Từ năm 2027, hộ kinh doanh có doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm được lựa chọn phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân phù hợp. Vậy phương án nào có lợi hơn? Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Chiều 23/11, các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; Bùi Thị Quỳnh Thơ – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội và các thành viên trong Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc với cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI
Sáng 23/11, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố các quyết định của BTV Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.
Sáng 23/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 21 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 49 để nghe, cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.
Giá vàng thế giới vừa trải qua tuần giảm mạnh nhất trong 8 tháng, trong khi vàng miếng SJC cũng mất tới 4 triệu đồng/lượng. Bước sang tuần mới, phần lớn chuyên gia dự báo giá tiếp tục đi xuống, nhưng vẫn có những kỳ vọng về khả năng phục hồi. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Chiều 22/11, cũng trong chuyến công tác tại Hà Tĩnh, đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã tham dự lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Thế Ứng (xã Đông Kinh) và đồng chí Nguyễn Thược (xã Việt Xuyên).
Thoát vị đĩa đệm cột sống khá phổ biến nhưng tâm lý chủ quan, ngại điều trị có thể khiến bệnh tiến triển nặng, phải phẫu thuật. Vậy khi nào có thể điều trị bảo tồn, khi nào cần can thiệp? Những vấn đề này sẽ được Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Thanh Hảo, Phó Trưởng khoa Thận - Tiết niệu – Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình.
Chiều 20/11, tại Hà Nội, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Tập đoàn Viettel) tổ chức lễ ký kết “Thỏa thuận hợp tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2031”
Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, số lao động kê khai của Tập đoàn Mai Linh giảm gần 98% xuống còn 120 người. Biến động này diễn ra trong bối cảnh thương hiệu taxi lâu năm đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các hãng xe công nghệ. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sáng 19/11, đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ có buổi làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và số hóa hồ sơ, tài liệu thanh tra trên địa bàn tỉnh.
Chiều 19/11, UBND tỉnh tổ chức họp nghe báo cáo, chỉ đạo giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Sáng 19/11, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo về tình hình thực hiện các dự án và cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy nghe tình hình xử lý các công trình, dự án tồn đọng, kéo dài và sắp xếp cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn tỉnh.
Đồng USD mạnh lên cùng áp lực bán gia tăng đã khiến giá vàng thế giới lao dốc, mất 124 USD/ounce chỉ trong một phiên, xuống còn 3.726 USD/ounce. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.