽn cản bước quá trình chuyển đổi xanh của ngành nông nghiệp...

“Mở lối” cho những vùng đất sản xuất kém hiệu quả 29/10/2026 07:52 Từ đất sản xuất kém hiệu quả, nhiều hộ dân Hà Tĩnh đã chuyển đổi cây trồng, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập.

Nông nghiệp Hà Tĩnh (bài 1): Đồng sâu, đại ngàn "kể" câu chuyện chuyển đổi xanh 28/10/2026 09:25 Từ cánh đồng lúa giảm phát thải, làng nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn đến những cánh rừng được quản lý bền vững, nông nghiệp sinh thái đang hiện hữu trên nhiều vùng đất Hà Tĩnh. Đằng sau những chuyển động ấy là sự đổi thay trong nếp nghĩ, cách làm của người nông dân, từng bước nâng cao giá trị kinh tế gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường và gìn giữ hệ sinh thái tự nhiên.

Thượng Đức phát triển mô hình kinh tế mới, mở rộng thị trường tiêu thụ 27/10/2026 08:43 Người dân xã Thượng Đức (Hà Tĩnh) đang từng bước đổi mới cách làm kinh tế, chuyển từ sản xuất theo kinh nghiệm sang phát triển các mô hình gắn với nhu cầu thị trường, nâng cao thu nhập.

Mùa vàng trên những đồi cam chanh ở Kim Hoa 26/10/2026 05:31 Những ngày này, người dân xã Kim Hoa (Hà Tĩnh) đang rộn ràng bước vào mùa thu hoạch cam chanh. Cam chín đến đâu được thương lái thu hái đến đó, mang đến niềm vui vào vụ của người dân.

Chuẩn hóa thông tin truy xuất nguồn gốc nông sản 25/10/2026 16:16 Hà Tĩnh đang đẩy mạnh chuẩn hóa thông tin trên hệ thống truy xuất nguồn gốc của tỉnh, hướng tới kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống của Bộ NN&MT. Đây là bước đi quan trọng nhằm minh bạch thông tin, nâng cao uy tín và sức cạnh tranh của sản phẩm địa phương trên thị trường.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình khắc phục hậu quả thiên tai 25/10/2026 15:07 Việc sớm hoàn thành các dự án, công trình khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn Hà Tĩnh góp phần đảm bảo đời sống dân sinh, nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó với thời tiết ngày càng cực đoan, khó lường.

Đức Đồng khai thác lợi thế, phát triển kinh tế từ nuôi ốc bươu đen 25/10/2026 14:05 Xã Đức Đồng (Hà Tĩnh) có diện tích rộng, địa hình đa dạng, sở hữu nhiều diện tích mặt nước tự nhiên thuận lợi để phát triển nuôi trồng thủy sản, trong đó có ốc bươu đen, mang lại nguồn thu nhập cao.

Vườn cam “cổ thụ” ở Đồng Lộc 25/10/2026 08:16 Tại thôn Thượng Lộc, xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh), 140 gốc cam chanh cổ thụ của gia đình ông Phan Văn Thanh góp phần gìn giữ và phát huy giá trị giống cam chanh truyền thống.

Người dân Kim Hoa làm giàu trên vùng đất khó 24/10/2026 15:49 Xã Kim Hoa (Hà Tĩnh) đang từng bước phát triển kinh tế trang trại, gia trại theo hướng xanh, sạch, góp phần nâng cao chất lượng và giá trị nông sản.

Ngư dân xã Thạch Lạc trúng đậm cá trích 24/10/2026 07:23 Những ngày này, ngư dân xã Thạch Lạc (Hà Tĩnh) liên tiếp trúng đậm cá trích. Sản lượng đánh bắt tăng, giá thu mua ổn định, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân.

Hà Tĩnh dự kiến triển khai 15.000 ha lúa theo công nghệ tưới ngập - khô xen kẽ 23/10/2026 13:01 Năm 2026, mô hình canh tác lúa áp dụng công nghệ tưới ngập - khô xen kẽ (AWD) được triển khai tại Hà Tĩnh đã góp phần giảm phát thải ước tính hơn 40.600 tấn CO2 tương đương; đồng thời nâng cao năng suất, giảm chi phí sản xuất.

