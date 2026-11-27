(Baohatinh.vn) - Dù lãi suất niêm yết đã hạ nhiệt, nhiều ngân hàng vẫn triển khai các chương trình ưu đãi với lãi suất huy động trên 9%/năm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sáng 26/11, Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng lãnh đạo quản lý đối với Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, 2030-2035 năm 2026.
Chiều 25/11, đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương liên quan về tình hình triển khai các nhiệm vụ tại KKT Vũng Áng.
Sáng 25/11, Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo tiến độ thực hiện các nội dung hợp tác giữa Hà Tĩnh với Nafoods Group và Tập đoàn Quế Lâm.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc với các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
Cuối năm, nhu cầu sản xuất, dự trữ hàng hóa ở Hà Tĩnh tăng cao, kéo theo nguy cơ cháy, nổ tại các nhà xưởng, kho hàng. Chủ động phòng ngừa và sẵn sàng chữa cháy là yêu cầu đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh.
Chiều 23/11, các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; Bùi Thị Quỳnh Thơ – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội và các thành viên trong Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc với cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI
Sáng 23/11, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố các quyết định của BTV Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.
Sáng 23/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 21 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 49 để nghe, cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.
Chiều 22/11, cũng trong chuyến công tác tại Hà Tĩnh, đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã tham dự lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Thế Ứng (xã Đông Kinh) và đồng chí Nguyễn Thược (xã Việt Xuyên).
Thoát vị đĩa đệm cột sống khá phổ biến nhưng tâm lý chủ quan, ngại điều trị có thể khiến bệnh tiến triển nặng, phải phẫu thuật. Vậy khi nào có thể điều trị bảo tồn, khi nào cần can thiệp? Những vấn đề này sẽ được Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Thanh Hảo, Phó Trưởng khoa Thận - Tiết niệu – Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình.