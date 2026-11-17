Các tuyến phố bày bán đa dạng các loại hoa tươi với mẫu mã, hình thức và mức giá..

Những ngày cận 20/11, thị trường hoa tại Hà Tĩnh bắt đầu sôi động với nhiều mẫu hoa tươi đa dạng về kiểu dáng, kích thước và giá cả. Từ những bó hoa nhỏ có giá khoảng 250.000 đồng đến các lẵng hoa trị giá vài triệu đồng, khách hàng có nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu và khả năng chi tiêu. Theo các tiểu thương, giá hoa tươi dịp này tăng khoảng 20-30% so với ngày thường, song sức mua vẫn duy trì ở mức cao, trong đó hoa hồng tiếp tục được ưa chuộng.

Là món quà quen thuộc mỗi dịp tri ân thầy cô, hoa tươi vẫn giữ sức hút nhờ vẻ đẹp và ý nghĩa riêng. Những bó hoa được lựa chọn, chăm chút không chỉ tô điểm cho ngày lễ mà còn thay lời cảm ơn, sự kính trọng của học trò gửi đến những người miệt mài với sự nghiệp trồng người.

Anh Nguyễn Danh Quang – đại diện cửa hàng hoa Ly ly Flower (phường Thành Sen) cho biết, phân khúc được khách hàng quan tâm nhiều nhất dao động từ 400.000-800.000 đồng. Những lẵng hoa kích thước lớn, có cách tạo hình cầu kỳ thường được khách đặt trước để cửa hàng chủ động chuẩn bị. Năm nay, các mẫu hoa hồng vẫn tiếp tục được ưa chuộng.

Bạn Nguyễn Thị Bảo Trâm - áo hồng (phường Thành Sen) hào hứng chọn lẵng hoa tươi để chúc mừng mẹ là giáo viên nhân ngày 20/11.

Bên cạnh hoa tươi, hoa lụa, hoa sáp, sen đá và các loại cây cảnh mini cũng được nhiều khách hàng lựa chọn nhờ ưu điểm bền đẹp, dễ bảo quản và có thể trưng bày lâu dài.

Đáng chú ý, năm nay, nhiều mẫu hoa sáp được thiết kế ngày càng tinh xảo, mô phỏng gần giống hoa thật, đa dạng về màu sắc và cách kết hợp. Với mức giá khá mềm, những sản phẩm này trở thành lựa chọn phù hợp cho khách hàng muốn tìm kiếm món quà vừa đẹp mắt, vừa có thể lưu giữ lâu hơn sau dịp lễ.

Hoa lụa, hoa sáp với ưu điểm bền đẹp, đa dạng mẫu mã, giá cả phù hợp.

Một trong những xu hướng quà tặng nổi bật dịp 20/11 năm nay là các giỏ quà kết hợp hoa tươi và trái cây. Tại cửa hàng Lam Fruits (phường Thành Sen), những giỏ quà được phối hợp khéo léo giữa sắc hoa và các loại quả như táo, nho, kiwi... tạo nên hình thức bắt mắt, mang tính thiết thực, được nhiều khách hàng quan tâm lựa chọn.

Giỏ quà kết hợp hoa tươi và trái cây được nhiều khách hàng lựa chọn.

Chị Phan Thị Lam - chủ cửa hàng Lam Fruits cho biết, nhu cầu đặt giỏ quà dịp 20/11 năm nay tăng từ khá sớm. Thay vì những sản phẩm đơn lẻ, khách hàng có xu hướng lựa chọn các giỏ quà kết hợp hoa tươi, trái cây và một số sản phẩm đi kèm, được thiết kế theo sở thích và yêu cầu. Đáng chú ý, màu sắc cũng được người mua cân nhắc theo đối tượng nhận quà: tông xanh thường được lựa chọn để dành tặng thầy giáo, trong khi sắc đỏ, hồng phù hợp với các cô giáo. Giá mỗi giỏ quà phổ biến từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng, tùy loại hoa, trái cây.

Nhiều khách hàng lựa chọn đặt giỏ quà trực tuyến từ sớm, vừa thuận tiện trong mua sắm, vừa có thêm thời gian trao đổi về mẫu mã, cách phối hoa, quả và yêu cầu thiết kế riêng.

