Rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri 17/11/2026 14:44 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh và các thành viên Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri các phường: Hà Huy Tập, Thành Sen, Trần Phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tiếp công dân định kỳ tháng 11 17/11/2026 14:39 Sáng 17/11, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 11. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Tài chính thị trường ngày 17/11: Thanh tra việc giảm lãi suất tại các ngân hàng 17/11/2026 07:45 Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các chi nhánh khu vực tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên đề việc thực hiện giảm lãi suất tại một số tổ chức tín dụng, triển khai ngay trong tháng 11. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Ngày hội Đại đoàn kết – lan tỏa sức mạnh cộng đồng 17/11/2026 05:48 Ngày hội Đại đoàn kết tại Hà Tĩnh không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống mà còn lan tỏa sức mạnh cộng đồng, chung sức xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 17/11: Sáng sớm có sương mù, ngày trời nắng 17/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 17/11: Ít mây, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày trời nắng, đêm gió nhẹ. Nhiệt độ: 22 - 31°C.

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền 16/11/2026 23:45 Ngày 16/11, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy để nghe, cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền.

[Motion Graphic] Ý nghĩa và giá trị của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 16/11/2026 14:30 Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần củng cố khối đại đoàn kết từ cơ sở; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội; khơi dậy sức mạnh cộng đồng.

Tài chính thị trường ngày 16/11: Dự báo giá vàng giảm tiếp trong tuần 16/11/2026 07:45 Giá vàng thế giới đang đứng trước triển vọng kém tích cực khi phần lớn chuyên gia và nhà đầu tư dự báo xu hướng giảm sẽ tiếp diễn trong tuần này. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 16/11: Đêm không mưa, ngày nắng 16/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 16/11: Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ: 22 - 30°C.

Phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng cộng đồng dân cư bình yên, văn minh 15/11/2026 20:02 Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố Bắc Châu, phường Sông Trí, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đề nghị cán bộ, Nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng cộng đồng dân cư bình yên, văn minh.

Chung tay phòng ngừa tai nạn giao thông 15/11/2026 19:04 Ngày 15/11/2026 - "Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông" là dịp tưởng nhớ người đã mất, nhắc nhở mỗi người nâng cao ý thức, chấp hành pháp luật, chung tay phòng ngừa tai nạn giao thông.

Sống khỏe cùng BHT: Chăm sóc và điều trị bệnh lý hẹp bao quy đầu ở trẻ nhỏ 15/11/2026 09:55 Hẹp bao quy đầu là tình trạng khá phổ biến ở trẻ nhỏ, cần được phát hiện sớm và xử lý đúng cách. Bác sĩ CKI Dương Văn Vịnh - Phó Trưởng khoa Ngoại, Trung tâm Y tế Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 15/11: Trưa chiều giảm mây, có nắng 15/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 15/11: Đêm và sáng nhiều mây, không mưa; sáng sớm có sương mù nhẹ; trưa chiều giảm mây, có nắng; nhiệt độ 20 - 29 độ C.

Hà Tĩnh tiếp nhận bộ tranh Kiều pháp lam độc bản 14/11/2026 15:37 Sáng 14/11, Sở VH-TT&DL tổ chức khai mạc Trưng bày chuyên đề “Hà Tĩnh - danh nhân, di sản được UNESCO ghi danh” và lễ tiếp nhận bộ tranh Kiều pháp lam độc bản.

[Motion Graphic] Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - 96 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc 14/11/2026 14:19 Suốt 96 năm qua, MTTQ Việt Nam luôn hoàn thành xuất sắc sứ mệnh tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, thống nhất ý chí và hành động, phát huy sức mạnh toàn dân tộc.

Cắt tóc miễn phí, trao gửi yêu thương 14/11/2026 06:33 Mong muốn mang niềm vui đến người bệnh, anh Lê Ngọc Đức – Chủ Salon tóc Fika BarberShop (phường Sông Trí, Hà Tĩnh) nhiều lần tổ chức cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân tại bệnh viện.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 14/11: Phổ biến không mưa, có nắng nhẹ 14/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 14/11: Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù rải rác, ngày trời nắng; nhiệt độ dao động từ 20 - 27°C.

Tăng cường bảo vệ trẻ em trước những cạm bẫy trên không gian mạng 13/11/2026 14:05 Trước những nguy cơ, rủi ro trên không gian mạng, Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và bảo vệ trẻ em an toàn trên môi trường số.

Đăng ký kinh doanh: Đẩy mạnh số hóa, cắt giảm giấy tờ 13/11/2026 10:34 Việc cắt giảm hồ sơ giấy và kết nối các cơ sở dữ liệu giúp rút ngắn thời gian xử lý, hạn chế sai sót, nâng cao hiệu quả quản lý và cải thiện môi trường kinh doanh tại Hà Tĩnh.

Tài chính thị trường ngày 13/11: Miễn thuế 3 năm cho hộ kinh doanh chuyển sang doanh nghiệp 13/11/2026 07:45 Hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp nhỏ và vừa, đáp ứng đủ điều kiện, được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm đầu thành lập. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 13/11: Phổ biến không mưa, có nắng nhẹ 13/11/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 13/11: Trời nhiều mây, phổ biến không mưa, ngày có nắng nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ dao động từ 16 - 26°C.

Xem thêm