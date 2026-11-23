(Baohatinh.vn) - Cục Thuế triển khai các chính sách đặc thù nhằm xử lý tồn đọng nghĩa vụ thuế, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nâng cao hiệu quả quản lý thuế.
Chiều 23/11, Cục Thuế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các nghị quyết về chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, góp phần xử lý những tồn đọng về nghĩa vụ thuế và nâng cao hiệu quả quản lý thuế. Đồng chí Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế chủ trì hội nghị.
Đồng chí Lê Quốc Dũng - Phó Trưởng Thuế tỉnh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh. Hội nghị được trực tuyến đến các điểm cầu các Thuế cơ sở thuộc Thuế tỉnh Hà Tĩnh.
Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt Nghị quyết số 63 của Quốc hội về chính sách đặc thù trong thực hiện pháp luật quản lý thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. Đồng thời, nghe trình bày những nội dung cơ bản của dự thảo nghị quyết của Chính phủ về ban hành chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế trong thực hiện pháp luật về quản lý thuế.
Dự thảo nghị quyết được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách trong thực hiện các cam kết quốc tế về trao đổi thông tin theo yêu cầu, bảo đảm sự đồng bộ giữa pháp luật quản lý thuế trong nước với các nghĩa vụ quốc tế; đồng thời, tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong quá trình thực hiện các quy định liên quan.
Các chính sách đặc thù được triển khai có ý nghĩa thiết thực trong việc xử lý những tồn tại, vướng mắc về nghĩa vụ thuế, nhất là các khoản nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp. Qua đó, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc đã ngừng hoạt động nhưng còn tồn đọng nghĩa vụ thuế qua nhiều năm.
Thông qua hội nghị, ngành Thuế yêu cầu các đơn vị tiếp tục nghiên cứu kỹ nội dung các nghị quyết, chủ động rà soát, phân loại người nộp thuế thuộc diện áp dụng; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân nắm bắt đầy đủ chính sách, thực hiện đúng quy định.
Việc triển khai kịp thời, đồng bộ các chính sách đặc thù không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn về nghĩa vụ thuế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định và phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn nâng cao hiệu quả quản lý thuế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế.
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