Sức hút lễ hội và những khoảng trống trải nghiệm

Những ngày này, khi các lễ hội truyền thống dần khép lại, công tác chuẩn bị cho mùa lễ hội đầu năm mới tại Hà Tĩnh cũng bắt đầu khởi động. Trong đó, lễ hội chùa Hương Tích được lựa chọn là sự kiện mở đầu năm du lịch của tỉnh, mở ra kỳ vọng về một mùa du lịch mới với nhiều trải nghiệm hấp dẫn. Đây cũng là dịp để nhìn lại sức hút của các điểm đến tâm linh và những dư địa cần khai thác nhằm đưa lễ hội trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc.

Lễ hội chùa Hương Tích được lựa chọn là sự kiện mở đầu năm du lịch của tỉnh.

Không chỉ là điểm đến hành hương, Khu du lịch chùa Hương Tích (xã Can Lộc) còn hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp của núi rừng, hồ nước và hệ sinh thái tự nhiên. Được mệnh danh là “Hoan Châu đệ nhất danh lam”, nơi đây hội tụ những giá trị tâm linh, văn hóa và cảnh quan đặc sắc. Năm 2026, chùa Hương Tích đón khoảng 82.000 lượt du khách. Tuy nhiên, hoạt động du lịch vẫn chủ yếu dừng ở tham quan, hành hương, trong khi thời gian lưu trú và mức độ tham gia các dịch vụ trải nghiệm còn hạn chế.

Sức hút từ những điểm đến tâm linh cũng được thể hiện rõ qua không khí lễ hội sôi động trong tháng 11. Tại đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười (phường Bắc Hồng Lĩnh), lễ hội năm 2026 diễn ra từ ngày 15 - 25/11 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và thực hành tín ngưỡng dân gian. Điểm nhấn là các nghi thức rước, giao lưu thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ cùng chương trình văn nghệ, thể thao. Các hoạt động không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng mà còn góp phần giới thiệu, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Trước đó, từ ngày 8 - 22/11, lễ hội đền Chợ Củi (xã Nghi Xuân) cũng thu hút hàng ngàn lượt người dân, du khách. Bên cạnh các nghi thức rước, cúng tế, giao lưu thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu và giải bóng chuyền, lễ hội năm nay còn có chương trình nghệ thuật “Kết nối di sản - Hội tụ chốn linh từ”. Những đổi mới trong tổ chức đã góp phần làm phong phú không gian lễ hội, tạo thêm điểm nhấn cho hành trình khám phá các giá trị văn hóa, tâm linh của Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh hiện có khoảng 70 lễ hội truyền thống. Trong ảnh: Lễ hội đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười.

Dù các lễ hội ngày càng thu hút đông đảo du khách, song việc khai thác giá trị văn hóa, cảnh quan và đời sống để phát triển du lịch trải nghiệm vẫn chưa được chú trọng đúng mức. Các tour kết nối lễ hội với du lịch sinh thái, làng nghề, ẩm thực, sản phẩm OCOP và không gian văn hóa địa phương còn hạn chế. Vì vậy, hành trình của du khách thường chỉ gói gọn trong hoạt động tham quan, dâng hương tại điểm đến, chưa tạo được sự kết nối đủ hấp dẫn để kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu.

Chị Nguyễn Thị Duyên Hà - du khách đến từ phường Trường Vinh (Nghệ An) chia sẻ: “Mỗi lần về Hà Tĩnh dự lễ hội, chúng tôi thường kết hợp dâng hương, tham quan di tích và tìm hiểu văn hóa địa phương. Tôi nghĩ chuyến đi sẽ thú vị hơn nếu du khách có thêm cơ hội tham quan các điểm du lịch sinh thái, khám phá làng nghề, thưởng thức ẩm thực và tìm hiểu những sản phẩm đặc trưng của địa phương. Những trải nghiệm phong phú ấy không chỉ giúp chúng tôi hiểu hơn về văn hóa, con người Hà Tĩnh mà còn khiến chuyến đi trở nên đáng nhớ, ý nghĩa”.

Tạo sản phẩm du lịch đặc trưng, “níu chân” du khách

Hà Tĩnh hiện có khoảng 70 lễ hội truyền thống, trong đó khoảng 47 lễ hội diễn ra vào mùa xuân. Các lễ hội có nội dung, hình thức phong phú với nhiều loại hình như: lễ hội dân gian truyền thống, lễ hội lịch sử - văn hóa, lễ hội tôn giáo - tín ngưỡng và các sự kiện văn hóa, du lịch.

Đền Chợ Củi nằm bên bờ sông Lam, thuộc xã Nghi Xuân.

