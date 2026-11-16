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Khởi tố giám đốc doanh nghiệp khai thác khoáng sản trái phép

Hoàng Hùng
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(Baohatinh.vn) - Nguyễn Phi Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty CP Cơ giới và Xây dựng 5-3 (Hà Tĩnh) đã tổ chức khai thác, bán đất với trị giá hơn 29,5 tỉ đồng khi chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

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Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định khởi tố đối với Nguyễn Phi Thanh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phi Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty CP Cơ giới và Xây dựng 5-3, về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, quy định tại khoản 2 Điều 227, Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty CP Cơ giới và Xây dựng 5-3 được cấp phép khai thác đất san lấp tại mỏ đồi Lâm Sơn (xã Toàn Lưu) nhưng đã tổ chức khai thác khi chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định trong giấy phép. Nguyễn Phi Thanh trực tiếp tổ chức, chỉ đạo khai thác, bán đất cho nhiều cơ quan, tổ chức trên địa bàn.

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Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường tại mỏ đất đồi Lâm Sơn, xã Toàn Lưu.

Mặc dù doanh nghiệp đã 2 lần bị các cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính và được yêu cầu không khai thác khi chưa hoàn thành các thủ tục liên quan, nhưng Nguyễn Phi Thanh vẫn tiếp tục chỉ đạo khai thác trái phép. Cơ quan điều tra bước đầu xác định khối lượng khoáng sản khai thác trái phép là 638.000 m³, trị giá hơn 29,5 tỷ đồng.

Vụ án hiện đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đây là kết quả đấu tranh bước đầu của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Hà Tĩnh) trong triển khai thực hiện cao điểm đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về khai thác, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản theo kế hoạch của Bộ Công an và Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Việc khởi tố vụ án thể hiện quyết tâm của Công an Hà Tĩnh trong việc đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản, đồng thời cảnh báo các tổ chức, cá nhân phải chấp hành đầy đủ điều kiện khai thác và yêu cầu của cơ quan chức năng. Lợi ích kinh tế không thể đánh đổi bằng việc vi phạm pháp luật, xâm hại tài nguyên quốc gia.

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Chủ đề Khai thác tài nguyên trái phép

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