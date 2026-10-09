Khởi tố đối tượng cho vay nặng lãi ở Thạch Hà

(Baohatinh.vn) - Lê Văn Thái (SN 1999, trú tại xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã cho nhiều người vay tiền với mức lãi suất 3.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày, thu lợi bất chính trên 140 triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Thái về hành vi "Cho vay lãi nặng" trong giao dịch dân sự quy định tại Khoản 2, Điều 201 bộ luật Tố tụng Hình sự.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Thạch Hà phát hiện đối tượng Lê Văn Thái (SN 1999, trú tại thôn Ngọc Điền, xã Thạch Hà) có nhiều dấu hiệu nghi vấn hoạt động phạm tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, với thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi, kín kẽ. Đối tượng không lập cơ sở kinh doanh, không hoạt động quảng cáo, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để cho vay, thu lãi cao trái quy định.
Sau quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an xã Thạch Hà đã triệu tập làm việc với đối tượng Lê Văn Thái. Tại cơ quan công an, đối tượng này đã khai nhận hành vi phạm tội.
Theo đó, trong khoảng thời gian từ giữa năm 2025 đến nay, Thái đã cho nhiều người trên địa bàn xã Thạch Hà và xã Việt Xuyên (Hà Tĩnh) vay tiền với mức lãi suất 3.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày (tương đương hơn 109%/năm), thu lợi bất chính trên 140 triệu đồng.
Vụ án hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.
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