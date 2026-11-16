Mua bán 27 tài khoản ngân hàng, một đối tượng ở Ninh Bình bị khởi tố

Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh tống đạt các quyết định khởi tố đối với Mai Thanh Tùng.

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 7/2025, Mai Thanh Tùng tham gia hội nhóm Facebook "Mua bán tài khoản ngân hàng" và biết một tài khoản Telegram tên "Diêm Vương" có nhu cầu mua tài khoản ngân hàng nên đã nảy sinh ý định thu mua tài khoản ngân hàng của người khác rồi bán lại để hưởng chênh lệch.

Tùng đã đặt vấn đề, hướng dẫn N.A.Đ (SN 1997, trú tỉnh Ninh Bình) và N.M.C (SN 2002, trú tỉnh Hà Tĩnh) đứng tên thành lập 5 công ty tại TP. Hà Nội, sau đó dùng tư cách người đại diện theo pháp luật mở tài khoản ngân hàng loại doanh nghiệp tại nhiều ngân hàng rồi chuyển toàn bộ tên đăng nhập, mật khẩu cho Tùng qua Zalo. Mỗi tài khoản Tùng trả công từ 1,5 - 2 triệu đồng. Các công ty này chỉ được lập ra để mở tài khoản, không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào trên thực tế.

Từ tháng 7/2025 đến tháng 4/2026, Tùng đã thu mua tổng cộng 27 tài khoản ngân hàng (gồm 26 tài khoản doanh nghiệp và 1 tài khoản cá nhân), sau đó bán lại cho đối tượng "Diêm Vương" với giá 2,5 triệu đồng/tài khoản, thu lợi bất chính hơn 20 triệu đồng. Hành vi của Tùng đã xâm phạm trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng, ảnh hưởng đến tính an toàn, minh bạch của các giao dịch thanh toán.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Thanh Tùng về tội "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng", quy định tại Khoản 1, Điều 291, Bộ luật Hình sự. Đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với bị can.