(Baohatinh.vn) - Sáng 18/11, nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026), đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến chúc mừng Sở GD&ĐT. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và một số ngành, đơn vị.
Sáng 18/11, nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026), đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới chúc mừng Trường Đại học Hà Tĩnh.
Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), sáng 18/11, đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã tới tặng hoa, chúc mừng Ủy ban MTTQ tỉnh.
Giá nhà liên tục tăng cao, vượt xa khả năng chi trả của nhiều người dân. Các chuyên gia đề xuất nhiều giải pháp nhằm giảm chi phí phát triển dự án, mở rộng nguồn cung và hạn chế đầu cơ bất động sản. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để ôn lại truyền thống, khẳng định những giá trị lịch sử, tư tưởng và thực tiễn sâu sắc của văn hóa Việt Nam; đồng thời tôn vinh sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chiều 17/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 48 để nghe, cho ý kiến về kết quả rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 – 2031 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.
Sáng 17/11, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng TTA Việt Nam và Tập đoàn Shanghai Electric Wind Power Group (SEWPG) về việc xúc tiến hợp tác đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh và các thành viên Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri các phường: Hà Huy Tập, Thành Sen, Trần Phú.
Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các chi nhánh khu vực tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên đề việc thực hiện giảm lãi suất tại một số tổ chức tín dụng, triển khai ngay trong tháng 11. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá vàng thế giới đang đứng trước triển vọng kém tích cực khi phần lớn chuyên gia và nhà đầu tư dự báo xu hướng giảm sẽ tiếp diễn trong tuần này. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố Bắc Châu, phường Sông Trí, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đề nghị cán bộ, Nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng cộng đồng dân cư bình yên, văn minh.
Ngày 15/11/2026 - "Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông" là dịp tưởng nhớ người đã mất, nhắc nhở mỗi người nâng cao ý thức, chấp hành pháp luật, chung tay phòng ngừa tai nạn giao thông.
Hẹp bao quy đầu là tình trạng khá phổ biến ở trẻ nhỏ, cần được phát hiện sớm và xử lý đúng cách. Bác sĩ CKI Dương Văn Vịnh - Phó Trưởng khoa Ngoại, Trung tâm Y tế Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp nhỏ và vừa, đáp ứng đủ điều kiện, được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm đầu thành lập. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.