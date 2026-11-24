Tối 24/11, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, đã diễn ra ấn tượng, rực rỡ sắc màu tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Tham dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết; Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng. Cùng dự chương trình có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà. Tham dự chương trình còn có các đồng chí lãnh đạo, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện các địa phương, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các văn nghệ sĩ, trí thức, nghệ nhân và 50.000 khán giả.

Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc chương trình, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, 80 năm trước, trong thử thách của buổi đầu đất nước vừa giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã nêu tư tưởng “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Lời căn dặn ấy đến hôm nay vẫn còn tỏa sáng giá trị: Văn hóa đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của đất nước; văn hóa bồi đắp bản lĩnh, nâng đỡ tâm hồn và soi sáng con đường chúng ta đi. Văn hóa là điều cha ông trao lại, nhưng cũng là điều chúng ta tạo nên bằng cách sống hôm nay và để lại cho mai sau.

“Với Thủ đô Hà Nội, được đón tinh hoa văn hóa mọi miền hội tụ hôm nay là niềm vinh dự, đồng thời là lời nhắc nhở về trách nhiệm của Thủ đô ngàn năm văn hiến. “Chúng tôi sẽ giữ gìn di sản, nuôi dưỡng tài năng, mở rộng không gian văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; để truyền thống và hiện đại cùng làm nên Thủ đô đáng sống, nơi người dân được sáng tạo và thụ hưởng”, ông Trần Đức Thắng nói.

Với chủ đề “Muôn sắc Việt Nam - Văn hóa soi đường, Non sông hòa nhịp”, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam gồm ba chương: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, “Muôn sắc Việt Nam” và “Bản sắc vươn xa”. Mỗi chương là một lát cắt nghệ thuật, đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc. Từ niềm tự hào về lịch sử, truyền thống đến sự trân quý những giá trị văn hóa đặc sắc của các vùng miền và khát vọng lan tỏa bản sắc Việt Nam ra thế giới.

Tiết mục mở màn chương trình "Muôn sắc Việt Nam".

Với thời lượng 30 phút, chương I “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” mở ra hành trình trở về với cội nguồn, tái hiện những dấu mốc lịch sử gắn với vai trò soi đường của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Qua các hoạt cảnh sân khấu, ca khúc về Chủ tịch Hồ Chí Minh và những năm tháng đầu tiên của nền văn hóa cách mạng, thông điệp “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” được khắc họa xuyên suốt.

Mở đầu là hoạt cảnh sân khấu “Tiếng vọng ngàn năm”, kết hợp khí nhạc và ca khúc “Đất Việt tiếng vọng ngàn đời” (sáng tác Lê Quang), qua phần biểu diễn của ca sĩ Quốc Thiên. Tiếp đó, video chủ đề “Văn hóa soi đường” tái hiện hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập và Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946, gợi nhắc tư tưởng về vai trò dẫn đường của văn hóa trong hành trình phát triển dân tộc.

Không khí chương trình tiếp nối với liên khúc “Người là Hồ Chí Minh - Bài ca Hồ Chí Minh” (sáng tác Anh Tú, Ewan MacColl), qua giọng ca Anh Tú và Hương Tràm; ca khúc “Người Hà Nội” (sáng tác Nguyễn Đình Thi) với sự thể hiện của NSND Quang Thọ, nhóm Oplus và Phạm Thu Hà; “Đường lên phía trước” (sáng tác Phùng Tiến Minh) do Đông Hùng biểu diễn.

Khoảnh khắc ấn tượng trong chương trình "Muôn sắc Việt Nam".

Hình ảnh quê hương, đất nước và những giá trị bình dị của đời sống người Việt tiếp tục được khắc họa qua tiết mục “Hạt gạo làng ta”, với sự tham gia của Thu Hằng, Ali Thục Phương, Kim Cương và Đặng Kim Thiên Kim.

