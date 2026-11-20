Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 20/11: Mưa vừa đến mưa to, trời rét 20/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 20/11: Trời đầy mây, có mưa vừa, mưa to và dông; trời rét. Nhiệt độ từ 18 đến 22 độ C.

Vấn đề hôm nay: Giáo viên phải làm gì để thích ứng với đổi mới giáo dục? 19/11/2026 20:22 Làm thế nào để ngọn lửa nhiệt huyết của người thầy tiếp tục được nuôi dưỡng trong hành trình đổi mới giáo dục? Nội dung này sẽ được đề cập trong chương trình Vấn đề hôm nay của Báo và PTTH Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ chuyên môn từ Thanh tra Chính phủ 19/11/2026 19:39 Sáng 19/11, đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ có buổi làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và số hóa hồ sơ, tài liệu thanh tra trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh họp về giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 19/11/2026 19:00 Chiều 19/11, UBND tỉnh tổ chức họp nghe báo cáo, chỉ đạo giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

BCĐ, Thường trực Tỉnh ủy họp nghe các dự án trọng điểm, xử lý dự án tồn đọng 19/11/2026 18:07 Sáng 19/11, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo về tình hình thực hiện các dự án và cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy nghe tình hình xử lý các công trình, dự án tồn đọng, kéo dài và sắp xếp cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn tỉnh.

Cảm nhận hương vị mùa đông trong lòng phố 19/11/2026 15:11 Khi gió lạnh về, những món ăn vặt nóng hổi trở thành sức hút giữa phố thị Hà Tĩnh. Bên đĩa ngô, khoai nướng nghi ngút khói, mọi người quây quần trò chuyện, tận hưởng hương vị mùa đông.

Lời tri ân từ trái tim 19/11/2026 13:43 Tôn sư trọng đạo là truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, ngày nay, nhiều trường học ở Hà Tĩnh đã có những cách làm sáng tạo để lan tỏa và tiếp nối giá trị tốt đẹp ấy.

[Motion graphic] 4 mức xếp loại chất lượng công chức cuối năm 2026 19/11/2026 10:00 Số công chức được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" không vượt quá 20% tổng số công chức được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 19/11: trời chuyển rét 19/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 19/11: Trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to và dông, trời chuyển rét; nhiệt độ 18 - 23°C.

Thêm công cụ hỗ trợ hoạt động tổ liên gia 18/11/2026 16:46 Bà Nguyễn Thanh Nga (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã nghiên cứu và in “Cuốn sổ theo dõi và ghi nhận hoạt động tổ liên gia” để trao tặng các tổ trưởng, góp phần hỗ trợ việc quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ liên gia.

Đổi mới hoạt động dạy và học, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục hiện đại 18/11/2026 15:21 Sáng 18/11, nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026), đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến chúc mừng Sở GD&ĐT. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và một số ngành, đơn vị.

Tập trung phát triển Trường Đại học Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới 18/11/2026 14:53 Sáng 18/11, nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026), đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới chúc mừng Trường Đại học Hà Tĩnh.

Cán bộ Mặt trận phải sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân 18/11/2026 14:38 Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), sáng 18/11, đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã tới tặng hoa, chúc mừng Ủy ban MTTQ tỉnh.

[Motion Graphic] Phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh đại đoàn kết trong kỷ nguyên mới 18/11/2026 06:00 Kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để ôn lại truyền thống, khẳng định những giá trị lịch sử, tư tưởng và thực tiễn sâu sắc của văn hóa Việt Nam; đồng thời tôn vinh sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

"Thương vay khóc mướn" trên mạng xã hội, ranh giới nào cho lòng trắc ẩn? 18/11/2026 05:05 Lòng trắc ẩn vốn là cảm xúc đẹp, nhưng khi thiếu tỉnh táo, cảm thông có thể trở thành bao biện, đúng sai bị đánh tráo và trách nhiệm của người gây ra hành vi sai trái dần bị lu mờ.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 18/11: Ngày trời nắng, chiều tối có dông 18/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 18/11: Nhiều mây, ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ 23 - 29°C.

Nghiên cứu phát triển Vũng Áng theo mô hình khu kinh tế đặc biệt 17/11/2026 21:05 Chiều 17/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 48 để nghe, cho ý kiến về kết quả rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 – 2031 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Khơi dòng ký ức sông Cụt, kiến tạo không gian xanh 17/11/2026 19:10 Một thế kỷ trước, dòng sông Cụt góp phần tạo nên nhịp sống giao thương ở tỉnh lỵ Hà Tĩnh. Hôm nay, những nhịp cầu xưa và đôi bờ được chỉnh trang đang gợi mở không gian văn hóa mới.

TTA Việt Nam hợp tác với SEWPG phát triển thiết bị điện gió ở Hà Tĩnh 17/11/2026 16:36 Sáng 17/11, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng TTA Việt Nam và Tập đoàn Shanghai Electric Wind Power Group (SEWPG) về việc xúc tiến hợp tác đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri 17/11/2026 14:44 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh và các thành viên Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri các phường: Hà Huy Tập, Thành Sen, Trần Phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tiếp công dân định kỳ tháng 11 17/11/2026 14:39 Sáng 17/11, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 11. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Ngày hội Đại đoàn kết – lan tỏa sức mạnh cộng đồng 17/11/2026 05:48 Ngày hội Đại đoàn kết tại Hà Tĩnh không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống mà còn lan tỏa sức mạnh cộng đồng, chung sức xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 17/11: Sáng sớm có sương mù, ngày trời nắng 17/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 17/11: Ít mây, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày trời nắng, đêm gió nhẹ. Nhiệt độ: 22 - 31°C.

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền 16/11/2026 23:45 Ngày 16/11, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy để nghe, cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền.

[Motion Graphic] Ý nghĩa và giá trị của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 16/11/2026 14:30 Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần củng cố khối đại đoàn kết từ cơ sở; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội; khơi dậy sức mạnh cộng đồng.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 16/11: Đêm không mưa, ngày nắng 16/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 16/11: Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ: 22 - 30°C.

Phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng cộng đồng dân cư bình yên, văn minh 15/11/2026 20:02 Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố Bắc Châu, phường Sông Trí, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đề nghị cán bộ, Nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng cộng đồng dân cư bình yên, văn minh.

Chung tay phòng ngừa tai nạn giao thông 15/11/2026 19:04 Ngày 15/11/2026 - "Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông" là dịp tưởng nhớ người đã mất, nhắc nhở mỗi người nâng cao ý thức, chấp hành pháp luật, chung tay phòng ngừa tai nạn giao thông.

Sống khỏe cùng BHT: Chăm sóc và điều trị bệnh lý hẹp bao quy đầu ở trẻ nhỏ 15/11/2026 09:55 Hẹp bao quy đầu là tình trạng khá phổ biến ở trẻ nhỏ, cần được phát hiện sớm và xử lý đúng cách. Bác sĩ CKI Dương Văn Vịnh - Phó Trưởng khoa Ngoại, Trung tâm Y tế Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 15/11: Trưa chiều giảm mây, có nắng 15/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 15/11: Đêm và sáng nhiều mây, không mưa; sáng sớm có sương mù nhẹ; trưa chiều giảm mây, có nắng; nhiệt độ 20 - 29 độ C.

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