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Giá xăng dầu giảm, người tiêu dùng vẫn chờ hàng hóa giảm tương ứng

Nguyễn Liễu
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(Baohatinh.vn) - Dù giá xăng dầu, giá điện liên tiếp được điều chỉnh giảm, mặt bằng giá nhiều mặt hàng thiết yếu tại Hà Tĩnh vẫn chưa có chuyển biến tương ứng.

Thời gian qua, giá xăng dầu liên tục biến động dưới tác động của thị trường năng lượng thế giới, các yếu tố địa chính trị và gián đoạn nguồn cung. Tại kỳ điều hành ngày 12/11, xăng E5RON92 được điều chỉnh xuống còn 19.399 đồng/lít, xăng E10RON95-III còn 19.845 đồng/lít, dầu diesel còn 26.822 đồng/lít. So với kỳ điều hành trước đó, các mặt hàng này lần lượt giảm 1.499 đồng, 1.311 đồng và 1.874 đồng/lít. Như vậy, sau 4 kỳ giảm liên tiếp, giá xăng đã giảm tới hơn 6.600 đồng/lít.

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Giá xăng dầu liên tiếp được điều chỉnh giảm, tạo điều kiện tiết giảm chi phí nhiên liệu và vận chuyển cho người dân, doanh nghiệp.

Cùng với xăng dầu, từ ngày 1/11, giá bán lẻ điện bình quân cũng được điều chỉnh giảm 2%, xuống còn 2.159,9037 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Những điều chỉnh này tạo kỳ vọng giảm chi phí sản xuất, lưu thông và kinh doanh, qua đó từng bước "hạ nhiệt" giá hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, mức độ và thời điểm chuyển biến của giá bán lẻ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong chuỗi cung ứng.

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng ngày 16/11, tại chợ Hà Tĩnh, thịt ba chỉ có giá khoảng 110.000 đồng/kg, chân giò 110.000 đồng/kg, thịt bò thăn 250.000 đồng/kg. Mức giá này vẫn tạo áp lực đối với chi tiêu hằng ngày của nhiều gia đình, nhất là khi các khoản sinh hoạt thiết yếu khác chưa giảm.

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Giá nhiều mặt hàng thực phẩm tại chợ Hà Tĩnh vẫn duy trì ở mức cao.

Chị Nguyễn Thị Hoa - tiểu thương bán thịt lợn tại chợ Hà Tĩnh cho biết: “Giá bán chưa thể điều chỉnh giảm do giá nhập hàng vẫn ở mức cao. Đối với người kinh doanh nhỏ lẻ, giá lấy hàng từ đầu mối là yếu tố trực tiếp quyết định giá bán, trong khi việc giảm giá xăng chưa đồng nghĩa với chi phí vận chuyển từng chuyến hàng giảm ngay”.

Không chỉ tại các chợ dân sinh, mặt bằng giá thực phẩm duy trì ở mức cao còn tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống. Với các quán ăn, chi phí nguyên liệu chiếm tỷ trọng đáng kể trong giá thành mỗi suất ăn. Trong khi giá nhập hàng chưa giảm đồng đều, việc điều chỉnh giá bán cũng không dễ thực hiện.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt - chủ quán bánh mì tại phường Thành Sen cho biết: “Quán chúng tôi đã tăng 2.000 đồng/cái từ hơn một tháng qua, giá bán hiện dao động từ 10.000-20.000 đồng/cái. Dù giá xăng dầu đã giảm nhưng các đơn vị cung cấp rau, thịt, trứng… vẫn chưa điều chỉnh giá nên chúng tôi cũng khó giảm giá bán. Bản thân người kinh doanh như chúng tôi cũng đang bị động trước biến động chi phí đầu vào”.

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Chi phí nguyên liệu và mặt bằng vẫn là áp lực đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Tương tự, bà Lê Thị Hồng - chủ quán súp lươn Bà Hồng (xã Cẩm Xuyên) cho hay: “Giá các suất ăn tại quán đã tăng khoảng 10% so với đầu năm. Mặc dù một số nguyên liệu có xu hướng giảm, tổng chi phí kinh doanh vẫn chưa giảm tương ứng do còn phải chi trả tiền thuê mặt bằng, nhân công, điện nước và các khoản vận hành khác. Hiện lợi nhuận của quán thấp hơn trước vì không phải nguyên liệu nào cũng giảm giá. Nếu các khoản chi phí đầu vào cùng giảm và duy trì ổn định, cơ sở sẽ xem xét điều chỉnh giá bán phù hợp”.

Thực tế cho thấy, việc giảm giá xăng dầu, điện đã tạo dư địa tiết giảm chi phí nhưng chưa thể lập tức kéo giá hàng hóa, dịch vụ đi xuống. Trong cơ cấu giá thành, nhiên liệu và điện năng chỉ là một phần, bên cạnh chi phí nguyên liệu, nhân công, mặt bằng, tài chính, bảo quản và phân phối. Tỷ trọng các khoản chi này cũng khác nhau tùy ngành nghề, quy mô kinh doanh. Vì vậy, mức giảm của một loại đầu vào không đồng nghĩa giá thành sản phẩm sẽ giảm theo tỷ lệ tương ứng.