Một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc của chương I là khi ca khúc “Đất nước trọn niềm vui” (sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hà) vang lên qua tiếng hát của NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSƯT Cao Minh, Erik, Đức Phúc và Hòa Minzy.

Trên sân khấu và dưới các khu vực khán giả, hình ảnh những chiến sĩ phất cao cờ đỏ sao vàng và cờ Đảng, hòa cùng tiếng hát cảm xúc, tạo nên khoảnh khắc xúc động, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc trong hàng chục nghìn khán giả tại Sân vận động Mỹ Đình.

Cảm xúc tiếp tục được đẩy lên cao trào với ca khúc “Giai điệu tự hào” (sáng tác Phạm Hồng Biển), qua phần trình diễn của NSND Tấn Minh, Quốc Thiên và XTREME POWER. Những thanh âm hào sảng, tha thiết khép lại chương đầu tiên bằng niềm tự hào về lịch sử, con người và hào khí Việt Nam…

Tiếp nối dòng chảy cảm xúc, chương II “Muôn sắc Việt Nam” kéo dài 40 phút, mở ra không gian văn hóa đa sắc, nơi những giá trị di sản, nghệ thuật truyền thống và bản sắc vùng miền cùng hội tụ.

Ca khúc “Thương ca Tiếng Việt” (sáng tác Hà Quang Minh, Đức Trí), được thể hiện bởi ca sĩ Mỹ Tâm cùng tốp ca thiếu nhi Lê Ngọc Minh Giang, Bùi Khâu Minh Triết và Ngô Tuệ Mẫn biểu diễn, mở đầu chương trình bằng tình yêu tiếng Việt và niềm tự hào về ngôn ngữ dân tộc. Tiếp đó, tiết mục “Thư pháp” (sáng tác Nguyễn Duy Hùng), qua phần thể hiện của Tùng Dương, đưa nghệ thuật thư pháp lên sân khấu bằng ngôn ngữ biểu diễn đương đại.

Điểm nhấn của chương II là tiết mục âm nhạc kết hợp lời bình “Bức tranh di sản”, với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật, nghệ nhân và người dân đến từ những vùng đất sở hữu di sản văn hóa được UNESCO ghi danh. Qua đó, vẻ đẹp văn hóa Việt Nam hiện lên không chỉ ở những giá trị được lưu giữ qua thời gian, mà còn trong chính đời sống, sự thực hành và tình yêu di sản của cộng đồng.

Khán giả cùng hòa mình vào những giai điệu hào hùng.

Không gian nghệ thuật tiếp tục chuyển sắc sôi động với “Ngọn lửa cao nguyên” (sáng tác Trần Tiến), qua phần biểu diễn của Y Garia, Hoàng Hiệp, ban nhạc FULL BAN, XTREME POWER cùng Khối chiến sĩ Bộ Quốc phòng. Âm hưởng núi rừng Tây Nguyên hòa quyện với khí thế sôi động của sân khấu, mang đến không khí sục sôi tại sân vận động Mỹ Đình.

Sắc màu phương Nam được nối dài qua ca khúc “Bài ca đất phương Nam” (sáng tác của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ), với sự thể hiện của ca sĩ Võ Hạ Trâm và NSƯT Huỳnh Khải.

Khép lại chương II là ca khúc “Việt Nam tinh hoa” (sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong), được thể hiện bởi ca sĩ Hoàng Thùy Linh, Lâm Bảo Ngọc, Anh Tú và Erik, cùng sự xuất hiện của các sinh viên và nhóm Bách Hoa bộ hành. Những hình ảnh và thanh âm đa dạng góp phần khắc họa một Việt Nam giàu bản sắc, truyền tải thông điệp “truyền thống luôn được tiếp nối trong nhịp sống hôm nay”.

Với thời lượng 26 phút, chương III “Bản sắc vươn xa” mở ra tinh thần hội nhập và khát vọng lan tỏa văn hóa Việt Nam trong đời sống đương đại.

