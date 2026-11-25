Đưa thông điệp an toàn giao thông tới lái xe tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh 23/11/2026 12:44 Các đơn vị chức năng triển khai phát tờ rơi tại các trạm thu phí và trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông.

Nguy cơ tai nạn từ hành vi sang đường tùy tiện 23/11/2026 08:08 Tình trạng sang đường tùy tiện, thiếu quan sát vẫn diễn ra trên nhiều tuyến đường ở Hà Tĩnh, chủ yếu do sự chủ quan, thiếu ý thức chấp hành luật giao thông.

Ninh Bình: 20 kg cần sa được cất giấu trong các xô bột giặt Thái Lan 22/11/2026 11:36 Trong chuyên án ma tuý này, lực lượng chức năng đã thu giữ 20 kg cần sa được các đối tượng cất giấu tinh vi bên trong các xô bột giặt Thái Lan.

Đặt mua “sổ đỏ” giả trên mạng, mang đi cầm cố lấy 25 triệu đồng 21/11/2026 10:35 Thái Văn Nam (xã Hương Phố, Hà Tĩnh) đã đặt mua một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, rồi mang đi cầm cố lấy 25 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Đề xuất tốc độ tối đa 90 km/h với cao tốc 4 làn xe chưa có làn dừng khẩn cấp 21/11/2026 09:56 Trong dự thảo sửa đổi Thông tư 38/2024, Bộ Xây dựng đề xuất giới hạn tốc độ không quá 90 km/h đối với một số phương tiện chạy trên cao tốc 4 làn xe đầu tư phân kỳ.

Ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo 165 triệu đồng qua mạng 20/11/2026 18:15 Sử dụng tài khoản Messenger bị chiếm quyền, các đối tượng giả danh con trai của một phụ nữ ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) để yêu cầu chuyển gấp 165 triệu đồng.

Gỡ vướng về thể chế, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội 20/11/2026 15:54 Thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị, Hà Tĩnh tập trung tháo gỡ bất cập, chồng chéo trong hệ thống pháp luật, khơi thông điểm nghẽn, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Khởi tố đối tượng sản xuất 273 két sắt giả nhãn hiệu Việt Tiệp tại Sơn La 20/11/2026 10:37 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ma Tuấn Linh (SN 1995, trú tại tỉnh Tuyên Quang) về hành vi "Sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ".

Khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn từ tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật 19/11/2026 11:27 Các sở, ngành, địa phương tại Hà Tĩnh đã tập trung cao độ tổ chức rà soát toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND các cấp, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành.

Lừa đảo góp vốn mua đất, một đối tượng ở Thanh Hoá bị bắt tạm giam 18/11/2026 09:40 Đối tượng Ninh Thị Oanh (phường Hạc Thành, Thanh Hóa) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra lệnh bắt tạm giam vì lừa đảo, chiếm đoạt 750 triệu đồng của người khác bằng thủ đoạn kêu gọi góp vốn mua đất.

Công an Hà Tĩnh triệt phá đường dây phát tán hơn 35.000 bộ phim trái phép trên không gian mạng 18/11/2026 06:07 Công an Hà Tĩnh đã đấu tranh triệt phá thành công đường dây phát tán phim lậu trên website “ophim17.cc” với hơn 35.000 bộ phim phát tán trái phép trên không gian mạng.

Đừng để những bình gas thành “bom nổ chậm” 18/11/2026 05:00 Vụ nổ tại cơ sở kinh doanh gas ở TP Hồ Chí Minh khiến 12 người thương vong là lời cảnh báo về nguy cơ mất an toàn trong hoạt động kinh doanh, bảo quản và sang chiết khí gas.

Khởi tố tài xế xe tải gây tai nạn khiến một người tử vong 17/11/2026 14:40 Do thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và chuyển hướng không bảo đảm an toàn, Nguyễn Bá T. (SN 1994, trú tại xã Đức Thịnh - Hà Tĩnh) đã điều khiển xe ô tô gây tai nạn chết người.

Lừa bán flycam, bể cá cảnh qua mạng, 3 đối tượng ở Phú Thọ bị Công an Hà Tĩnh khởi tố 17/11/2026 08:55 Nguyễn Danh M., Bùi Xuân Tr. và Trần Văn S. (cùng sinh năm 2007, trú tại xã Tiên Lương, tỉnh Phú Thọ) bị Công an Hà Tĩnh khởi tố về hành vi lừa bán flycam, bể cá cảnh qua mạng xã hội.

