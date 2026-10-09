Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

An ninh trật tự

Khởi tố đối tượng cho vay nặng lãi ở Thạch Hà

Thu Cúc - Tiến Đạt
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Lê Văn Thái (SN 1999, trú tại xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã cho nhiều người vay tiền với mức lãi suất 3.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày, thu lợi bất chính trên 140 triệu đồng.

bqbht_br_b1.jpg
Đối tượng Lê Văn Thái

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Thái về hành vi "Cho vay lãi nặng" trong giao dịch dân sự quy định tại Khoản 2, Điều 201 bộ luật Tố tụng Hình sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Thạch Hà phát hiện đối tượng Lê Văn Thái (SN 1999, trú tại thôn Ngọc Điền, xã Thạch Hà) có nhiều dấu hiệu nghi vấn hoạt động phạm tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, với thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi, kín kẽ. Đối tượng không lập cơ sở kinh doanh, không hoạt động quảng cáo, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để cho vay, thu lãi cao trái quy định.

bqbht_br_b2.jpg
Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh tống đạt quyết định khởi tố đối với Lê Văn Thái.

Sau quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an xã Thạch Hà đã triệu tập làm việc với đối tượng Lê Văn Thái. Tại cơ quan công an, đối tượng này đã khai nhận hành vi phạm tội.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ giữa năm 2025 đến nay, Thái đã cho nhiều người trên địa bàn xã Thạch Hà và xã Việt Xuyên (Hà Tĩnh) vay tiền với mức lãi suất 3.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày (tương đương hơn 109%/năm), thu lợi bất chính trên 140 triệu đồng.

Vụ án hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Tags:

#Cho vay nặng lãi #Công an xã Thạch Hà #Hà Tĩnh 24h

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Đường Lê Duẩn mới hoàn thành đã lo xe tải trọng lớn lưu thông

Đường Lê Duẩn mới hoàn thành đã lo xe tải trọng lớn lưu thông

Tuyến đường Lê Duẩn kéo dài (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) vừa hoàn thành với tổng mức đầu tư 157 tỷ đồng. Dù đã được lắp biển cấm xe tải trên 13 tấn nhưng nhiều xe tải hạng nặng vẫn lưu thông trên tuyến, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng công trình và an toàn giao thông.
Ngang nhiên vượt đèn đỏ, đi sai làn tại giao lộ

Ngang nhiên vượt đèn đỏ, đi sai làn tại giao lộ

Tại các giao lộ ở Hà Tĩnh, tình trạng vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, chen lấn, không nhường đường vẫn diễn ra, cho thấy ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của một bộ phận người dân còn hạn chế.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!