Nếu hai chương đầu đưa khán giả trở về với cội nguồn và khám phá chiều sâu di sản, thì chương cuối là lời khẳng định về sức sống của bản sắc dân tộc trong hành trình vươn ra thế giới.

Mở đầu chương III là ca khúc “Tiếng ru cội nguồn” (sáng tác Cheng – Osad – Hà An Huy), với sự kết hợp của các “Anh trai” đa tài NSND Tự Long, Cheng, Đông Hùng, Osad và XTREME POWER. Những giai điệu da diết, gợi những ký ức thuở nhỏ, khiến tâm hồn hàng nghìn khán giả thêm thổn thức, dạt dào cảm xúc.

Mạch cảm xúc được tiếp nối qua ca khúc “Made in Việt Nam” (sáng tác DTAP), qua phần trình diễn của NSND Thanh Hoa, Phương Mỹ Chi, Noo Phước Thịnh, vũ đoàn HT cùng xiếc. Niềm tự hào, tình yêu dân tộc không ngừng trào dâng trào lòng mỗi khán giả tham giađêm nhạc.

Tiết mục đưa khán giả trở về với huyền tích Lạc Long Quân - Âu Cơ, khơi dậy niềm tự hào chung nguồn cội.

Trong chương này, chất liệu dân gian tiếp tục được ứng dụng khéo léo. Đặc biệt là sự giao thoa giữa chất liệu dân gian và âm nhạc hiện đại qua mashup “Lý cò style - Rock hạt gạo” (sáng tác DTAP), với sự kết hợp của ca sĩ trẻ Phương Mỹ Chi, XTREME POWER. Những giai điệu quen thuộc được làm mới bằng tinh thần sáng tạo của thế hệ nghệ sĩ trẻ, góp phần đưa chất liệu truyền thống đến gần hơn với công chúng đương đại.

Thông điệp về niềm tự hào dân tộc, chất liệu tiếp tục được nối dài qua “Máu đỏ da vàng” (sáng tác DTAP), với sự thể hiện của ca sĩ Đức Phúc, Hòa Minzy và XTREME POWER; cùng với đó là ca khúc “Nhà tôi có treo một lá cờ” (sáng tác DTAP), với sự thể hiện của Noo Phước Thịnh và XTREME POWER.

Niềm tự hào còn nhân lên gấp bội khi ca khúc “Rạng ngời văn hóa Việt Nam” (sáng tác DTAP) ngân vang. Tiết mục quy tụ đông đảo nghệ sĩ nhiều thế hệ: NSND Tự Long, Võ Hạ Trâm, Noo Phước Thịnh, Hoàng Thùy Linh, Phương Mỹ Chi, Hương Tràm, Đức Phúc, Đông Hùng, Lâm Bảo Ngọc, Cheng, Osad, Phạm Anh Duy, Muộii, Oplus và Thu Hằng. Pháo hoa tầm cao được trình diễn xuyên suốt ca khúc, tạo nên màn kết rực rỡ, hòa cùng những tràng pháo tay và lời chào kết sôi động.

Đặc biệt, khép lại chương trình với những giai điệu dân gian quen thuộc qua liên khúc “Trống cơm - Lý kéo chài - Lý ngựa ô”, như một lời gửi gắm về sức sống bền bỉ của văn hóa truyền thống trong dòng chảy hiện đại.

Từ những âm hưởng hào hùng của lịch sử đến sắc màu di sản, từ làn điệu dân gian đến những sáng tạo âm nhạc đương đại, chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam - Văn hóa soi đường, Non sông hòa nhịp” đã kết nối các thế hệ nghệ sĩ, nghệ nhân và công chúng trong một không gian văn hóa chung. Ba chương nghệ thuật khép với thông điệp về sức mạnh của văn hóa, niềm tự hào dân tộc và khát vọng đưa bản sắc Việt Nam vươn xa vẫn tiếp tục ngân vang.