(Baohatinh.vn) - Viện KSND Khu vực 4 - Hà Tĩnh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Bảo Ngọc và Đoàn Gia Huy về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo khoản 1, Điều 255 Bộ luật Hình sự.
Trong quá trình thực hiện công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn, ngày 19/11/2026, Công an xã Phúc Trạch tiến hành triệu tập, xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể đối với Nguyễn Bảo Ngọc (SN 2008, trú thôn Phúc Lĩnh) và Đoàn Gia Huy (SN 2008, trú thôn Phúc Trung), cùng xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh.
Kết quả xét nghiệm cho thấy, cả Ngọc và Huy đều dương tính với chất ma túy Amphetamine. Quá trình làm việc, cả hai đã làm đơn xin tự thú và khai nhận hành vi vi phạm.
Theo lời khai, do xuất phát từ nhu cầu cá nhân, Nguyễn Bảo Ngọc và Đoàn Gia Huy đã rủ nhau góp tiền mua ma túy về để sử dụng. Ngọc đưa cho Huy 700.000 đồng để mua ma tuý. Sau đó, Huy liên hệ mua 8 viên ma túy dạng hồng phiến từ một đối tượng chưa rõ nhân thân. Mua được ma túy, cả hai đưa đến khu vực cầu Khe Bệ, thuộc thôn Phúc Thịnh, xã Phúc Trạch để cùng tổ chức sử dụng.
Sáng 26/11, Viện KSND Khu vực 4 - Hà Tĩnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Bảo Ngọc và Đoàn Gia Huy về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, theo khoản 1, Điều 255 Bộ luật Hình sự.
Vụ án được các cơ quan tiến hành tố tụng thống nhất xác định là án trọng điểm nhằm tập trung giải quyết, phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.
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