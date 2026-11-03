Khởi tố tài xế gây tai nạn khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương

Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh tống đạt quyết định khởi tố đối với Hồ Sỹ Trung.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 13 giờ 10 phút ngày 15/9/2026, Trung điều khiển ô tô tải mang BKS 38B-05xxx lưu thông trên đường Hàm Nghi. Khi đi đến nút giao với đường ĐH102 (thuộc tổ dân phố 2, phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh), do không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và không giữ khoảng cách an toàn, Trung đã để xe tải va chạm với xe mô tô mang BKS 38M1-38xxx, chở 3 nam thanh niên.

Vụ tai nạn khiến 2 người trên xe mô tô tử vong trên đường đi cấp cứu, người còn lại bị thương, với tỷ lệ tổn thương cơ thể 33%.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.