Từ câu chuyện sản phẩm đến hành trình trải nghiệm

Từ phát triển sản xuất và chế biến sản phẩm nhung hươu đạt chuẩn OCOP, Công ty CP Sản xuất và Thương mại Nhung hươu Việt đã mở rộng hướng đi mới, kết hợp phát triển du lịch trải nghiệm. Ảnh NVCC.

Nhiều năm qua, Công ty CP Sản xuất và Thương mại Nhung hươu Việt (xã Tứ Mỹ) tập trung phát triển các sản phẩm chế biến sâu từ nhung hươu. Đến nay, doanh nghiệp (DN) có 5 dòng sản phẩm chủ lực, trong đó 2 sản phẩm đạt OCOP 4 sao. Thế nhưng, đối với ông Nguyễn Khắc Huân - Giám đốc công ty, hành trình nâng tầm sản phẩm không chỉ dừng lại ở chất lượng hay mẫu mã mà còn muốn đưa khách hàng, du khách hiểu hơn về nghề nuôi hươu; biến các cơ sở sản xuất, trang trại chăn nuôi hươu trở thành không gian trải nghiệm, du lịch đặc biệt. Trung bình mỗi tháng, cơ sở sản xuất của công ty đón 100-150 khách hàng trên cả nước về tham quan, trải nghiệm.

Ông Huân chia sẻ: “Chúng tôi đã cải tạo khuôn viên trang trại, đẩy mạnh quảng bá trên Facebook, Zalo, TikTok và thiết kế các chương trình trải nghiệm phù hợp với từng đoàn khách. Du khách được tìm hiểu mô hình nuôi hươu, quy trình chăm sóc, thu hoạch nhung, gặp gỡ người dân làm nghề và trực tiếp quan sát quá trình chế biến. Cùng với đó, công ty đa dạng hóa sản phẩm từ nhung hươu như rượu, cao, bột nhung… với nhiều mức giá, đáp ứng nhu cầu mua sắm của du khách”.

Hà Tĩnh hiện có 268 sản phẩm OCOP đạt chuẩn từ 3 sao trở lên, trở thành nguồn tài nguyên phong phú để phát triển du lịch trải nghiệm gắn với sản phẩm đặc trưng địa phương. Trong ảnh: Người dân trải nghiệm, tham quan vườn cam tại xã Đồng Lộc.

Hà Tĩnh hiện có 268 sản phẩm OCOP đạt chuẩn từ 3 sao trở lên, mang đậm dấu ấn đặc trưng của từng vùng miền. Cùng với nhung hươu, những triền đồi ở miền núi phía Tây và vùng Trà Sơn của Hà Tĩnh còn nức tiếng với những vùng cam đặc sản, mang thương hiệu riêng như: cam giòn Thượng Lộc (xã Đồng Lộc), cam Khe Mây (xã Hương Đô), cam Vũ Quang, cam bù Kim Hoa… Những năm gần đây, cùng với sự quan tâm, khuyến khích của chính quyền địa phương và sự đầu tư bài bản trong sản xuất của người dân, những vườn cam đạt chuẩn OCOP không chỉ đơn thuần là không gian canh tác, thu hoạch theo mùa vụ mà đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách.

HTX Thu mua và chế biến thủy hải sản Phú Khương có quy trình sản xuất bài bản, đảm bảo quy chuẩn, là nền tảng để phát triển du lịch trải nghiệm.

Xuôi về miền biển, những cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống, chế biến hải sản cũng có thể trở thành điểm dừng chân thú vị trong hành trình khám phá văn hóa bản địa.

Bà Lê Thị Khương - Giám đốc HTX Thu mua và chế biến thủy hải sản Phú Khương (xã Kỳ Xuân) cho biết: “Với sản lượng hơn 500.000 lít nước mắm mỗi năm và sản phẩm đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia, HTX có quy trình sản xuất từ truyền thống đến hiện đại, là nền tảng để phát triển du lịch trải nghiệm. Chúng tôi mong muốn kết nối với các DN lữ hành, đưa cơ sở sản xuất vào tour, tuyến, qua đó giới thiệu nghề truyền thống của cư dân vùng biển, quảng bá sản phẩm, tăng thu nhập cho người sản xuất và góp phần phát triển du lịch địa phương”.

Kết nối để hình thành sản phẩm du lịch thực thụ

Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác không chỉ là điểm đến văn hóa, lịch sử mà còn là không gian kết nối, quảng bá sản phẩm OCOP và đặc sản của địa phương.

Khai thác cơ sở sản xuất, vùng nguyên liệu và sản phẩm OCOP thành điểm đến trải nghiệm là định hướng được Hà Tĩnh chú trọng. Thực hiện các nghị quyết, chỉ thị về phát triển du lịch, UBND tỉnh giao Sở VH-TT&DL lựa chọn nhà máy, cơ sở, vùng sản xuất, làng nghề đủ điều kiện để xây dựng, thí điểm sản phẩm du lịch. Đồng thời, kết nối với hiệp hội du lịch và DN lữ hành để thiết kế, thử nghiệm các tour, tuyến phù hợp với mùa vụ và nhu cầu thị trường. Định hướng này mở ra cơ hội để những cơ sở OCOP không còn hoạt động độc lập trong chuỗi sản xuất, tiêu thụ hàng hóa mà từng bước tham gia vào chuỗi giá trị du lịch.

