Giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện để điều khiển, 2 mẹ con bị khởi tố

(Baohatinh.vn) - Mặc dù biết rõ con trai chưa có giấy phép lái xe, song Nguyễn Thị Bé (SN 1984, trú tại phường Thành Sen – Hà Tĩnh) vẫn giao xe mô tô có dung tích xi - lanh trên 50cm³ cho con sử dụng, dẫn tới gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Văn Hứa (SN 2005, trú tại phường Thành Sen) về hành vi vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự, đồng thời khởi tố Nguyễn Thị Bé (SN 1984, trú tại phường Thành Sen - là mẹ của Hứa) về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ quy định tại Điều 264, Bộ luật Hình sự.
Theo tài liệu điều tra, mặc dù biết rõ con trai là Đoàn Văn Hứa chưa có giấy phép lái xe nhưng đầu năm 2026, chị Nguyễn Thị Bé vẫn giao xe mô tô mang BKS 38P1 -73xxx (có dung tích xi lanh trên 50cm³) của mình cho Hứa quản lý và sử dụng.
Vào ngày 5/8/2026, khi điều khiển xe mô tô trên đi qua ngã tư giao nhau giữa đường Xuân Diệu và đường Lý Tự Trọng (phường Thành Sen), Hứa đã không chú ý quan sát, không giảm tốc độ dẫn đến va chạm với xe mô tô của chị Đ.T.T.T (SN 2007, trú phường Thành Sen), làm chị T. bị thương tích với tỉ lệ 78%.
Vụ án hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
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