Interactive: Kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030 23/10/2026 05:19 UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP giai đoạn 2026 - 2030, tập trung nâng hạng sản phẩm chủ lực, đặc trưng, gắn với vùng nguyên liệu, hợp tác xã, làng nghề và du lịch...

Nuôi hươu sao - hướng phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững ở xã Đức Đồng 22/10/2026 11:05 Với lợi thế về điều kiện tự nhiên, nguồn thức ăn sẵn có và kinh nghiệm chăn nuôi của người dân, mô hình nuôi hươu sao đang từng bước khẳng định hiệu quả kinh tế tại xã Đức Đồng (Hà Tĩnh).

Khí thế những ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới ở Trường Lưu 22/10/2026 08:35 Trong đợt cao điểm 90 ngày xây dựng nông thôn mới, người dân xã Trường Lưu (Hà Tĩnh) tập trung vào nhiều phần việc, góp phần xây dựng quê hương ngày càng khang trang, giàu đẹp.

Ngư dân Tiên Điền trúng đậm cá mòi 22/10/2026 05:15 Những ngày gần đây, vùng biển thôn Thống Nhất, xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) xuất hiện luồng cá mòi, ngư dân phấn khởi ra khơi đánh bắt.

Hà Tĩnh sôi nổi chuyển đổi ruộng đất, chuẩn bị sản xuất vụ xuân 2027 21/10/2026 13:01 Nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đang khẩn trương chuyển đổi ruộng đất, chuẩn bị sản xuất vụ xuân 2027, hướng tới mục tiêu tập trung, tích tụ 20.000 ha đất nông nghiệp giai đoạn 2026-2030, tạo nền tảng phát triển sản xuất tập trung, hiện đại, hiệu quả.

Hà Tĩnh triển khai chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hóa 21/10/2026 05:15 UBND tỉnh Hà Tĩnh đặt mục tiêu đến năm 2030, khoanh vùng và định vị các khu vực đất bị sa mạc hoá toàn tỉnh và theo các vùng kinh tế - xã hội ở các mức độ và nguyên nhân.

Triển vọng từ cây dó trầm ở bản Rào Tre 20/10/2026 11:01 Những vườn dó trầm ở bản Rào Tre, xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đang mở ra triển vọng phát triển kinh tế, giúp đồng bào dân tộc Chứt có thêm cơ hội cải thiện cuộc sống.

Thú vị nghề cất vó ven sông ở Hà Tĩnh 19/10/2026 16:13 Hiện nay, nghề cất vó ven sông ở xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) vẫn được nhiều người dân gìn giữ, vừa tạo nguồn thu nhập, vừa lưu giữ nét lao động truyền thống của vùng quê sông nước.

Nuôi chồn hương mở hướng đi mới ở Nghi Xuân 18/10/2026 11:00 Nhiều nông dân ở xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã mạnh dạn đầu tư nuôi chồn hương sinh sản, bước đầu mang lại hiệu quả cao, mở ra hướng phát triển kinh tế mới trên địa bàn.

Hà Tĩnh thu hoạch gần 10.000 tấn dứa liên kết với doanh nghiệp 18/10/2026 09:47 Sau hơn 2 năm triển khai liên kết sản xuất với doanh nghiệp, Hà Tĩnh thu hoạch được 9.800 tấn dứa, năng suất bình quân 46,3 tấn/ha, từng bước hình thành vùng nguyên liệu tập trung, nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người dân.

Vựa hoa ở Hà Tĩnh tất bật sản xuất phục vụ Tết 17/10/2026 06:43 Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, người trồng hoa ở thôn Xuân Sơn (xã Toàn Lưu, Hà Tĩnh) khẩn trương xuống giống hoa cúc phục vụ Tết Nguyên đán.

Kinh tế vườn đồi mở hướng giảm nghèo ở Trường Lưu 15/10/2026 14:00 Khai thác hiệu quả lợi thế vườn đồi, người dân Trường Lưu (Hà Tĩnh) phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi phù hợp, tạo nguồn thu ổn định, mở hướng nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững.