Theo mùa gấc về vùng biên Vũ Quang 25/11/2026 15:22 Xã vùng biên Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang phát huy lợi thế đất đai, phát triển đa dạng mô hình trồng trọt, sản xuất, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định làm việc với Nafoods Group và Tập đoàn Quế Lâm 25/11/2026 15:18 Sáng 25/11, Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo tiến độ thực hiện các nội dung hợp tác giữa Hà Tĩnh với Nafoods Group và Tập đoàn Quế Lâm.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì làm việc với các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy 25/11/2026 13:56 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc với các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Tài chính thị trường ngày 25/11: Thống nhất chưa tăng trần giá vé máy bay nội địa 25/11/2026 07:45 Bộ Xây dựng thống nhất đề xuất giữ nguyên mức giá trần vé máy bay nội địa hạng phổ thông cơ bản, chưa xem xét điều chỉnh ở thời điểm hiện nay. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 25/11: Có mưa, trời chuyển rét 25/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 25/11: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa vừa và dông, trưa chiều có mưa nhỏ vài nơi; nhiệt độ: 17 - 21°C.

Siết chặt phòng cháy tại nhà xưởng, kho hàng dịp cuối năm 24/11/2026 14:08 Cuối năm, nhu cầu sản xuất, dự trữ hàng hóa ở Hà Tĩnh tăng cao, kéo theo nguy cơ cháy, nổ tại các nhà xưởng, kho hàng. Chủ động phòng ngừa và sẵn sàng chữa cháy là yêu cầu đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Lan tỏa di sản văn hóa trong đời sống 24/11/2026 07:52 Hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh tổ chức các hoạt động thiết thực, góp phần lan tỏa tình yêu và ý thức gìn giữ di sản văn hóa.

Tài chính thị trường ngày 24/11: Hộ kinh doanh được chọn cách tính thuế từ năm 2027, phương án nào thuận lợi hơn? 24/11/2026 07:45 Từ năm 2027, hộ kinh doanh có doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm được lựa chọn phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân phù hợp. Vậy phương án nào có lợi hơn? Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 24/11: trời chuyển rét 24/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 24/11: nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa vừa và dông rải rác, trời chuyển rét; nhiệt độ 18 - 25 độ C.

Lắng nghe, phản ánh trung thực nguyện vọng của Nhân dân là trách nhiệm của ĐBQH 23/11/2026 21:48 Chiều 23/11, các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; Bùi Thị Quỳnh Thơ – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội và các thành viên trong Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc với cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh điều động, bổ nhiệm, chỉ định 20 cán bộ 23/11/2026 14:54 Sáng 23/11, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố các quyết định của BTV Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung trình Kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh 23/11/2026 14:17 Sáng 23/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 21 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 49 để nghe, cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Nguy cơ tai nạn từ hành vi sang đường tùy tiện 23/11/2026 08:08 Tình trạng sang đường tùy tiện, thiếu quan sát vẫn diễn ra trên nhiều tuyến đường ở Hà Tĩnh, chủ yếu do sự chủ quan, thiếu ý thức chấp hành luật giao thông.

Nhân lên lòng nhân ái, sẻ chia vì cộng đồng 23/11/2026 08:02 Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh đã có nhiều hoạt động lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia vì cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho những hoàn cảnh khó khăn.

Tài chính thị trường ngày 23/11: Giá vàng sau tuần giảm sốc, liệu có đảo chiều? 23/11/2026 07:45 Giá vàng thế giới vừa trải qua tuần giảm mạnh nhất trong 8 tháng, trong khi vàng miếng SJC cũng mất tới 4 triệu đồng/lượng. Bước sang tuần mới, phần lớn chuyên gia dự báo giá tiếp tục đi xuống, nhưng vẫn có những kỳ vọng về khả năng phục hồi. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Độc đáo nhà thờ toạ lạc trên sân thượng 22/11/2026 19:41 Giữa phố thị Thành Sen (Hà Tĩnh), nhà thờ gỗ được dựng trên sân thượng tầng ba gây ấn tượng bởi kiến trúc độc đáo, thể hiện mong muốn gìn giữ nếp nhà của gia chủ.

