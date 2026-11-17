(Baohatinh.vn) - Do thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và chuyển hướng không bảo đảm an toàn, Nguyễn Bá T. (SN 1994, trú tại xã Đức Thịnh - Hà Tĩnh) đã điều khiển xe ô tô gây tai nạn chết người.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Bá T. (SN 1994, trú tại xã Đức Thịnh - Hà Tĩnh) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.
Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 6 giờ 25 phút ngày 21/10/2026, T. điều khiển xe ô tô tải lưu thông trên quốc lộ 15, khi đến ngã ba giao với đường ĐH54, đoạn qua thôn Đức Dũng (xã Đức Thịnh), trong lúc rẽ phải, do thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và chuyển hướng không bảo đảm an toàn, ô tô tải đã va chạm với xe đạp do cháu N.T.Q. (SN 2014, trú tại xã Đức Thịnh) điều khiển. Hậu quả, cháu Q. tử vong.
Đáng nói, giấy phép lái xe (hạng D) của Nguyễn Bá T. đã hết hạn từ ngày 17/3/2026 nhưng lái xe này không thực hiện thủ tục cấp đổi theo quy định.
Vụ án hiện đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Tối 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết quá trình điều tra mở rộng vụ án “Hiệp đen” đã khởi tố diễn viên hài Tấn Bo, Hoàng Mèo cùng nhiều bị can liên quan…
Hội nghị được tổ chức nhằm góp phần tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và Trại giam Xuân Hà (đóng ở Hà Tĩnh) trong công tác giáo dục, cải tạo, động viên phạm nhân tích cực rèn luyện, phấn đấu tiến bộ, sớm tái hòa nhập cộng đồng.
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Mặc dù biết rõ con trai chưa có giấy phép lái xe, song Nguyễn Thị Bé (SN 1984, trú tại phường Thành Sen – Hà Tĩnh) vẫn giao xe mô tô có dung tích xi - lanh trên 50cm³ cho con sử dụng, dẫn tới gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.
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Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam với Trương Quang Viên (phường Vũng Áng) về tội “Cố ý gây thương tích” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
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