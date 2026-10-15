Cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP chủ động "đón sóng" thị trường cuối năm

Công ty CP Nông nghiệp Hương Sơn (xã Hương Sơn) tập trung đóng gói, chuẩn bị nguồn hàng phục vụ thị trường cuối năm.

Thời điểm này, Công ty CP Nông nghiệp Hương Sơn (xã Hương Sơn) - đơn vị sở hữu các sản phẩm nhung hươu, rượu nhung hươu Chiến Sơn đạt chuẩn OCOP 3 sao đang đẩy mạnh sản xuất, chủ động nguồn hàng đón nhu cầu thị trường. Bên cạnh các sản phẩm truyền thống như nhung tươi, nhung tán bột, rượu nhung, doanh nghiệp chú trọng chế biến sâu, phát triển thêm nhung ngâm mật ong và nhung tán bột dành cho trẻ em.

Một điểm mới trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp là đẩy mạnh số hóa quản lý, minh bạch thông tin sản phẩm. Theo đó, hệ thống truy xuất nguồn gốc bằng mã QR được đưa vào sử dụng, hồ sơ và dữ liệu sản xuất từng bước được số hóa. Cách làm này không chỉ giúp kiểm soát quy trình chặt chẽ, nâng cao trách nhiệm bảo đảm chất lượng mà còn tạo điều kiện để người tiêu dùng dễ dàng tra cứu nguồn gốc sản phẩm OCOP.

Một số sản phẩm nhung hươu Chiến Sơn được tích hợp mã QR, giúp khách hàng dễ dàng truy xuất nguồn gốc, minh bạch thông tin sản phẩm.

Ông Trần Đình Chiến - Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Hương Sơn cho biết: “Dự kiến, đơn hàng những tháng cuối năm tăng khoảng 20% so với các tháng khác. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, doanh nghiệp chủ động chuẩn bị nguồn nguyên liệu, hàng hóa, bố trí nhân lực, sẵn sàng tăng công suất khi cần thiết. Cùng với đó, đơn vị tiếp tục đổi mới sản phẩm, chuẩn hóa quy trình, nâng cao chất lượng và đẩy mạnh bán hàng trực tuyến, qua đó mở rộng thị trường, nâng sức cạnh tranh cho sản phẩm OCOP”.

Cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống tất bật chuẩn bị nguồn hàng cho thị trường cuối năm.

Tại HTX Thu mua và Chế biến thủy hải sản Chiến Thắng (phường Hải Ninh), dấu mốc nước mắm thượng hạng Luận Nghiệp đạt chuẩn OCOP 5 sao cấp quốc gia vào tháng 4/2026 tiếp thêm động lực để đơn vị mở rộng sản xuất. Đón đầu nhu cầu tiêu thụ cuối năm, HTX dự kiến tăng sản lượng 30-40% từ đầu tháng 11. Để chủ động nguồn hàng, thời gian qua, đơn vị đã đầu tư hệ thống đảo nước mắm sử dụng năng lượng mặt trời, dây chuyền chiết rót, dán nhãn tự động; đồng thời bổ sung 300 chum sành, hoàn thiện bao bì, nhãn mác và tăng cường nhân lực phục vụ sản xuất.

Cùng với tăng tốc sản xuất để phục vụ thị trường trong nước, HTX tiếp tục khai thác các thị trường xuất khẩu đã mở rộng sang Nga và Angola, từng bước nâng tầm thương hiệu nước mắm truyền thống Hà Tĩnh.

Sản phẩm nước mắm Luận Nghiệp đạt chuẩn OCOP 5 sao.

Kế thừa nghề truyền thống của gia đình, anh Đặng Đình Minh (con trai chủ cơ sở nước mắm Luận Nghiệp, thuộc HTX Thu mua và Chế biến thủy hải sản Chiến Thắng) đang mang đến hướng tiếp cận thị trường mới bằng tư duy của người trẻ. Thay vì chỉ dựa vào các kênh phân phối truyền thống, anh chủ động xây dựng các kênh TikTok, Facebook, sản xuất video ngắn giới thiệu quy trình ủ chượp, nét đặc trưng của làng nghề và chất lượng sản phẩm.