“Đảng viên đi trước”, nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu 22/11/2026 19:38 Chiều 22/11, cũng trong chuyến công tác tại Hà Tĩnh, đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã tham dự lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Thế Ứng (xã Đông Kinh) và đồng chí Nguyễn Thược (xã Việt Xuyên).

Đoàn kết, tự lực, tự cường và phát huy giá trị văn hóa để phát triển đất nước 22/11/2026 16:09 Sáng 22/11, đoàn lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã về dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại thôn Cao Thắng, xã Thạch Lạc.

Dấu ấn những tuyên truyền viên pháp luật tuổi học trò 22/11/2026 13:11 Với tư duy truyền thông hiện đại và sự sáng tạo, học sinh Hà Tĩnh đang biến những kiến thức pháp luật khô khan thành nội dung gần gũi, sinh động và giàu sức lan tỏa.

Sống khoẻ cùng BHT: Thoát vị đĩa đệm, khi nào cần can thiệp? 22/11/2026 09:55 Thoát vị đĩa đệm cột sống khá phổ biến nhưng tâm lý chủ quan, ngại điều trị có thể khiến bệnh tiến triển nặng, phải phẫu thuật. Vậy khi nào có thể điều trị bảo tồn, khi nào cần can thiệp? Những vấn đề này sẽ được Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Thanh Hảo, Phó Trưởng khoa Thận - Tiết niệu – Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 22/11: nhiều mây, không mưa, trời rét 22/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 22/11: nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây nắng nhẹ; trời rét về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ: 18 - 25°C.

Phát huy hiệu quả các dự án bảo trì hạ tầng giao thông đường bộ 21/11/2026 15:42 Năm 2026, Hà Tĩnh bố trí 311,6 tỷ đồng duy tu, bảo trì hạ tầng giao thông, góp phần bảo đảm an toàn và kéo dài tuổi thọ công trình.

Quyết liệt phòng, chống dịch tả lợn châu Phi, bảo vệ đàn vật nuôi 21/11/2026 13:29 Dịch tả lợn Châu Phi đang xảy ra tại 19 xã, phường (Hà Tĩnh), ngành chuyên môn khuyến cáo người chăn nuôi triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, bảo vệ đàn vật nuôi.

[Motion Graphic] Hà Tĩnh 7 lần có tên trong các danh hiệu của UNESCO 21/11/2026 05:15 Hà Tĩnh đã 7 lần có tên trong các danh hiệu của UNESCO: hai danh nhân được vinh danh, ba di sản tư liệu Ký ức thế giới và hai di sản văn hóa phi vật thể.

UBND tỉnh Hà Tĩnh ký thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số với Tập đoàn Viettel 20/11/2026 21:00 Chiều 20/11, tại Hà Nội, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Tập đoàn Viettel) tổ chức lễ ký kết “Thỏa thuận hợp tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2031”

Tài chính thị trường ngày 20/11: Taxi Mai Linh giảm gần 98% lao động kê khai 20/11/2026 07:45 Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, số lao động kê khai của Tập đoàn Mai Linh giảm gần 98% xuống còn 120 người. Biến động này diễn ra trong bối cảnh thương hiệu taxi lâu năm đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các hãng xe công nghệ. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 20/11: Mưa vừa đến mưa to, trời rét 20/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 20/11: Trời đầy mây, có mưa vừa, mưa to và dông; trời rét. Nhiệt độ từ 18 đến 22 độ C.

Vấn đề hôm nay: Giáo viên phải làm gì để thích ứng với đổi mới giáo dục? 19/11/2026 20:22 Làm thế nào để ngọn lửa nhiệt huyết của người thầy tiếp tục được nuôi dưỡng trong hành trình đổi mới giáo dục? Nội dung này sẽ được đề cập trong chương trình Vấn đề hôm nay của Báo và PTTH Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ chuyên môn từ Thanh tra Chính phủ 19/11/2026 19:39 Sáng 19/11, đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ có buổi làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và số hóa hồ sơ, tài liệu thanh tra trên địa bàn tỉnh.

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