Mặt khác, sau thời gian dài chịu áp lực từ giá nhiên liệu tăng cao, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần thêm thời gian để bù đắp chi phí và ổn định hoạt động. Việc điều chỉnh giá bán thường có độ trễ, phụ thuộc vào thời điểm nhập hàng, hợp đồng cung ứng và khả năng cân đối chi phí của từng cơ sở.

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Người tiêu dùng cân đối chi tiêu và kỳ vọng giá hàng hóa thiết yếu sẽ giảm khi chi phí đầu vào "hạ nhiệt".

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng của tỉnh, CPI tháng 10 giảm 0,45% so với tháng trước, song CPI bình quân 10 tháng vẫn tăng 4,08% so với cùng kỳ năm 2025. Điều này cho thấy, dù mặt bằng giá tiêu dùng có dấu hiệu "hạ nhiệt" trong tháng gần nhất, áp lực chi tiêu vẫn hiện hữu khi giá nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ chưa trở về mức trước đó.

Ở lĩnh vực vận tải, tác động của giá nhiên liệu đến hoạt động kinh doanh thể hiện trực tiếp hơn. Theo số liệu thống kê, doanh thu vận tải, kho bãi trong 10 tháng năm 2026 ước đạt 8.210,89 tỷ đồng, tăng 18,48% so với cùng kỳ. Đây là lĩnh vực có vai trò quan trọng trong lưu thông hàng hóa, kết nối sản xuất với thị trường tiêu thụ, đồng thời, chi phí nhiên liệu cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến giá cước vận chuyển.

Ông Trần Văn Sỹ - Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Hà Tĩnh cho biết: “Đơn vị đang khai thác 6 tuyến xe buýt, biến động giá nhiên liệu thời gian qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, ngay sau các kỳ điều hành gần đây khi giá xăng dầu giảm, đơn vị đã kịp thời điều chỉnh giảm giá vé từ 2.000-12.000 đồng/vé tùy chặng. Chúng tôi thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến giá nhiên liệu để kịp thời điều chỉnh phương án kinh doanh, vừa đảm bảo duy trì hoạt động của doanh nghiệp, vừa hài hòa quyền lợi cho hành khách”.

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Hoạt động vận tải chịu tác động trực tiếp từ biến động giá nhiên liệu.

Từ thực tế này có thể thấy, khả năng điều chỉnh giá bán phụ thuộc không chỉ vào mức giảm của chi phí đầu vào mà còn ở sự chủ động và cách thức điều hành của từng đơn vị kinh doanh. Khi điều kiện cho phép, việc rà soát giá thành, tiết giảm các khoản chi không cần thiết và điều chỉnh giá bán phù hợp sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh, đồng thời chia sẻ lợi ích với khách hàng.

Đối với cơ quan quản lý, bên cạnh tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết và bán đúng giá niêm yết, cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung - cầu, chi phí lưu thông và giá cả các nhóm hàng thiết yếu. Việc công khai, minh bạch thông tin thị trường giúp người tiêu dùng có cơ sở lựa chọn, đồng thời tạo điều kiện để các cơ sở kinh doanh điều chỉnh hoạt động phù hợp.

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Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm.

Ông Nguyễn Đình Khoa - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh cho biết: “Trước diễn biến biến động của giá xăng dầu, lực lượng Quản lý thị trường Hà Tĩnh đã tăng cường bám sát địa bàn, theo dõi chặt chẽ tình hình cung - cầu và giá cả thị trường; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, bảo đảm việc niêm yết và bán đúng giá niêm yết, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp lợi dụng để tăng giá bất hợp lý. Chi cục sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo đảm minh bạch về giá trên thị trường; qua đó kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”.

Giá xăng dầu, điện giảm là tín hiệu tích cực, tạo thêm dư địa để doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiết giảm chi phí và ổn định hoạt động. Tuy nhiên, để lợi ích từ việc giảm giá năng lượng thực sự đến được với người tiêu dùng, không thể chỉ trông chờ vào sự điều chỉnh của thị trường mà còn cần sự chủ động từ các đơn vị sản xuất, phân phối, kinh doanh. Cùng với đó, cơ quan chức năng cần tăng cường giám sát, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh và minh bạch về giá. Khi chi phí đầu vào giảm được phản ánh hợp lý vào giá hàng hóa, dịch vụ, người dân mới thực sự được hưởng lợi từ những điều chỉnh chính sách.

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Tags:

#giá xăng dầu #giá hàng hóa #giá thực phẩm #Hà Tĩnh #giá hàng hóa vẫn cao

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

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