Du khách tham quan, trải nghiệm các dịch vụ nghỉ dưỡng tại Hải Thượng Resort.

Từ giá trị di sản của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Công ty Dịch vụ và Thương mại tổng hợp Quý Gia (xã Hương Sơn) đã xây dựng các sản phẩm du lịch kết hợp nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và tìm hiểu văn hóa, y học cổ truyền. Ông Nguyễn Văn Lực - Giám đốc Kinh doanh Công ty Dịch vụ và Thương mại tổng hợp Quý Gia cho hay: “Chương trình du lịch chăm sóc sức khỏe “Giấc ngủ Lãn Ông” tại Hải Thượng Resort với hành trình 6 bước kết hợp nghỉ ngơi, phục hồi thân - tâm. Du khách được thưởng thức trà thảo dược, ẩm thực nam dược, ngâm bùn khoáng, thiền, yoga, đồng thời tham quan vườn thuốc và tìm hiểu di sản Hải Thượng Lãn Ông. Điểm chúng tôi hướng đến là mở rộng hành trình bằng cách kết nối với các cơ sở sản xuất OCOP trên địa bàn, vừa đưa đến cho du khách trải nghiệm thú vị khi được tiếp cận những sản vật đặc trưng của địa phương”.

Từ góc nhìn của du khách, bà Nguyễn Hoa Lý (tỉnh Nghệ An) chia sẻ: “Việc kết hợp du lịch dưỡng sinh sức khỏe từ thảo dược và thiên nhiên giúp tôi cảm nhận rõ hơn giá trị của y học cổ truyền gắn với di sản Hải Thượng Lãn Ông. Đây là nét trải nghiệm rất riêng, giúp chuyến đi không chỉ dừng lại ở tham quan mà còn mang đến sự thư thái, hiểu sâu hơn về văn hóa và con người Hương Sơn”.

Lãnh đạo xã Đồng Tiến cùng tham gia phiên livestream giới thiệu, quảng bá và kết nối tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP trên nền tảng TikTok.

Cùng với DN, chính quyền các địa phương cũng đang chủ động tìm hướng khai thác tiềm năng du lịch từ sản phẩm OCOP, làng nghề và vùng sản xuất đặc trưng. Xã Đồng Tiến đã xây dựng chương trình Địa phương số (dLocals) với chủ đề “Đồng Tiến vươn mình”. Từ những video quảng bá, lãnh đạo xã đích thân “lên sóng” để giới thiệu về cảnh quan, văn hóa, con người và câu chuyện sản phẩm OCOP; đồng thời phát triển kênh TikTok, tổ chức livestream và tập huấn kỹ năng số cho các chủ thể sản xuất… Từ bánh đa nem, bánh tráng, trà vằng, ruốc, yến sào Đồng Tiến cùng nghề làm trống ở làng Bắc Thai có thể trở thành chất liệu cho các hoạt động tham quan, tìm hiểu nghề.

Lãnh đạo xã Đồng Tiến "lên sóng" quảng bá sản phẩm OCOP của địa phương đến gần với người tiêu dùng hơn.

Ông Nguyễn Văn Quý - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, Phó Trưởng ban Điều hành chương trình Địa phương số (dLocals), UBND xã Đồng Tiến cho biết: “Thông qua các video, hình ảnh và hoạt động trên nền tảng số, người dân có thể biết đến sản phẩm, hiểu hơn về quy trình làm ra sản phẩm và tìm đến tận cơ sở để tham quan, trải nghiệm. Về lâu dài, địa phương mong muốn kết nối các cơ sở sản xuất, vùng nguyên liệu với DN lữ hành, từng bước hình thành những điểm đến và hành trình trải nghiệm đặc trưng”.

Xã Thạch Khê quy hoạch tuyến bán hàng di động tại bãi biển Thạch Hải để giới thiệu sản phẩm địa phương đến khách du lịch.

Đưa cơ sở sản xuất OCOP trở thành điểm trải nghiệm không đơn thuần là mở cửa xưởng cho khách tham quan. Giá trị kinh tế có thể được tạo ra từ nhiều khâu: dịch vụ tham quan, trải nghiệm, mua sản phẩm tại chỗ và những đơn hàng phát sinh sau chuyến đi. Quan trọng hơn, khi trực tiếp chứng kiến, thậm chí tham gia một khâu trong quy trình sản xuất, trò chuyện với người làm nghề, du khách có thêm niềm tin vào chất lượng và nguồn gốc sản phẩm. Đó cũng là cách để mỗi sản phẩm tạo được dấu ấn riêng, thay vì chỉ cạnh tranh bằng giá bán hay mẫu mã.

Để sản phẩm OCOP thực sự trở thành sản phẩm du lịch, lộ trình này cần thực hiện bài bản và sự phối hợp đồng bộ giữa ngành du lịch, chính quyền địa phương, DN lữ hành và các chủ thể OCOP. Trong đó, các đơn vị cần lựa chọn điểm trải nghiệm đủ điều kiện, xây dựng nội dung đặc trưng, kết nối thành các tuyến du lịch cụ thể; đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và đẩy mạnh quảng bá. Qua đó, mỗi sản phẩm OCOP không chỉ mang giá trị hàng hóa mà còn trở thành một trải nghiệm văn hóa, góp phần tạo dấu ấn riêng cho du lịch Hà Tĩnh.