Anh Đặng Đình Minh chia sẻ: “Nếu thế hệ bố mẹ gây dựng thương hiệu bằng kinh nghiệm và sự bền bỉ thì người trẻ đang tiếp nối bằng công nghệ và cách quảng bá sáng tạo. Các video được xây dựng theo hướng ngắn gọn, gần gũi, hình ảnh trực quan, tập trung giới thiệu quy trình sản xuất và những nét riêng của làng nghề. Qua đó, khách hàng không chỉ biết đến sản phẩm mà còn hiểu hơn về tâm huyết của người làm nghề và giá trị của nước mắm truyền thống. Đây cũng là cách chúng tôi tạo sự kết nối với người tiêu dùng, nhất là khách hàng trẻ, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận thị trường thông qua các nền tảng số”.

Anh Đặng Đình Minh (HTX Thu mua và Chế biến thủy hải sản Chiến Thắng) làm video giới thiệu, quảng bá sản phẩm trên các nền tảng TikTok, Facebook. Ảnh: Ngân Giang

Với lợi thế vùng biển giàu nguồn lợi thủy hải sản, Hà Tĩnh có nhiều điều kiện phát triển các sản phẩm đặc sản chế biến, trong đó hải sản khô là nhóm hàng được thị trường ưa chuộng, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm. Đón đầu cơ hội này, các cơ sở sản xuất đang chủ động chuẩn bị nguyên liệu, tăng sản lượng, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cấp bao bì và tổ chức sản xuất linh hoạt theo đơn hàng.

Các cơ sở chế biến mực khô, tôm khô chú trọng nâng cao chất lượng, giữ trọn hương vị.

Bà Hồ Thị Thu – chủ cơ sở chế biến thủy hải sản Thu Hùng (xã Thiên Cầm) cho biết: “Chúng tôi đang chủ động nguồn nguyên liệu, tăng tốc các khâu chế biến, hoàn thiện đóng gói để bảo đảm nguồn hàng cung ứng cho khách. Hiện nay, cơ sở có 2 sản phẩm OCOP 3 sao là mực khô Thu Hùng và tôm nõn Thu Hùng. Chúng tôi luôn chú trọng chất lượng, an toàn thực phẩm, đồng thời đẩy mạnh quảng bá, mở rộng kết nối khách hàng để mở rộng thị trường”.

Hà Tĩnh hiện có hơn 200 sản phẩm OCOP. Đón đầu mùa tiêu thụ cao điểm quý IV, các cơ sở đang chủ động nguồn nguyên liệu, nhân lực, điều chỉnh kế hoạch sản xuất và hoàn thiện mẫu mã, bao bì, nhất là các bộ quà tặng đặc sản. Cùng với củng cố kênh phân phối, nhiều cơ sở tăng cường quảng bá, tham gia hội chợ, kết nối giao thương nhằm tìm kiếm đối tác, từng bước xây dựng đầu ra ổn định.

Đồng hành cùng các cơ sở OCOP, ngành chuyên môn đang từng bước hoàn thiện cơ chế hỗ trợ, nâng cao năng lực sản xuất và thúc đẩy kết nối thị trường. Ông Lê Tùng Dương - Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh) cho biết, tư duy sản xuất, kinh doanh của các cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực. Thời gian tới, ngành sẽ tập trung hướng dẫn, giám sát chất lượng, đồng thời chuẩn hóa dữ liệu và kết nối hệ thống truy xuất nguồn gốc, tạo nền tảng minh bạch thông tin, nâng cao uy tín và giá trị thương hiệu OCOP Hà Tĩnh.

Để duy trì sức tiêu thụ và phát triển bền vững, các cơ sở OCOP cần đặt chất lượng, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường lên hàng đầu; chủ động nguồn nguyên liệu, kế hoạch sản xuất, phân phối; minh bạch thông tin, truy xuất nguồn gốc bằng mã QR. Cùng với đó, cần đổi mới mẫu mã, bao bì, phát triển các bộ quà tặng phù hợp nhiều phân khúc; đồng thời đẩy mạnh quảng bá, kết hợp linh hoạt các kênh bán hàng truyền thống và trực tuyến. Quan trọng hơn, mọi đổi mới phải gắn với việc giữ vững chất lượng, lấy uy tín thương hiệu và niềm tin người tiêu dùng làm nền tảng.

Từ sự chủ động đổi mới của từng chủ thể đến sự đồng hành của ngành chuyên môn, OCOP Hà Tĩnh đang từng bước chuyển từ phát triển sản phẩm sang xây dựng giá trị và khẳng định thương hiệu. Không chỉ đón bắt cơ hội tiêu thụ dịp cuối năm, đây còn là hành trình nâng cao năng lực cạnh tranh, phát huy lợi thế bản địa, đưa đặc sản quê hương vươn xa và tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn bền vững.