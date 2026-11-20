Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ma Tuấn Linh (SN 1995, trú tại tỉnh Tuyên Quang) về hành vi "Sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ".
Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, qua công tác trinh sát, xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Sơn La phát hiện Ma Tuấn Linh có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu được bảo hộ “Két Việt Tiệp”.
Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ma Tuấn Linh về hành vi sản xuất, kinh doanh 273 chiếc két sắt giả mạo nhãn hiệu Việt Tiệp, với tổng trị giá 271,66 triệu đồng.
Qua làm việc với Công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp, đơn vị sở hữu thương hiệu “Két Việt Tiệp”, cơ quan công an xác định công ty chưa từng sản xuất mặt hàng két sắt.
Do đó, các sản phẩm két sắt mang nhãn hiệu Việt Tiệp đang lưu thông trên thị trường đều là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.
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