Anh Võ Công Đức Anh (phường Trần Phú) cho biết, khi chọn quà tặng thầy cô dịp 20/11, anh ưu tiên những sản phẩm có mức giá hợp lý, thiết thực nhưng vẫn bảo đảm tính thẩm mỹ và sự mới mẻ. Theo anh, một món quà không cần quá cầu kỳ hay đắt tiền, quan trọng là phù hợp với khả năng chi tiêu và thể hiện được tình cảm của người tặng, thể hiện sự trân trọng, biết ơn thầy cô giáo.

Anh Võ Công Đức Anh (phường Trần Phú) mong muốn gửi gắm tình cảm và lời tri ân chân thành đến thầy cô thông qua món quà nhân dịp 20/11.

Bên cạnh những món quà truyền thống, các sản phẩm có tính ứng dụng cao như mỹ phẩm, túi xách, khăn và phụ kiện thời trang cũng ngày càng được nhiều người lựa chọn. Đáng chú ý, người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến mẫu mã, giá thành mà còn chú trọng nguồn gốc, xuất xứ và thành phần sản phẩm. Những dòng mỹ phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, thành phần lành tính được ưu tiên bởi tính an toàn, phù hợp với nhu cầu chăm sóc bản thân và có thể sử dụng thường xuyên.

Tại cửa hàng Cỏ Mềm (phường Thành Sen), các bộ sản phẩm chăm sóc da, trang điểm và chăm sóc cơ thể được sắp xếp thành nhiều set quà với mức giá từ 200.000 đồng trở lên. Các bộ quà được thiết kế đồng bộ về hình thức, màu sắc, đi kèm những ưu đãi và sản phẩm tặng kèm tùy từng mức giá. Chị Mạc Thị Linh Đan - cửa hàng Cỏ Mềm cho biết: "Dịp gần 20/11, lượng khách đến mua sắm tăng hơn 50%. Khách hàng khá đa dạng, từ các bậc phụ huynh mua quà để con tặng thầy cô đến học sinh, sinh viên trực tiếp lựa chọn sản phẩm. Các set quà cũng được thiết kế với những gam màu chủ đạo như đỏ đô, hồng, xanh lá, phù hợp không khí tri ân dịp lễ"

Các sản phẩm chăm sóc cá nhân được kết hợp thành những set quà với nhiều mức giá khác nhau.

Tại các cửa hàng túi xách, các set quà cũng thu hút sự quan tâm của khách hàng nhờ mẫu mã đa dạng, kiểu dáng hiện đại. Đây là những lựa chọn phù hợp với xu hướng ưu tiên các món quà vừa đẹp mắt, vừa có thể sử dụng trong cuộc sống hằng ngày.

Chị Trần Lê Tường Vy, nhân viên cửa hàng HAPAS (Vincom Hà Tĩnh) cho biết, dịp 20/11, cửa hàng chuẩn bị các hộp quà được thiết kế chỉn chu, kèm thiệp và lời nhắn chúc để khách hàng thuận tiện gửi trao tình cảm đến thầy cô. Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm được kết hợp thành set quà đa dạng, đáp ứng nhu cầu và mức chi tiêu khác nhau, đồng thời, triển khai chương trình giảm giá 10% đối với tất cả sản phẩm, góp phần mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng trong dịp tri ân.

Lê Linh Chi (xã Cẩm Bình - ngoài cùng bên phải) cùng các bạn chuẩn bị những tấm thiệp mang lời chúc dành tặng cô giáo.

Bạn Lê Linh Chi (xã Cẩm Bình) chia sẻ: “Những năm trước, lớp chúng em thường chọn hoa tươi tặng cô giáo, nhưng năm nay, tập thể 10A10 quyết định chọn một chiếc túi xách vừa đẹp mắt, vừa thiết thực. Món quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, lòng biết ơn của chúng em dành cho cô. Hy vọng mỗi lần sử dụng, cô sẽ nhớ đến tập thể lớp với những kỷ niệm đẹp”.

Nhiều học sinh tự tay chuẩn bị những món quà ý nghĩa tri ân thầy cô giáo.