TAND TP Hà Nội tuyên Mr Pips tù chung thân, bồi thường 822 tỷ đồng 16/11/2026 15:54 Tòa xác định Phó Đức Nam (Mr Pips) chủ mưu lừa đảo số tiền đặc biệt lớn - 1.547 tỷ đồng, tuyên phạt tù chung thân, buộc bồi thường 822 tỷ đồng cho các bị hại.

Nguy cơ ô nhiễm từ những điểm giết mổ gia cầm tự phát 16/11/2026 15:53 Tại Hà Tĩnh, hoạt động giết mổ gia cầm nhỏ lẻ, tự phát vẫn diễn ra, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm và ô nhiễm môi trường.

Đề xuất không quy định tốc độ tối thiểu gần trạm thu phí trên đường cao tốc 16/11/2026 15:35 Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) đang lấy ý kiến cho dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2024 quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

Khởi tố giám đốc doanh nghiệp khai thác khoáng sản trái phép 16/11/2026 14:54 Nguyễn Phi Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty CP Cơ giới và Xây dựng 5-3 (Hà Tĩnh) đã tổ chức khai thác, bán đất với trị giá hơn 29,5 tỉ đồng khi chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Mua bán 27 tài khoản ngân hàng, một đối tượng ở Ninh Bình bị khởi tố 16/11/2026 10:24 Mai Thanh Tùng (SN 1997, trú xã Giao Bình, tỉnh Ninh Bình) bị Công an Hà Tĩnh khởi tố vì đã mua bán 27 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hơn 20 triệu đồng.

Kịp thời xử lý các trường hợp tự ý cải tạo vườn và vận chuyển khoáng sản 16/11/2026 08:23 Công an xã Thượng Đức (Hà Tĩnh) vừa tiến hành kiểm tra một hộ gia đình tự ý cải tạo vườn và một công trình sử dụng đất chưa rõ nguồn gốc, qua đó kịp thời chấn chỉnh các vụ việc.

Chung tay phòng ngừa tai nạn giao thông 15/11/2026 19:04 Ngày 15/11/2026 - "Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông" là dịp tưởng nhớ người đã mất, nhắc nhở mỗi người nâng cao ý thức, chấp hành pháp luật, chung tay phòng ngừa tai nạn giao thông.

Nhân viên bán ô tô dựng tin nhắn giả, lừa đảo chiếm đoạt hơn 730 triệu đồng của khách hàng 15/11/2026 14:54 Lợi dụng công việc là nhân viên bán hàng của một đại lý bán ô tô, Đinh Thành Sơn (SN 1996, trú xã Thạch Khê, Hà Tĩnh) đã đưa ra nhiều thông tin gian dối để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 730 triệu đồng của khách hàng.

Học sinh Hương Xuân hào hứng trải nghiệm kỹ năng chữa cháy 14/11/2026 05:00 Không chỉ được trang bị kiến thức về PCCC và CNCH, học sinh Trường TH&THCS Hương Xuân (Hà Tĩnh) còn trực tiếp thực hành các kỹ năng xử lý tình huống, thoát nạn và bảo vệ bản thân khi xảy ra sự cố.

Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố diễn viên hài Tấn Bo, Hoàng Mèo 13/11/2026 21:31 Tối 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết quá trình điều tra mở rộng vụ án “Hiệp đen” đã khởi tố diễn viên hài Tấn Bo, Hoàng Mèo cùng nhiều bị can liên quan…

Vụ nổ làm sập, hỏng 3 căn nhà ở TP.HCM: Cảnh sát PCCC khuyến cáo không sang chiết gas trái phép 13/11/2026 16:27 Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM đã khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện, đưa những người mắc kẹt trong đống đổ nát của căn nhà trên đường Bùi Văn Ba ra ngoài an toàn.

Tạo điểm tựa để các phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng 13/11/2026 11:25 Hội nghị được tổ chức nhằm góp phần tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và Trại giam Xuân Hà (đóng ở Hà Tĩnh) trong công tác giáo dục, cải tạo, động viên phạm nhân tích cực rèn luyện, phấn đấu tiến bộ, sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Ra mắt mô hình “Phường Thành Sen an toàn giao thông” 13/11/2026 10:43 Mô hình nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn phường Thành Sen (Hà Tĩnh).

Tạm giam đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động, chiếm đoạt hơn 760 triệu đồng 13/11/2026 08:55 Trịnh Thị Quyên (SN 1972, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) đã bị Công an Hà Tĩnh bắt tạm giam vì đưa ra thông tin gian dối về xuất khẩu lao động để lừa đảo chiếm đoạt hơn 760 triệu đồng của nhiều bị hại.