Đây là nguồn tài nguyên văn hóa giàu giá trị, tạo dư địa để địa phương phát triển các sản phẩm du lịch gắn với lễ hội theo hướng đa dạng, có chiều sâu và mang dấu ấn riêng. Bởi mỗi lễ hội không chỉ là một điểm đến tâm linh mà còn mở ra cơ hội khám phá không gian văn hóa, cảnh quan và đời sống bản địa. Chẳng hạn, từ lễ hội đền Cả, có thể kết nối hành trình khám phá không gian văn hóa vùng Hồng Lĩnh, cảnh quan núi Hồng và ẩm thực địa phương. Với đền Chợ Củi, lợi thế nằm bên dòng sông Lam, trong không gian văn hóa giàu truyền thống của Nghi Xuân, có thể kết nối với các điểm di sản, làng nghề, trải nghiệm văn hóa và khám phá sản phẩm đặc trưng địa phương.

Riêng chùa Hương Tích có thể trở thành điểm khởi đầu kết nối hành trình khám phá làng văn hóa Trường Lưu, Ngã ba Đồng Lộc, khu sinh thái Cửa Thờ - Trại Tiểu và các trang trại, vườn đồi ở Can Lộc. Khi được kết nối thành những tuyến du lịch có chủ đề, với các điểm dừng và trải nghiệm đa dạng, mỗi điểm đến sẽ bổ trợ cho nhau, tạo nên hành trình khám phá phong phú, giúp du khách cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp văn hóa, cảnh quan và con người Hà Tĩnh.

Bà Lê Thị Nguyệt Hoa, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Can Lộc cho biết: “Địa phương xác định phát triển du lịch gắn với khai thác các giá trị văn hóa, lịch sử và cảnh quan là một trong những hướng thúc đẩy kinh tế địa phương. Trong đó, chùa Hương Tích được định hướng trở thành điểm nhấn, kết nối với các điểm tham quan, trải nghiệm trên địa bàn. Cùng với đầu tư hạ tầng, bảo tồn di tích, xã sẽ chú trọng quảng bá, nâng cao chất lượng dịch vụ và kỹ năng phục vụ của người dân, từng bước tạo thêm sức hấp dẫn cho điểm đến”.

Chùa Hương Tích được mệnh danh là Hoan Châu đệ nhất danh lam.

Từ câu chuyện ở Can Lộc có thể thấy, việc kết nối các điểm đến, làm phong phú trải nghiệm đang trở thành yêu cầu đặt ra đối với nhiều địa phương khi khai thác tiềm năng du lịch lễ hội. Thực tế, Hà Tĩnh có hệ thống lễ hội phong phú, gắn với nhiều di tích, không gian văn hóa và tín ngưỡng đặc sắc. Song, để nguồn tài nguyên ấy trở thành những sản phẩm du lịch có sức hút, cần được đầu tư bài bản từ khâu tổ chức, quảng bá đến xây dựng tour, tuyến, trong đó doanh nghiệp lữ hành giữ vai trò kết nối quan trọng.

Ông Hoàng Minh Mạnh - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh cho rằng: “Muốn lễ hội trở thành sản phẩm du lịch, trước hết phải lựa chọn những lễ hội tiêu biểu, có nét đặc sắc riêng để tập trung đầu tư, tổ chức thường niên và xây dựng thành các chương trình, tour, tuyến cụ thể. Công tác quảng bá cũng cần được thực hiện bài bản, tạo hiệu ứng trước, trong và sau mỗi mùa lễ hội. Bên cạnh đó, doanh nghiệp lữ hành phải thực sự trở thành cầu nối giữa điểm đến, các đơn vị cung ứng dịch vụ với du khách. Trong bối cảnh Hà Tĩnh vẫn thiếu những sản phẩm du lịch đủ sức tạo dấu ấn, việc gắn lễ hội với di tích, cảnh quan, làng nghề, ẩm thực và văn hóa bản địa sẽ góp phần tạo thêm sức hút, giữ chân du khách lâu hơn”.

Sức hấp dẫn của lễ hội không chỉ được thể hiện qua số lượng người tham dự, mà còn ở những giá trị văn hóa được lan tỏa và dấu ấn đọng lại trong lòng mỗi du khách. Khi những giá trị di sản được đánh thức, trao truyền và trở thành một phần trong đời sống du lịch, lễ hội sẽ không còn là sự kiện diễn ra theo mùa mà trở thành cầu nối đưa văn hóa, con người Hà Tĩnh đến gần hơn với bạn bè, du khách. Đây cũng là hướng đi để những giá trị truyền thống không chỉ được gìn giữ trong không gian di tích mà tiếp tục hiện diện sống động trong đời sống hôm nay.