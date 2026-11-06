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Học sinh cần làm gì khi xảy ra cháy trong trường học?

P.V
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(Baohatinh.vn) - Thiếu tá Nguyễn Đình Nhật - cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong tình huống hỏa hoạn, bình tĩnh xử lý và biết cách thoát nạn là những kỹ năng quan trọng giúp học sinh bảo vệ bản thân.

Vụ cháy xảy ra tại dãy phòng học tạm thuộc khuôn viên Trường THCS Kim Liên (Hà Nội) trưa 5/11, khiến nhiều học sinh phải sơ tán khẩn cấp, một lần nữa cảnh báo nguy cơ cháy, nổ trong trường học. Trong tình huống hỏa hoạn, bình tĩnh xử lý và biết cách thoát nạn là những kỹ năng quan trọng giúp học sinh bảo vệ bản thân.

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Hiện trường vụ cháy Trường THCS Kim Liên (Hà Nội) trưa 5/11.

Bình tĩnh, nhanh chóng thoát khỏi khu vực cháy

Thiếu tá Nguyễn Đình Nhật - cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, khi phát hiện cháy, học sinh cần nhanh chóng báo cho giáo viên, người lớn hoặc lực lượng chức năng để tổ chức xử lý. Khi có tín hiệu báo cháy, các em phải bình tĩnh, nghe theo hướng dẫn của giáo viên, nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn.

Khi sơ tán, cần đi theo hàng, không chen lấn, xô đẩy, không quay lại lấy đồ dùng cá nhân. Ưu tiên sử dụng cầu thang bộ, tuyệt đối không sử dụng thang máy. Nếu khu vực có nhiều khói, cần cúi thấp người, men theo tường để di chuyển; dùng khăn, áo thấm nước che mũi, miệng nhằm hạn chế hít phải khói và khí độc.

Trường hợp lối thoát hiểm bị khói, lửa bao trùm, tuyệt đối không cố vượt qua. Học sinh cần tìm đến khu vực an toàn, đóng cửa để hạn chế khói tràn vào, dùng khăn ướt chèn các khe cửa nếu có thể; đồng thời tìm vị trí cửa sổ, ban công để phát tín hiệu cầu cứu.

Các em có thể gọi số 114, thông báo rõ địa điểm, vị trí mắc kẹt và số người cần cứu hộ. Tuyệt đối không trốn trong nhà vệ sinh, tủ, gầm bàn hoặc tự ý nhảy từ trên cao xuống đất.

Biến kiến thức thành kỹ năng thực hành

Theo Thiếu tá Nguyễn Đình Nhật, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn cần được trang bị thường xuyên, không chỉ dừng ở tuyên truyền lý thuyết. Nhà trường cần phối hợp với lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức hướng dẫn, diễn tập các tình huống giả định để học sinh biết cách báo cháy, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu và lựa chọn lối thoát hiểm phù hợp.

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Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH tuyên truyền về các kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra sự cố cháy nổ và kỹ năng thoát nạn an toàn cho học sinh Trung tâm GDNN - GDTX Hương Khê.

Bên cạnh đó, học sinh cần nhận biết những nguy cơ cháy, nổ thường gặp như chập điện, sử dụng thiết bị điện không an toàn; không tự ý sử dụng bật lửa, diêm hoặc các vật dụng sinh lửa.

Mỗi em cần ghi nhớ số điện thoại 114, nắm rõ vị trí cầu thang bộ, cửa thoát hiểm và khu vực tập kết an toàn của trường. Khi tham gia diễn tập, cần thực hiện nghiêm túc để hình thành phản xạ xử lý khi có sự cố thực tế.

“Trong tình huống cháy, điều quan trọng là học sinh phải bình tĩnh, nhanh chóng báo động, thoát nạn đúng cách và tuân thủ hướng dẫn của giáo viên, lực lượng chức năng. Nhà trường cần thường xuyên kiểm tra thiết bị PCCC, lối thoát hiểm và tổ chức diễn tập để bảo đảm an toàn cho học sinh”, Thiếu tá Nguyễn Đình Nhật nhấn mạnh.

Tags:

#cháy trường học #kỹ năng thoát nạn #phòng cháy chữa cháy #sơ tán học sinh #số 114 #Trường THCS Kim Liên

Chủ đề Vì an toàn cháy nổ

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